Të dielën në orën 11:00 të gjithë në Kavajë, ta çlirojmë nga krimi dhe droga

Apeli i kreut të PD: “Me popullin nuk mund të luhet më. Të dielën në orën 11:00 e gjithë Shqipëria e vendosur për të çliruar Kavajën nga krimi, droga, pasiguria dhe poshtërimi. Të dielën, të gjithë në këmbë për lirinë e Kavajës, për lirinë e Shqipërisë e shqiptarëve, për fitoren e popullit, për zgjedhje të lira dhe të ndershme”

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë thirrje që ditën e dielë në orën 11:00, qytetarët do të mblidhen në Kavajë, kur janë parashikuar për t’u mbajtur zgjedhjet e pjesshme për kryetarin e Bashkisë pas shkarkimit të Elvis Roshit. Duke folur nga çadra e opozitës, Basha theksoi se qytetarët e Kavajës në mënyrë paqësore do të çlirojnë nga krimi dhe droga këtë qytet. Opozita nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e pjesshme në Kavajë. “Me popullin nuk mund të luhet më. Të dielën në orën 11:00 e gjithë Shqipëria, paqësor për të vendosur, çlirohet Kavaja nga krimi, nga droga, nga pasiguria dhe poshtërimi. Të dielën jemi të gjithë në këmbë për lirinë e Kavajës, për lirinë e Shqipërisë për lirinë e shqiptarëve, për fitoren e popullit, për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, tha Lulzim Basha. Në fakt, çlirimi i Kavajës do të jetë sinjal dhe një çlirim për gjithë vendin. Edi Rama i rrethuar nga një klasë oligarkësh, kriminelësh po vendos në krye të prioriteteve, interesat financiare të kësaj kapo-bande e po mënjanon interesin e përgjithshëm të popullit shqiptar, duke i mbyllur derën qeverisë teknike. Në këto vite me Ramën kryeministër, pushtetarët dhe kriminelët kanë vënë pasuri miliona euroshe mbi djersën e njerëzve të thjeshtë. Ndaj mbrojtja e votës së lirë është si një reagim qytetar për të drejtat, për dinjitetin dhe lirinë e shqiptarëve. Nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me banda dhe kriminelë. Nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me të korruptuar, por do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme sepse shqiptarët nuk do të falin askënd që dëshiron të mbajë peng Shqipërinë duke mbajtur peng zgjedhjet. Koha e mashtrimeve po mbaron, koha e batakçinjve po mbaron, koha e kriminelëve po mbaron. Herët ose vonë Edvini do të dorëzohet dhe do të jap dorëheqjen pasi kauza për qeveri teknike për zgjedhje të lira më së pari është një kauzë që e kërkojnë qytetarët e bashkuar, e kërkon Kavaja dhe e gjithë Shqipëria.

Rama përballë popullit

I marrë peng nga klanet e krimit dhe të drogës, Edi Rama nuk shikon asnjë hapësirë për zgjidhje politike, prandaj ka zgjedhur të përballet me protestuesit, për të shpëtuar postin e kryeministrit. Përzgjedhja fatkeqe dihet si do të përfundojë; Edvini do të përzihet nga zyra dhe vendi do çlirohet nga pengesa e fundit në rrugën për garantimin e votës së lirë të shqiptarëve

Kryeministri i turpit Edi Rama, pasi tradhtoi shqiptarët duke mos mbajtur asnjë nga premtimet e dhëna në fushatën e 2013-ës, po tregon se në krye të prioriteteve të tij qëndrojnë interesat personale e jo ato kombëtare. Madje dëshirën për të mbajtur me forcë karrigen, Edi Rama e konsolidoi ditën e djeshme më shumë se kurrë, teksa shpalosi aktin e radhës prej arroganti duke prerë në besë edhe vetë ndërkombëtarët McAllister dhe Fleckenstein, duke paraqitur në takimin e zhvilluar me Bashën në Presidencë propozime të ndryshme nga ato çka përmbante platforma perëndimore për zgjidhjen e krizës politike. Edvini ashtu siç e ka për zakon një i pabesë u tërhoq nga oferta që u paraqit në takimet e mbajtura nga dyshja europiane me të dhe liderin e opozitës një javë më parë. Kryeministri tregon kështu se është i bindur për të vijuar me ashpërsimin e toneve në drejtim të kauzave të opozitës dhe po bën thirrje të qarta për t’iu kundërpërgjigjur me dhunë çdo proteste, që opozita ka paralajmëruar se do të mbajë në kërkim të përmbushjes së kushteve për ta çuar Shqipërinë në një proces zgjedhor, ku të garantohet votimi i lirë dhe me standarde i qytetarëve. Në takimin e thirrur nga Kreu i Shtetit, Bujar Nishani opozita e përfaqësuar nga lideri i saj Lulzim Basha ka ofruar në tavolinë gjithçka që mund të ofronte, ndërsa kryeneçësia dhe bindja e Ramës për t’i dalë kundër konsensusit ka triumfuar, pasi kryeministri është tërhequr edhe nga propozimet e javës së kaluar, që ai u kujdes personalisht që të loboheshin deri në perëndim si pjesë e një platformë vendimtare për zgjidhjen e krizës që ka mbërthyer vendin. Edi Rama edhe njëherë tregoi se ai është kundër çdo zgjidhje politike dhe duke mos pranuar një kryeministër teknik nxjerr në pah etjen e tij për pushtet të pakufizuar personal. Kryeministri që mbushi Shqipërinë me drogë dhe varfëroi shqiptarët duke pasuruar oligarkinë që mban pas vetes synon të ruajë të palëkundur pozitën e tij, për të vendosur më 18 qershor në zbatim skemën e tij për të rrëmbyer votën e për të mbajtur peng Shqipërinë. Rama kështu i dha shpjegimin e duhur argumentit se pengesa e vetme për të ardhmen demokratike të vendit dhe për mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme është vetë ai që në mungesë të argumenteve për të çuar përpara negociatat për zgjidhje e arritje të konsensusit, po kultivon dëshirën dhe urdhrat politikë të presioneve, shantazheve dhe ushtrimit të forcës. Përplasja e argumenteve, për të cilën Edi Rama i binte kambanave dhe e kërkonte në mënyrë që t’i faturonte opozitës fajin për krizën politike e nxori kreun e ekzekutivit të humbur dhe tregoi se vetëm Lulzim Basha dhe PD duan një zgjidhje që i shkon për shtat çdo shqiptari të thjeshtë e të ndershëm. Frika e Ramës nga qëndresa e gjatë në shesh e forcave opozitare dhe këmbëngulja e kreut të PD, Lulzim Basha për të hedhur themelet e një Republike të Re, që do të garantonte shkëputjen e pushtetit nga kriminelët, me të cilët kryeministri bashkëpunon, po shtyn kreun e ekzekutivit që të krijojë kushtet për destabilizim. Në një kohë kur siguria dhe rendi publik janë shkelur me këmbë nga bandat e krimit dhe drogës që mbështeti për katër vite narko-qeveria e Edvinit, duket se establishmenti i tij ka hartuar një tjetër plan për t’i bërë ballë frymës së ndryshimit të paralajmëruar e kultivuar nga opozita, e kjo konsiston në vendosjen përballë tyre të disa kryepolicëve që premtojnë veç tension dhe synojnë të frikësojnë protestuesit. Pavarësisht se në videokonferencën me grupin parlamentar të PD, presidenti i PPE Joseph Daul vendosi drogën në listën e shqetësimit kryesor për Shqipërinë, Edi Rama heziton që të mbajë përgjegjësi edhe për ndërtimin e një Kolumbie në zemër të Europës.