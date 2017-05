Sot në Tiranë, kundër Ramë Drogës

E gjithë Shqipëria është thirrur sot në Bulevardin qendror të kryeqytetit, për të shkruar historinë. Çlirimi i vendit nga kthetrat e nomenklaturës së krimit, mafias e trafikantëve, një detyrë historike, që është amanet prej themeluesve të kombit. Askush s’i shpëton detyrimit për të qenë në betejën finale për largimin e Ramë Drogës nga karrigia që e ka uzurpuar dhe prej nga po mban peng të ardhmen tonë perëndimore

Dita e sotme është vendimtare për demokracinë që shqiptarët e fituan në vitin 90’ pas mijërave vuajtjeve nën regjimin diktatorial të etërve, të atyre që sot kontrollojnë pushtetin dhe që duan të zhvillojnë më 18 qershor një palë zgjedhje fasadë për të ruajtur karriget e blera nga krimi dhe droga. Opozita e vendit e udhëhequr nga Lulzim Basha dhe mijëra shqiptarë, ashtu siç bënë më 18 shkurtin e këtij viti do të zbresin edhe njëherë në shesh në orën 12:00 në një tubim historik për të rrëzuar qeverinë e krimit dhe korrupsionit masiv në emër të zgjedhjeve të lira e të ndershme. Ashtu siç është argumentuar gjerësisht tubimi i sotëm do të jetë beteja paqësore e së vërtetës, ku qytetarët do t’i tregojnë Edi Ramës me shokë se populli e ka fuqinë dhe vizionin për t’i dalë zot Shqipërisë e për të çrrënjosur fasadën e “Republikës së Vjetër”, e cila është kthyer në burim varfërie për shqiptarët dhe burim pasurie për oligarkinë që i serviloset kryeministrit. Qytetarët sot kanë në dorë që masivisht t’i tregojnë qeverisë së turpit se në Shqipëri nuk ka më vend për narko-pushtetarët e futur në politikë nga Edvini dhe që po i shërbejnë aplikimit të linjës së tij totalitare duke e ndjekur në çmendurinë e radhës, e cila konsiston në dëshirën për të përjetësuar pushtetin përmes ekzekutimit të votës së lirë. Mijëra protestues nga veriu në jug do të bëhen sot bashkë përkrah liderit opozitar Lulzim Basha për t’i thënë jo kryeministrit të drogës, i cili publikisht ka deklaruar se nuk e lëshon karrigen, sepse rilindasit kanë vendosur në qendër të prioriteteve të tyre interesin partiak e personal duke shkelur me këmbë atë kombëtar. Kapo-banda që ka marrë peng pushtetin, do të mësojë se mijëra qytetarët besojnë tek kauza e zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe paqësisht do të luftojnë për të rrëzuar kryeministrin që po mban peng të ardhmen demokratike të Shqipërisë, duke refuzuar çdo zgjidhje politike të propozuar nga ndërkombëtarët dhe opozita. Teksa 18 shkurti shënoi zhvillimin e protestës më madhështore që pas rrëzimit të sistemit komunist, kjo e sotmja natyrisht do ta kthejë sheshin e lirisë në bashkimin më të madh të shqiptarëve, të cilët paqësisht do të protestojnë deri në institucionalizmin e kauzës së zgjedhjeve me standarde. Të djathtë e të majtë që kanë humbur besimin tek “Rilindja”, por mbi të gjitha shqiptarë të thjeshtë e të ndershëm, të cilët kanë humbur shpresën e janë gjunjëzuar përballë mjerimit të bërë peshqesh nga Edi Rama, do të mblidhen së bashku në sheshin e lirisë, ku prej 84 ditësh qëndresa ka vazhduar pa pushim në kërkim të një qeverie teknike, e cila do të mund të garantojë mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme. E sotmja natyrisht që do të hyjë në historinë e Shqipërisë si protesta madhështore që promovon paqen dhe jo dhunën, që përpiqet të propagandojë Edi Rama, i cili ka nisur prej një jave hedhjen e baltës mbi thirrjet e opozitës për pjesëmarrje masive. Mbi të gjitha shqiptarët njëjtë si më 18 shkurt do të tregojnë se opozita ndryshe nga kultura kriminale e tubimeve të atyre që sot janë në pushtet, di të organizojë protesta që demonstrojnë në mënyrë dinjitoze qytetarinë dhe vullnetin e shqiptarëve kur bëhet fjalë për mbrojtjen e standardeve demokratike. Bashkimi qytetar i këtij 13 Maji, përballë zyrës së Edi Ramës, ku janë firmosur tenderat korruptiv, nga ku është dhënë urdhri për dorëzimin e pushtetit tek kriminelët e narkotrafikantët dhe ku janë ideuar zgjedhjet fasadë që kryeministri i dështuar pretendon të zhvillojë, do t’i tregojë ndërkombëtarëve se ka ardhur koha për të frenuar çmenduritë e Edi Ramës që kanë prodhuar tensionin e krizën politike ku gjendet sot vendi. Në këtë protestë, pjesëmarrja masive duhet të jetë realiteti që duhet të bëjë të reflektojnë ata, të cilët fshihen pas propagandës e lidhjeve me botën e errët të krimit dhe që tentojnë të ekzekutojnë demokracinë me një palë zgjedhje, ku opozitën fasadë e ka formuar Edi Rama duke grumbulluar pseudo-parti të blera me narko-para. Sot si kurrë më parë shqiptarët do të bëjnë përpjekjen ekstreme për të zhdukur përfundimisht të keqen ekstreme me emrin “Rilindje”, e cila e ka braktisur Shqipërinë në ditët më të vështira të saj.