Tahiri-Veliaj ndiejnë ikjen e Ramës

Ngërçi paraelektoral i PS-së dhe mungesa e alternativës dhe aleatëve për fushatën e vështirë që po vjen kanë sjellë ashpërsimin e përplasjes brenda klaneve të “Rilindjes”. Saimir Tahiri dhe Erion Veliaj tashmë e shohin Edi Ramën si një kufomë politike dhe po luftojnë paraprakisht për të qenë në pozita të favorshme kur të mblidhet kongresi partiak i larjes së hesapeve. Skandalet e fundit reflektojnë interesin e dy rivalëve për të siguruar mbështetës, në prag të formalizimit të daljes së të majtës në opozitë

Lufta brenda llojit është cilësuar në historinë e politikës si ajo që mund të sjell përçarjet më të mëdha dhe në rastet më të këqija vdekjen ose fundin e një force politike. Kështu edhe Partia Socialiste aktualisht në pushtet, në kushtet e një beteje të ashpër që po zhvillohet midis dy eksponentëve më në zë të saj, siç janë Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, gjendet në një udhëkryq ku ballafaqohen dy figura që kanë ashpërsuar sulmet indirekte për njëra-tjetrën, ndërkohë që kryetari aktual Edi Rama është investuar në konkretizimin e bllokadës së paralajmëruar ndaj teknologjisë në zgjedhje. Afrimi i zgjedhjeve parlamentare dhe frika nga humbja e besimit popullor për të vetëshpallurin lider global duket se ka përçarë PS-në dhe tashmë beteja po luhet brenda vetë rilindasve të ndarë në dy fronte. Lideri i dështuar i ulur në karrigen e kryeministrit në 2013 kërkon të rikonfirmojë hegjemoninë e tij politike nëpërmjet fitimit të një mandati të dytë, që në kushtet e eliminimit të kërkesave të PD-së për votim elektronik do të ishte i mundshëm falë shit-blerjes së votës, ndërkohë që krahët të cilat dikur i kishte të mbrojtura nga dyshja Veliaj-Tahiri, sot i ka të hapura përballë çdo sulmi sepse këta të fundit në përpjekje për të shfrytëzuar rrëzimin e Ramës falë një humbje në 18 qershor po përpiqen të konkretizojnë platformat e tyre për të hyrë në një garë të ethshme për postin e kryetari të Partisë Socialiste. Gara midis këtyre dy figurave që gëzojnë edhe mbështetjen e përkrahjen më të madhe nga Edi Rama ka nisur shumë më herët sesa kaq, pasi Veliaj gjithmonë ka lakmuar detyrën e Tahirit, i cili ka udhëhequr PS-në e Tiranës, ndërkohë që në radhët e rekrutëve të tyre të rinj në strukturat e partisë ka pasur gjithmonë debate dhe ndarje për të përcaktuar se kush siglonte shifrat më të larta të përfaqësimit. Pra më konkretisht Erjon Veliaj dhe Saimir Tahiri kanë qenë rivalë të vetëshpallur për postin e kryetarit të partisë që përpara 2013, por atëherë beteja luhej për qëllime më të vogla siç është gëzimi i mbështetjes nga Rama. Zgjedhjet e 18 qershorit dhe fakti se rezultati i tyre po bëhet gjithnjë e më i paparashikueshëm ka nxehur garën brenda vetë PS-së dhe dy të besuarit e Ramës në parti kanë dalë me axhendë të vetën duke luftuar në distancë njëri-tjetrin me kronika të montuara televizive, mbështetje gazetareske, raporte arritjesh për diskasteret që drejtojnë dhe shtrirje të ndikimit në radhët e figurave të vjetra të PS-së. Secili në mënyrën e vetë mundohet që të nxjerrë në pah potencialin politik duke dalë përtej urdhrave të Ramës e duke shitur imazhin e tyre mediatik në mënyrën më të purifikuar të mundshme. Sa më shumë afrojnë zgjedhjet dhe sa më shumë dimensione merr frika e humbjes përballë një opozite që ka forcuar pozitat në betejën për të rrëzuar aleancën e krimit të veshur me pushtet, aq më shumë forcohen zërat për një dalje të Ramës nga skena politike dhe konkretizim të një “konfrontimi” të hapur Veliaj-Tahiri. Të gjitha këto konstatime nuk janë të pabaza, sepse ato ngrihen mbi lojën politike të kasetave të parapërgatitura që Veliaj po luan prej kohësh duke shfrytëzuar kapjen e mediave nëpërmjet tenderave dhe lejeve të ndërtimit në kuadër të planit të ri urbanistik të Tiranës. Kështu duke qenë se dhjetëra pronarë mediash shumë shpejt do të shtojnë pasuritë e tyre duke u bërë dhe pronarë pallatesh, strategjia e Lali Erit për të katapultuar veten në kolltukun e Edi Ramës nëpërmjet një imazhi të purifikuar prej djaloshi punëtor dhe vizionar po merr gjithmonë e më tepër formë. “Mediat e kazanit” po favorizojnë kështu vizionin politik të Veliajt dhe po shtyjnë përpara dëshirën e tij për tu bërë kryetar i PS-së pas përfundimit të ciklit të Edvinit, duke i dalë krah dhe duke fshehur udhëtimet e harxhimet e tij luksoze jashtë shtetit nëpërmjet publikimit të kronikave të gatshme të parapërgatitura nga zyra e shtypit të Bashkisë, e cila me stafin prej 60 personash punon për të konfirmuar ambiciet e kryebashkiakut të Tiranës për vitet e ardhshme. Erioni njësoj si shefi i tij në kryeministri parapëlqen të luajë të gjitha kartat për të djegur konkurrentët që ka përballë, por Tahiri nuk ka mbetur aspak mbrapa sepse edhe ai ka ndërmarrë një fushatë mediatike që e paraqet si ministrin që i qëndron pranë qytetarëve në çdo vështirësi, e që mbi të gjitha shet imazhin e tij si motorri që gjeneron gjithë hapat pozitivë të policisë së shtetit në këtë qeverisje. Duket qartë që beteja e dy beniaminëve të Edvinit për të pushtuar ekranet është në hapat e saj më të nxehtë, sepse ministri i Brendshëm është figura kryesore e disa portaleve më në zë në vend, ku raportet dhe konferencat e tij për gjoja arritje në zhdukjen e krimit, zvogëlimin e aksidenteve, përmirësimin e rrogave të policisë shiten me qëllimin për të pasur një impakt më të gjerë tek publiku, një impakt që në thelb del përtej kompetencave të tij në diskasterin që drejton dhe synon të konfirmojë emrin e tij si zëvendësues i mundshëm i kryedështakut Rama. E gjitha kjo tregon se në radhët e rilindjes, por mbi të gjitha tek më të besuarit e tij ndihet humbja, kjo dhënë shtysë edhe nga ndryshimet më të fundit, siç ishte përzgjedhja e Trumpit në krye të Shtëpisë së Bardhë. Beteja Veliaj-Tahiri shihet edhe si nevojë për konfirmimin e një lidershipi të ri brenda vet PS-së, që do të gëzonte edhe të pakënaqurit nga rilindja e Ramës në një kohë që oligarkët e vjetër bashkë me kryekriminelin Rama do të prekin fundin në zgjedhjet e Qershorit.

Franko Saliasi