Takimi me përfaqësuesit e OSBE/ Mazhoranca, e vendosur të marrë peng zgjedhjet e Qershorit

Partitë politike kanë mbetur në vend numëro sa i takon çështjes së kodit zgjedhor. Edhe takimi i djeshëm me përfaqësuesit e OSBE ka rezultuar pa asnjë benefit, pasi palët nuk kanë gjetur dakordësi. Pas mbledhjes, deputeti demokrat, Arben Ristani theksoi serilindja është e vendosur për të marr peng zgjedhjet, ndërsa faktori kohë është pretekst. “Këmbëngulim se në rast se ka vullnet nuk është më çështje kohe. Sigurisht që mund të shpenzohet pak më shumë sepse po të ishin bërë kohë më përpara do kishim shpenzuar më pak. Është problem vullneti”. Ristani gjatë deklaratës së tij gjithashtu tha se në këto kushte nuk mund të ketë zgjedhje të ndershme dhe shfaqi shqetësimin e blerjes së votës. “Kemi të bëjmë me një parlament të kriminalizuar, me pushtet lokal të kriminalizuar dhe me një administratë publike të kriminalizuar siç ju e dini. Në kushtet ku në Shqipëri qarkullojnë lekë pafund të pista për shkak të tregtisë së kanalizimit”. Është tashmë definitive se me miratimin e votimit elektronik vjen edhe fundi politik i Edi Ramës, pasi shuhet sindroma e vjetër e vjedhjes së votës dhe ai humbet lidhjet me botën e krimit dhe drogës. Votimi elektronik duket është mjeti i duhur. Kështu pra bindja e opozitës së vendit për të këmbëngulur në idenë e saj për t’i dhuruar vendit zgjedhje sipas standardeve evropiane nëpërmjet futjes së teknologjisë, po e lë pagjumë Edvinin. Rama e di mirë se ato një milionë vota, me të cilat ai mburrej nëpër ekrane në 2013, janë shndërruar gjatë qeverisjes në një milion shuplaka për dështimet e qeverisë së tij dhe për varfërinë e papunësinë që iu bëri peshqesh shqiptarëve. Rama e ka frikë ndëshkimin me votë popullore po aq sa ka frikë humbjen e një mandati të dytë nga impakti i teknologjisë që do ta rikthente në realitetin e vështirë ku jetojnë shqiptarët e gjobitur, e taksuar agresivisht dhe të lënë në mjerim prej klikës së tij të të korruptuarve.