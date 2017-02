Takimi me biznesin/Senatorët italianë shprehin mbështetjen: Duhet t’i besoni PD-së dhe Bashës

Basha-investitorëve: Do të krijojmë shtet pa monopole, taksë e sheshtë 9% dhe TVSH vetëm 15%

Deklarata/Do të kemi taksat më të ulëta në historinë 26 vjeçare të demokracisë dhe gjithçka në mbështetje të sipërmarrjes së ndershme

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ditën e djeshme pati një takim të posaçëm me investitorë italianë, të cilëve u ka prezantuar me detaje programin ekonomik të Partisë Demokratike, me të cilin synon të vijë në qeverisje në qershor 2017 dhe veçanërisht, planin për tërheqjen e investimeve të huaj. Basha theksoi se PD do të zbatoj një program të thellë transparence të shpenzimeve, prokurimit dhe kontraktimit publik. Kreu demokrat deklaroi se programi ekonomik që ka hartuar PD-ja, jo vetëm nxjerr përfundimisht ekonominë shqiptare nga kriza dhe apatia, por e fut atë në rrugën e një zhvillimi të përshpejtuar ekonomik. Basha gjithashtu theksoi se ky është programi ekonomik me taksat më të ulta në historinë 26 vjeçare të demokracisë dhe vendos gjithçka në mbështetje të sipërmarrjes së ndershme. “Eshtë një takim i jashtëzakonshëm sepse ndodh në kushtet kur nga Shqipëria janë larguar jo vetëm investime, por edhe qytetarë. Mbi 100 mijë shqiptarë kanë lënë vendin vitin e kaluar. 200 mijë të tjerë kanë kërkuar të largohen për shkak të situatës mbytëse ekonomike, për shkak të gjendjes së krijuar nga keqqeverisja. E pikërisht në këto kushte në vend të denoncimit dhe vetëm denoncimit të së keqes, ne sot japim një mesazh pozitiviteti së bashku, jo më për të djeshëm, por për të nesërmen e Shqipërisë e këtij vendi të bekuar me mundësi të jashtëzakonshme. Sot, siç dëshmojnë të gjitha anketat e biznesit të Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri dhe anketat e biznesit gjerman, sipërmarrja vuan nga liria nga institucionet burokratike, nga një treg i deformuar dhe nga një qeveri klienteliste dhe e korruptuar. 4 vjet më parë qeveria rriti taksat të cilat rritën kostot fiskale veçanërisht në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Fatkeqësisht, shumica e taksave shkuan në koncesione monopoliste të cilat asfiksuan më shumë mundësitë e ekonomisë për t’u rritur dhe për të krijuar vende pune. Me pretekstin për të bërë shtet, inspektorët tatimorë në shërbim të vetes ju kanë krijuar vështirësi të paimagjinueshme investitorëve vendas dhe të huaj. Përgjigja unanime e pyetjes, se cila është pengesa kryesore e të bërit biznes në Shqipëri, nga të gjitha këto ambiente, dhe mund ta verifikoni, përgjigja është, qeveria. Ne kemi një alternativë zhvillimi që sjell qëndrueshmëri, besim dhe zhvillim ekonomik, me disa drejtime kryesore: Reformë fiskale për të krijuar një sistem fiskal të thjeshtë, të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm. Ky është objektivi ynë i parë. Biznesit do i ofrohet ç’do mundësi për të qenë në gjendje të konkurrojë. Në themel të sistemit janë taksat e uleta dhe të sheshta: 9 për qind për të ardhurat personale, 9 për qind për fitimin e kompanive. TVSH do të ulet në 15 përqind. Tatimi mbi dividentin do të bëhet zero”, tha Basha. Më tej, ai deklaroi se PD do të zbatoj një program të thellë transparence të shpenzimeve, prokurimit dhe kontraktimit publik. “S’mund të pranoj kurrë dhe nuk mund të pranoj kurrë si kryeministër që në një kohë që papunësia shtohet, që më të mirët, më të zotët, më të aftët në tregun e punës lëshojnë Shqipërinë, emigrojnë drejt vendeve evropiane, këtu qeveria mbi takson sipërmarrësit dhe me taksat e mbledhura shpenzon 600 euro për një palmë nga ato që i keni parë nga aeroporti drejt Tiranës. 600 euro shumë e barabartë me ndihmën ekonomike për 1 vit për një familje, apo shpenzon në vitin 2016, 130 miliardë lekë për zyra, makina, perde për veten e saj, për luksin e saj. Në total sipas të dhënave të KLSH-së, vetëm në dy vitet e fundit qeveria ka abuzuar mbi 1 miliard euro, me shpenzime fasadë, me buzëkuq, shpenzime luksi. Imagjinoni sa do të fuqizoheshin politikat tona në nxitje të investimeve të punësimit, nëse këto para në vend që të shkonin për palma, do të shkonin për të nxitur, që një ndërmarrje italiane të zgjidhte Shqipërinë përpara Rumanisë, Maqedonisë, jo duke u lutur, as duke uruar, por duke vepruar”. Në vazhdim, kreu demokrat përmendi lehtësirat e mëdha që ka krijuar Maqedonia për biznesin, duke thënë se të njëjtën rrugë do të ndjek edhe Shqipëria. “Nëse në Maqedoni sot u ofrohet dy muaj në vit pagesa të sigurimeve shoqërore nga shteti për këdo që hap një investim me 100 vende pune me garanci 10 vjeçare, kjo mund të aplikohet lehtësisht nga qeveria e Shqipërisë nëse është e përgjegjshme, nëse lekët nuk i çon për palma, për automjete luksi për qeveritarët, por nëse i çon për të ndihmuar biznesin që ndihmon në hapjen e vendeve të punës. Të gjitha kontratat publike do të jenë transparente, të gjitha ofertat e ardhura për shërbime publike do të jenë të aksesueshme nga sipërmarrja dhe qytetarët, përmes një sistemi dixhital, online. Të gjitha vendimet në lidhje me prokurimet dhe kontraktimet do të bëhen publike, nuk do të lejojmë prokurime me fonde publike me një kandidat, e aq më pak që çdo tender e koncesion ta marrin vetëm 11 klientë të qeverisë, siç ndodh sot. Konsolidim dhe finalizim të infrastrukturës përmes investimeve publike. Nuk do të ketë investime fasadë në qeverinë e ardhshme të Shqipërisë. Nuk do të ketë që gjysma e rrugës të mbillet me palma dhe gjysma tjetër të jetë me gropa. Nuk do të ketë investime fasadë, që i mbushin xhepat e qeveritarëve duke zbrazur xhepat e taksapaguesve dhe duke rrënuar konkurueshmërinë dhe besimin e sipërmarrësve, por vetëm investime që i shërbejnë zhvillimit dhe punësimit. Prioritet do të jetë përfundimi i veprave të mëdha, që edhe sot e kësaj dite mbeten të papërfunduara siç është Korridori 8, rruga Tiranë-Elbasan, siç është Rruga e Arbrit, përfshi tunelin, siç është përfundimi i akseve të jugut, Unaza e Madhe e Tiranës dhe miliona e miliona euro investime të domosdoshme për sistemin e ujitjes dhe rrugëve që ndihmojnë aksesin në bujqësi, po kështu ujësjellës-kanalizime. Rritja e investimeve, si private të brendshme ashtu edhe të huaja dhe investimeve publike, janë çelësi për të krijuar punësimin. Rritja e mundësive për punësim është mundësia e vetme për eliminimin e varfërisë, është mënyra e vetme për krijimin e mirëqenies”. Në përfundim, Basha nënvizoi para investitorëve italianë se programi ekonomik i PD jo vetëm nxjerr përfundimisht ekonominë shqiptare nga kriza dhe apatia, por e fut atë në rrugën e një zhvillimi të përshpejtuar ekonomik. “Ky është programi ekonomik me taksat më të ulëta në historinë 26 vjeçare të demokracisë dhe vendos gjithçka në mbështetje të sipërmarrjes së ndershme, gjithçka në mbështetje të sipërmarrjes së ndershme”.

Kronika: Senatorët italianë shprehin mbështetjen: Duhet t’i besoni Lulzim Bashës/Dy senatorë italianë të pranishëm në tryezën e Partisë Demokratike me investitorë nga Italia, ofruan mbështetje për kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Paolo Romani, senator nga Forza Italia, tha se Basha u shpreh tre revolucione të mëdha.“Ne jemi një parti simotra ne jemi nga e njëjta familje, nga PPE, dhe me thënë të drejtën ndjeva një zili kur po dëgjoja kryetarin Basha sepse ai u shpreh qenësisht për tri revolucione të mëdha, një; revolucion fiskal që do duhej ta bënim me fleksibilitet dhe në Itali, revolucion kundër burokracisë, dhe revolucion tek shpenzimet publike. Këto dy ditë do të kryejmë disa takime për partneritetin italo-shqiptar. Të gjithë kërkojnë më shumë prezencë Italiane në këtë vend. Falenderoj kryetarin Basha për këtë takim të jashtëzakonshëm, tani po ju përcjell këtë mesazh; Në 18 qershor, Shqipëria ka zgjedhjet dhe mesazhet që përcolli kryetari me duken si një shenjë e rezultatit të mire”. Edhe senatori Mario Mauro, nga grupi i Partive Popullore thotë se figura e Lulzim Bashës si kryeministër i ardhshëm ka një rëndësi të veçantë në kontekstin evropian.“Prania jonë këtu zhvillohet brenda vëllazërisë së Partisë Popullore Evropiane, domethënë, familja e partive liberale demokrate, që uron edhe për rezultatin e mirë të një projekti evropian, suksesin e udhës së integrimit evropian të Shqipërisë. Këtu jemi një parti që është në opozitë, e shoqëruar nga parti që janë në opozitë në vendin e tyre, dhe të shohësh kaq shumë interes të bën të kuptosh atë besueshmëri të madhe që ka jo vetëm Partia Demokratike Shqiptare, por sidomos figura e kandidatit të kësaj partie për kryeministër të ardhshëm, Lulzim Basha. Është një figurë që ka një rëndësi të veçantë në kontekstin evropian, që ka një rëndësi të veçantë në kontekstin ndërkombëtar, pikërisht sepse është një figurë me besueshmëri të jashtëzakonshme, shumë të madhe dhe mbështetet në ide”.