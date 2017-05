Të kalërosh “vetting-un” për të dalë përtej falimentimit elektoral  

Të qënurit “Opozitë” është domosdo sfidë në shumë drejtime. Opozita është e krijuar për të qenë ndoshta jo “sunduesja” apo “mbajtësja e timonit” siç do dëshironin pozitarët të quheshin por edhe njëkohësisht përfaqësimi në njëfarë mënyre i zërit të popullit. Përfaqësuese e jo vetëm atij populli që nuk zgjodhi opozitën aktule, por edhe të atij që zgjodhi pozitën e tashmë vendoset në pozita opozitare pavarësisht se jopolitike. Duket si lojë fjalësh por po ti referohemi situatës së pozitës në Shqipëri bëhet menjëherë lidhja.

“Çfarë ndryshimi ka midis të vdekurve, të pastrehëve dhe jetimëve, nëse ky shkatërrim i çmendur është i punuar nën emrin e totalitarizmit ose emrin e shenjtë të lirisë dhe demokracisë?” Kjo shprehje mbi demokracinë më vjen ndër mënd kur i referohem situatës politike në Shqipëri të paktën këto 4 vite qeverisje. Pa lindur nevoja për ti hyrë analizave të thella apo emisioneve dhe debateve me tema politike. Kjo situatë nuk do shumë mënd për tu kuptuar. Sepse tashme në çdo veprim apo ngjarje që ndodh, në çdo ligj të ri që fuqizohet, apo një të vjetër që papritur shfuqizohet, në çdo emërim apo shkarkim nga puna, vijnë zinxhir një sërë ngjarjesh të tjera të cilat domosdoshmërisht do rëndojnë në mënyrë direkte dhe të padrejtë njëkohësisht në popullin që e zgjodhi në një mënyrë ose një tjetër…

Përpara 4 vitesh ishim dëshmitarë të një koalicioni të krijuar rishtazi në vend. Ndërmjet një prej partive më të mëdha ekzistuese në vend, e një partie tjetër e krijuar prej pak vitesh por me në krye një personazh të njohur të politikës shqiptare i cili arriti që nëpërmjet manovrave politike të ngjitej shpejt në shkallët e politikës po jo vetëm kaq. Arriti të shndërrohej në një faktor thuajse vendimtar për “drejtimin” e fateve të Shqipërisë në momente delikate. E gjendur në këto kushte opozita e sotshme nuk kishte në dorë shumë karta për të shfrytëzuar në rolin e opozitës. Sepse tashmë shumica e votave në parlament ishte e siguruar, me apo pa pëlqimin e saj, vendimet vijonin të merreshin, sigurisht herë pas here ka patur akuza lidhur me rolin që ajo ka luajtur si “Opozitë”.

Por çfarë roli mund të kesh nëse “planet” qeveritare rezultojnë të parapërcaktuara. Kur kemi një Kryetar të Këshillit të Ministrave të vendosur që të sakrifikojë çdo gjë për qëllimet e tija politike e kur them çdo gjë i referohem edhe vete të ardhmes së vendit ne radhe të parë? Kur një ish-kryetar Kuvëndi dhe aleat i Kryeministrit, tashmë u zgjodh President? Jo më kot President. Sepse sic përmendëm më lart, çdo vendim ka pasojat e veta në kurrizin e shqiptarëve.

Në kushtet në të cilat kërkohet të miratohet vettingu jemi përballë një situate në të cilën shumë shpejt, brenda shumë pak kohësh, i gjithe pushteti do jetë i përqendruar në duart e aleatëve momentalë. Kemi të bëjmë me ndryshime qe bien ndesh me Kushtetuten e 22 korrikut 2016. Kemi të bëjmë me një tjetër strategji të përdorur me qëllim përqendrimin e pushtetit në duart e tyre, në një formë tjetër, nëpërmjet institucioneve të reja. Organet e reja të propozuara për tu krijuar në kuadër të “Vetting-ut”, janë “projektuar” për të qenë nën kontrollin partive në pushtet. Dhe kjo në shkelje haptazi me ligjin. Përqendrimi i pushtetit në një numër të caktuar personash të cilët kanë ndikim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në vendimmarrje, cenon hapur një shtet të së drejtës. Sepse nëse kemi një miratim të ligjit, do i hapet rrugë në mënyrë të menjëhershme emërimeve nepotike dhe konfliktuale karshi zbatimit të drejtë të po këtij ligji. Do kemi të bëjmë me një rast tjetër të një ligji të mirë “de jure” dhe keq të zbatuar “de facto”. Qëllimi i Vettingut është pastrimi i emrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve (përfshi vete 6 fushat që do prekë zbatimi i ligjit).

Nëse miratohet ky ligj në kushtet e përqendrimit të pushtetit në një parti të vetme apo një koalicion, cili do ishte rezultati i gjithë këtij procesi? A nuk do shtonte kjo një shkallë tjetër në hierarkinë pushtetare që është tashmë e krijuar? Do kemi të bëjmë me një rast me shumë gjasa flagrant të shkeljeve të kryera, konstatimin e ketij rasti e më pas dërgimin për vlerësim në organin përkatës. Më pas? I njëjti organ në të cilin është konstatuar shkelja, është nën varësinë e organit që bën vlerësimin. A është ky imazhi i një gjyqtari të veshur me “petkun e padukshmërisë”? Sa besim mund të kemi në një proces të tillë “gjykimi”? A do të ketë një autoritet tjetër që do mund të rishikojë këtë vendim e nëse po, a do jetë ky krejtësisht i pavarur? A do zbatohet siç duhet i shumëkërkuari “Vetting” nëse kjo do jetë rruga që do të ndiqet në praktikë? Çfarë do të na shërbejë si garanci që do jemi në kushte më të favorshme drejtësie e rikthim të besimit në një shtet të së drejtës? Kjo është arsyeja pse ata janë “Antivetting”.

Vetting po përdoret për qëllimet e tyre influencuese në të gjithë sistemin e ri që pritet të krijohet. Vetting shërben si një kartë që “josh” popullin me sloganin e përdorur “Për një Shqipëri ndryshe”, por nuk parashikon tek populli se si ndryshe. Sigurisht duke këmbëngulur tek fakti se opozita është ajo që po e pengon vettingun, rritet edhe më tepër dëshira në masë për nxitjen e miratimit por të shohim 2 apo 3 hapa më larg. Vettingu veçse do rriste pushtetin e tyre. Po flasim për vettingun në kushtet e tyre. Nëse i referohemi vettingut në parime të një drejtësie të paanshme, opozita do ishte e par që do e kish votuar. Pa parë interesat e saj së pari. Pa u treguar e etur për më shumë pushtet. Vetëm në rolin e një guri tjetër me ndikim në një shtet të së drejtës. Të një Shqipërie më të mirë, të një të ardhme më të mirë. Ne kushtet aktuale duket qarte e me qarte kush po e përdor vettingun per te justifikuar ato premtime te pa mbajtura te koalicionit qeveritar përpara kater viteve, ku në çdo takim qe ben me te rinjte kryetari i Keshillit te Ministrave nuk ben bilance mbi ate qe ka bere sepse s’ka çfare u tregon atyre por bën atë qe ai di te beje me mire, akuza dhe vetem akuza me justifikimin per vettingun me nje ironi tallëse të cilën unë e përbuz por që disa njerëz e quajne karizmatik fatkeqësisht. Jam dhe do mbetem kundër përdorjes politikisht te Vettingut. Pro vettingut të pavarur nga politika.