Thellohet skandali i AMA-s/ Licenca e fundit numerike jepet me shumicë të thjeshtë

Nënkryetari i Komisionit parlamentar të Medias, Luçiano Boçio tha dje për mediat se Autoriteti i Mediave Audiovizive ka bërë gati vendimin për të rihapur votimin për dhënien e licencës së fundit numerike të mbetur. Sipas tij, vendimi merret ndërkohë që procesi ligjërisht konsiderohet i përfunduar. Sipas Boçit ky institucion “nuk pyet as për ligj dhe as për rregullore as për kuorum

Deputeti demokrat, Luçiano Boçi në një postim në facebook hedh dritë mbi një tjetër skandal të AMA-së, ndërsa thotë se ditën e sotme do të rihapet votimi për dhënien e licencës së fundit numerike, pavarësisht se ka përfunduar procesi. Boçi thotë se mazhoranca konsumoi dy votime me shumicë të cilësuar, në mënyrë që në votimin e ditës së sotme të vendos me shumicë të thjeshtë. Deputeti demokrat e cilëson një tjetër kobure të Ramës drejtuar lirisë së medieve. “AMA ka bërë gati vendimin, që do ta marrë nesër në mbledhjen e radhës, për të rihapur votimin për dhënien e licencës së fundit numerike të mbetur, ndonëse procesi ligjërisht konsiderohet i përfunduar. Madje kësaj here me votim të thjeshtë. Sipas saj janë konsumuar dy votime me shumicë të cilësuar, sipas Kodit të procedurave administrative dhe në votimin e tretë vendoset me shumicë të thjeshtë. Këtu “flinte dhe lepuri” i votimit ilegal që u bë para disa ditësh, pra në konsumimin e votimit të dytë. Me datë 29 janar AMA do veprojë sipas këtij skenari me vendimmarrje me shumicë të thjeshtë. Por Ligji 97/2013 në nenin 19/1b e përcakton qartë që licencat jepen nga AMA me shumicë të cilësuar. Ndërsa rregullorja në nenin 20/3 thekson se kundër vendimit të AMA-s palët i drejtohen gjykatës. AMA nuk pyet as për ligj e as për rregullore. Madje as për kuorum. Po i kujtoj AMA-s që ajo prej shumë kohësh nuk merrte vendime për shkak të kuorumit dhe akuzonte PD për vonesat e kalimit të miratimit të tre anëtarëve të AMA në Komisionin e Edukimit. Me këtë vendim “koburja” e Ramës AMA plotëson “amanetin” e tij për të monopolizuar tregun mediatik dhe për t’ia “vënë në kokë” këtë kobure lirisë së medieve”, shkruan Boçi.