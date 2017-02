Të mblidhemi bashkë me 20 shkurt, të nisim pranverën e lirisë

Kreu i PD-së nga çadra e lirisë: “Nuk do të ketë më zgjedhje fasadë, nuk do të ketë më zgjedhje të manipuluara. Do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme ose nuk do të ketë më zgjedhje. Zgjedhje të lira dhe të ndershme vetëm përmes një qeverie teknike. Ky është kushti. Drejtësi fasadë është projekti i Edi Ramës”

Deklarata: “Mbështetja e ndërkombëtarëve për protestën, në rritje në çdo moment”

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve dhe ish-studentëve të dhjetorit që të bashkohen sot në sheshin e lirisë për të përkujtuar 20 shkurtin, ditën e rrëzimit të bustit të Enver Hoxhës. Përmes një status në Facebook, Basha kërkon nga qytetarët që të dalin në protesta dhe të kundërshtojnë zgjedhjet fasadë që kërkon të organizojë Qeveria Rama, por të dorëhiqet qeveria dhe të bëhen zgjedhje të lira e të demokratike. Statusi në Facebook i Lulzim Bashës: “Të dashur miq, qytetarë, studentë, pedagogë, intelektualë, dhjetoristë, ju ftoj nesër të bashkoheni me ne për të kujtuar 20 shkurtin në orën 10:30 në Sheshin e Lirisë. Vetëm të bashkuar do ti japim fund një herë e mirë demokracisë fasadë dhe zgjedhjeve fasadë. Pranverat tona te lirisë i kemi nisur bashkë dhe i kemi fituar”, shkruan Basha. Ndërkohë nga çadra e lirisë, Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është shprehur i vendosur për zgjedhje të lira dhe të ndershme, si kusht i vetëm duke kërkuar largimin e Kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike. Gjatë bashkëbisedimit me protestues dhe qytetarë të ndryshëm tek çadra para Kryeministrisë, Lulzim Basha theksoi se nuk do të ketë fare zgjedhje nëse s’ka zgjedhje të lira pa Edi Ramën kryeministër. “Do të përgjigjem shkurt. Po, ne së bashku do ta dekriminalizojmë shtetin deri në qelizën e fundit. Ne do ti heqim kriminelët nga politika, do ta zbatojmë dekriminalizimin, që sot e bllokon i njëjti njeri që i solli. Kryeministri është ai që i solli, i duheshin për të vjedhur votat”, tha Basha. Në ditën e dytë të protestës, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha duke folur në çadrën e ngritur para Kryeministrisë ka deklaruar se Rama nuk mund të fitojë zgjedhjet me votën e shqiptarëve, prandaj merr kriminelët në Parlament. Ai u shpreh se Rama do zgjedhje fasadë ndaj nuk do votim elektronik, ndërsa më 18 shkurt qytetarët vendosën se nuk do të ketë më zgjedhje të manipuluara. “Nuk ranë nga qielli kriminelët. Edi që nuk ja deklaroj dot. Si mund t’ia dalë një njeri që premtoi shëndetësi falas dhe sot shëndetësia është në kolapsin më të madh. E dinë që nuk përballen dot me votën e shqiptarëve dhe nuk e lëshojnë njëri-tjetrin. 10 deputetët me rekorde kriminale janë akoma në Parlament. Pse i mban? I mban se i duhet për zgjedhjet e ardhshme. Do t’i themi kurrë më kësaj fasade.. Ai nuk punoi për një mirëqenie, pasi kurrë nuk ka qenë për punësimin. Demokraci fasadë do të thotë se çfarë do që të duan shqiptarët, ata duan të ndryshojnë rezultatin. Do t’i japim fund kësaj maskarade. Nuk do të ketë më zgjedhje të manipuluara. Nuk do pranojmë kurrë një drejtësi fasadë, pasi do të jenë të barabartë para ligjit”, tha Basha.

Mbështetja e ndërkombëtarëve në rritje çdo moment/ Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka mbajtur një fjalim në çadrën e vendosur para Kryeministrisë, ku kryefjala ka qenë mbështetja gjithnjë e më e madhe që kjo protestë po merr nga ndërkombëtarët. Sipas Bashës, mbështetja ndërkombëtare për protestën e opozitës po rritet nga momenti në moment. Ai e quajti çadrën e mbushur me protestues një hapësirë lirie dhe demokracie, dhe akuzoi Kryeministrin Edi Rama se ka ngritur fasada për të mbuluar rrëmujën, kaosin dhe varfërinë që ka pushtuar vendin. Basha e cilësoi protestën e djeshme si vrasje të frikës, dhe se fitorja nuk do të jetë e tija, por e çdo shqiptari. Gjithashtu kreu i opozitës i mëshoi kauzës për të cilën u ngrit dhe kjo protestë, zgjedhjeve të lira e të ndershme, të cilat sipas Bashës nuk mund të zhvillohen pa largimin e Ramës dhe krijimin e një qeverie teknike.