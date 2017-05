Terrori i tankeve serbe në Kosovën Lindore

Terrori i tankeve të shtetit serb këto ditët e fundit në Kosovën Lindore, në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, duke defiluar në çdo kohë dhe hapësirë shqiptare edhe atë edhe në meset e banuar me popullatat shqiptare civile dhe në mesin e ditës në mes të fëmijëve e nxënësve, edhe njëherë po dëshmohet se politika shtetërore serbe me në krye kryeministrin Vuçiq janë vazhdimësi e politikës hegjemoniste e gjenocidiale antishqiptare e antiperëndimore. Pasardhësit e nostalgjikët e politikës së Millosheviqit ende po i reflekton hija e tij në politikëbërjen e shtetit serb, dhe shumë larg qëndron shteti serb ndaj parimeve dhe obligimeve që duhet të ndjek ndaj bashkimit europian. Politika serbe është e përqendruar më shumë drejt destabilizimit përkrah politikës ruse që kohëve të fundit në Ballkan ka shfaqur interes për destabilizim.

Refleksionet me pretekst të politikës në Maqedoni shteti serb po sjell këto konvoje të tankeve të artilerisë së rëndë luftarake edhe atë duke përqendruar në shumë vendbanime shqiptare, edhe pse shikuar për kokë banori ky rajon ka më së shumti ushtarë të përqendruar në këtë rajon dhe mund të konsiderohet rajoni ndër më të militarizuarit në këtë pjesë të Europës Juglindore. Ky militarizim i zonës në hapësirën shqiptare ka konotacione të pastra politike me elemente të frikësimit e shfaqjes së pasigurisë e terrorit shtetëror serb mbi popullatën shqiptare e cila është mbetur e lënë nën harresën e mekanizmave ndërkombëtare. Serbia duke dashur të demonstrojë forcën e saj ushtarake në rajon gjë të cilën as që e ka, pasi që është e ngordhur politikisht e ushtarakisht vetëm me manovrime të tilla ushtarake ndaj zonave civile, mundohet të jetë faktor stabiliteti e që në fakt gjithnjë është faktor destabiliteti. Rajonin e Kosovës Lindore, shteti serb kohëve të fundit e përdor si trampolinë për destabilizim, dhe aq poshtë ka rënë niveli i politikës serbe saqë nuk shkon java duke përdorur kërcënime ndaj edhe liderëve lokal shqiptar të cilët janë aq të pa fuqishëm sa që nuk kanë prapa tyre as edhe sa një shoqatë gjuetarësh për të mbrojtur veten e as për të rezistuar kësaj politike hegjemoniste serbe. Shteti serb në këtë rajon ka filluar të i dalloi shqiptarët e mirë dhe ata jo të mirë, ata që duhen favorizuar dhe ata që duhen luftuar, ata që janë irredentista dhe ata luajalista, ata që heshtin për gjenocidin shtetëror serb dhe ata që ngrenë zërin, me këso fragmentizimesh don që mos të kenë unifikim kjo provincë e harruar, pasi që shumë mirë shteti serb e di se sa janë të vendosur politikanët e kësaj ane, dhe sa janë në gjendje të vdesin në këmbë sesa të jetojnë në gjunjë.

Konceptet politike për ata liderë lokalë në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë nuk ekzistojnë, ekziston kolltuku për të ngrënë ende dinarin e qelbur të Serbisë, me të cilin po vrasin edhe perspektivën kombëtare e europiane të fëmijëve të tyre. Fundja paqja nuk mund të ruhet kur tërë ajo popullatë ndjehet e përballet me skllavëri, dhe se ora e vetëdijes kombëtare edhe tek ajo popullatë ngadalë po afron. Kambana e lirisë ka filluar të kumbojë.