Taulant Balla, fshatar toksik, pa tokë edhe shpifës

Shkëlzen Berisha: Kjo që po ndodh në komisionin hetimor është teatër

Mbledhja e komisionit hetimor për CEZ ka përfunduar pasi drejtuesi Taulant Balla refuzoi të dorëhiqej nga drejtimi edhe pse ka konflikt të hapur interesi me Shkëlzen Berishën. Ky i fundit depozitoi një shkresë ku kërkonte zëvendësimin e Taulant Ballës me një tjetër deputet në drejtimin e komisionit hetimor për CEZ. Edhe pse i dënuar për shpifje ndaj Shkëlzen Berishës, Taulant Balla nuk pranoi të dorëhiqej nga drejtimi i komisionit gjatë dëshmisë së djalit të ish-Kryeministrit Sali Berisha. Kërkesa e Shkëlzen Berishës nuk kaloi fare për shqyrtim dhe pse u kërkua disa herë nga deputetët e opozitës dhe nga vet deputeti i PS Pjerin Ndreu. Në të tilla kushte, edhe pse i dënuar për shpifje ndaj Shkëlzen Berishës, Taulant Balla shtyu mbledhjen e komisionit duke mos pranuar që të largohej përkohësisht nga drejtimi. Pas përfundimit të mbledhjes së komisionit hetimor për CEZ, Shkëlzen Berisha ka folur për gazetarët në ambientet e jashtme duke ripërsëritur edhe njëherë qëndrimin e tij se është i gatshëm për të dëshmuar nëse komisioni nuk drejtohet nga Taulant Balla, i cili është dënuar për shpifje ndaj tij. “Një kryetar komisioni i dënuar i cili përmend Kodin e Procedurës Penale vetëm për dëshmitarët sikur Kodi i Procedurës Penale nuk funksionon për deputetët. Unë depozitova një kërkesë ku kërkoj largimin e drejtuesit të komisionit. Siç e patë në mënyrën më absurde, personi doli dhe tha kjo kërkesë është hedhur poshtë. Ky është një teatër politik, nuk zbatojnë asnjë rregull asnjë procedurë. Unë kam ardhur gjithmonë këtu pavarësisht konfliktit të interesit”, u shpreh Shkëlzen Berisha. Djali i ish-Kryeministrit sqaroi gjithashtu se ka bërë padi penale në Gjykatë në lidhje me këtë çështje ndaj ish-juristit të OSHEE Romeo Karaj për disa deklarata të tij që ka bërë në televizionin pranë Qeverisë, Report tv. “Unë kam bërë një deklaratë, nuk më lidh asnjë gjë me këta persona. Kam ngritur padi penale në Gjykatë ndaj Romeo Karajt. Kam zgjedhur rrugën ligjore ku duhen të depozitohen provat dhe faktet ligjore. Në komisioni nuk mund të jap dëshmi përpara një personi që është në konflikt interesi. E keni dëgjuar vet që paragjykon nëpër media. Do jem në komision radhën tjetër”, deklaroi Shkëlzen Berisha.

Ristani: Mazhoranca po tenton të hedhë tym mbi komisionin e opozitës/Nënkryetari i Komisionit Hetimor për CEZ, Arben Ristani tha se ajo që po ndodh në komision është një kamuflim dhe tymnajë mbi komisionin hetimor të ngritur nga opozita. “Ne nuk jemi aty për të mbrojtur askënd, por jemi për të hetuar. Ky komision është i dështuar që në nisje sepse është një komisioni i nisur për të kamufluar dhe për të bërë tymnajë mbi komisionin që kërkoi opozita që ka të bëjë me vjedhjen e shekullit që Rama dhe banda e tij i kanë bërë 600 mln eurove që i kanë marrë bashkë me CEZ dhe ne nisëm një komision për të hetuar këtë vjedhje të madhe dhe për ta kamufluar këtë veprim u nis ky komision i dytë që s’ka ndërmend të hetojë por të krijojë situata të pavërteta. Sot ramë dakord që bashkë me mazhorancën që ato dokumente që ne kishim marrë nuk përbënin ende prova dhe të gjitha insinuatat e ngritura mbi ato prova janë gjëra të pavërteta. Ajo kërkohet me ngulm dhe që është e drejtë, është kërkesa që Balla nuk mund ta kryesojë këtë komision, pasi ka marrë një dënim nga gjykata një dënim për shpifje. Në rast se do të duhej ta kishim këtë dëshmi Balla nuk duhet të drejtonte seancën, ta drejtonte një nga deputetët e tjerë dhe dëshmia do të merrej. Të gjitha këto kanë vetë një qëllim, të bëjnë tym mbi komisionin tjetër që po mbledh prova që Rama dhe banda e tij kanë vjedhur 600 mln lekë.