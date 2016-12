Tjetër abuzim/Veliaj miraton masterplanin e Tiranës në favor të klientit të Ramës, Stefano Boeri

Para pak ditësh, Bashkia Tiranë njoftoi papritur dhe në shkelje të ligjit, dëgjesat publike për masterplanin e Tiranës, pa respektuar as afatin e njoftimit dhe pa bërë fare publik masterplanin për të cilin publiku duhet të japë mendime. Ndërsa dje më 26 dhjetor në orën 10:00, ditë zyrtare pushimi, Kryesia e Këshillit Bashkiak të Tiranës do të organizojë një dëgjesë publike për masterplanin në Hotel Plaza. Po dje pasdite Bashkia planifikoi një dëgjesë publike me qytetarë, të cilët nuk u lajmëruan me asnjë mjet informimi. Në mënyrë të qëllimshme dhe në shkelje të ligjit shkresa nga Kryesia e Këshillit u ka shkuar këshilltarëve bashkiakë ditën e shtunë, që do të thotë që këshilltarët nuk do të kenë asnjë ditë pune për t’u përgatitur për dëgjesën, njofton exit.al. Ndërkohë që në mënyrë tallëse dhe përçmuese këshilltarëve nuk u është dërguar asnjë kopje e masterplanit, që do të thotë se ata ftohen të japin mendime dhe diskutojnë për një plan që nuk e kanë parë. Për informimin paraprak i qytetarëve, as që bëhet fjalë. Në njoftimin e Bashkisë Tiranë thuhet se masterplani do të votohet në Këshillin Bashkiak më 29 dhjetor 2016, së bashku me buxhetin e vitit 2017. Sipas ligjit të dëgjesave publike, bashkia duhet të organizojë të paktën dy dëgjesa publike të mëdha në nivel bashkie dhe t’i njoftojë ato, së bashku me dokumentet e projektit të cilat duhet të diskutohen, një muaj përpara se ato të miratohen. s faqja “transparenca” e bashkisë (e cila ironikisht përfshin edhe ligjin i cili nuk po zbatohet), as regjistri i Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT) nuk kanë bërë publike asnjë njoftim rreth dëgjesave publike, të cilat mbahen me qëllimin për të diskututar planin e përgjithshëm vendor të Tiranës, i hartuar në kuadër të reformës territoriale. Në faqen zyrtare dhe në Facebook të TR030, të cilat u njoftuan si platforma kryesore të shkëmbimit të informacionit me publikun, nuk paraqitet asnjë aktivitet deri më tani. Faqja zyrtare është ende duke u ndërtuar, ndërsa postimi i fundit në Facebook daton më 1 tetor. Prej fillimit, masterplani i Tiranës nën mbështetjen e të pamposhturit, arkitektit dhe politikanit italian Stefano Boeri, ka qenë mbuluar në dyshime për korrupsion e klientelizëm dhe keq menaxhim. Tani duket se Bashkia Tiranë do të kalojë produktin e studios së tij dhe të UNILAB-it gjatë periudhës së festave, pavarësisht nga fakti se gjithçka po bëhet në shkelje të ligjit.