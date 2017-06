The New York Times: “Rama e ktheu Shqipërinë në Kolumbi, vendi duhet të izolohet”

Një artikull drejtuar Shqipërisë dhe kryeministrit Edi Rama është botuar ditën e djeshme në ‘The New York Times’. Sipas këtij artikulli, Shqipëria, edhe pse një vend i vogël, është kthyer në epiqendër të tregtisë së drogës në të gjithë Evropën. Dëmi që Rama i ka bërë Shqipërisë në këto katër vjet është i pariparueshëm. Shqipëria sot është kthyer në Kolumbinë e Europës”, shkruan The New York Times. Artikulli tregon gjatë përhapjen e gjerë të kontrabandës së drogës në vendin tonë dhe mbi të gjitha në këtë shkrim thuhet se kjo kontrabandë udhëhiqet nga Rama dhe ka patur mbështetjen e ish-ministrit të brendshëm Saimir Tahiri, ndërsa bën thirrje se Shqipëria duhet të izolohet në rang ndërkombëtar. Shqipëria duhet të izolohet, nëse vazhdon me këto praktika kriminale”, shkruhet në artikull. Një tjetër gazetë, Huffington Post, ka shkruar se Rama dhe PS-ja janë të lidhur me tregtinë e drogës. Ajo që e bën situatën aktuale të veçantë janë akuzat që zyrtarët e lartë të Partisë Socialiste në pushtet janë të lidhur ose përfitojnë nga tregtia e drogës. Kryeministri Edi Rama është akuzuar vazhdimisht se nuk ka bërë mjaft për të ndalur rolin e Shqipërisë në tregtinë e drogës në Europë”, shkruan Huffington Post.