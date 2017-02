Taulant Shpifja

Shkëlzen Berisha: Komisioni hetimor, skenar politik për të mbuluar vjedhjen e 440 mln eurove nga Rama

Shkelzen Berisha e ka cilësuar një skenar politik gjithçka ndodhi në Komisionin Hetimor për ÇEZ. Pasi u largua nga Kryesia e Kuvendit, ai tha se Balla nuk është i interesuar për të vërtetën dhe se ai nuk betohet para një personi të dënuar për shpifje ndaj tij dhe që refuzon të zbatojë vendimin e formës së prerë të gjykatës

Shkëlzen Berisha ishte dëshmitari i radhës në Komisionin hetimor për çështjen CEZ që drejtohet nga deputeti i PS-së Taulant Balla. Tonet me të cilat është shoqëruar seanca kanë qenë të ashpra dhe që në nisje të saj, Shkëlzen Berisha i është drejtuar Ballës duke i thënë se nuk mund të betohet për dëshminë e tij përpara tij, për shkak se ka një konflikt të hapur interesi midis tyre. Në bazë të vendimit të Gjykatës së Apelit rezulton se Taulant Balla është dënuar me gjobë për shpifje ndaj Shkëlzen Berishës. Deputeti i PD-së, Arben Ristani ofroi një zgjidhje alternative për të siguruar një dëshmi tërësisht të ligjshme nga Berisha, por Taulant Balla e hodhi poshtë atë duke kërkuar që mediat të largohen për të krijuar kushtet për marrjen e dëshmisë. Në këtë moment opozita doli kundër qëndrimit të kreut të komisionit dhe kërkoi që kamerat të qëndrojnë në sallë e të ndjekin seancën duke bërë transparencë. I vendosur përballë kushtit të opozitës për transparencë kryetari i këtij komisioni Taulant Balla refuzoi që mediat të qëndronin dhe nuk pranoi të largohej nga drejtimi i seancës edhe pse është në konflikt interesi me Shkëlzen Berishën. Mbledhja u komisionit u mbyll dhe u shty për seancën e radhës të komisionit. “Komisioni hetimor është politik dhe ka për qëllim për të mbuluar vjedhjen e 440 milionë eurove të CEZ nga Edi Rama, një aferë e denoncuar edhe nga KLSH. Nuk mund të pranoj që të dëshmoj në një komision që drejtohet nga një deputet që ka konflikt të hapur interesi me mua pasi është dënuar për shpifje me vendim të formës së prerë. Pse nuk thirret si dëshmitar dhe zoti Kastriot Ismalilaj”, u shpreh Berisha. Ai shtroi pyetjen përse Taulant Balla nuk pranoi që t’i lironte vendin e kryetarit një kolegu të tij deputet gjatë dëshmisë, sipas propozimit të demokratëve duke qenë se vetë dëshmitari nuk pranoi të betohej përpara një personi, i cili është i dënuar për shpifje ndaj tij. “Ky njeri është dënuar dhe nuk respekton vendimet e gjykatës. Jo vetëm që është dënuar, por refuzon të zbatojë edhe vendimin e gjykatës. Përse një person që ka konflikt interesi me mua duhet të drejtojë atë komision apo të marrë dëshminë time? Ai refuzoi të çohej dhe t’i lironte vendin një kolegu të tij”, shtoi më tej djali i Ish-kryeministrit Berisha. Djali i ish-kryeministrit theksoi gjithashtu se nuk ka lidhje me asnjë nga dëshmitarët që janë thirrur nga komisioni dhe nuk ka dijeni se çfarë provash ka administruar ky komision.“Unë nuk di çfarë prova ka administruar ky komision. Unë kam bërë deklaratë publike, e kam deklaruar që nuk kam lidhje me njeri. Për këtë ka dëshmitar, mund të pyeten dhe të flasin”, deklaroi Shkëlzen Berisha.