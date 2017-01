Tjetër denoncim për Veliajn,  dyfishon taksën për banesat e taksën për arsimin

Ish kryeministri Sali Berisha, ditën e djeshme ka bërë publik denoncimin e një qytetari dixhital lidhur me dyfishimin e taksës për banesat dhe arsimin, ndërkohë që mungojnë kushtet më minimale. Qytetarët paguajnë taksa të majme, ndërsa këto të fundit përdoren për udhëtimet e Velisë dhe lukunisë së tij

Ndërkohë që Kryebashkiaku bën pushime jashtë vendit nuk harron të rrit taksat e banesës si dhe taksën e arsimit duke i dyfishuar ato: “Dyfishimin e taksës për banesat nga 100 në 200 lekë në muaj dhe – dyfishimin e taksës për arsimin nga 150 në 300 leke në muaj, ndërkohë që shumica dërrmuese e shkollave janë pa ngrohje sepse taksat që paguajnë qytetarët shpërdorohen në udhëtime dhe orgjira nga Veliaj dhe lukunia e tij! Biznesmeni u bën thirrje kolegeve të tij të ngrenë zërin kundër këtij ndëshkimi të bizneseve të tyre”Shkruan ish Kryeministri Sali Berisha në faqen e tij facebook pas mesazhit të dërguar nga një qytetar që ka denoncuar rritjen e taksave “Përshëndetje Z. Berisha. Të të pyes për diçka që po më çudit. Si ka mundësi që janë rritur 2 taksa nga bashkia Tiranë dhe askush nuk ndihet. Bëhet fjalë për taksën e banesës që në nëntor ishte 100 lek muaj, dhe ne dhjetor 200 lek muaj. Dhe taksa e përkohshme e arsimit nga 150 lekë në muaj në 300 lek muaji!” Përfundon mesazhi i qytetarit që denoncon faktin.

Denoncimi/Veliaj qëndron vetëm 9 ditë në Tiranë, mashtrimi i madh me videot e përgatitura/ Ish Kryeministri Berisha ka denoncuar gjithashtu kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj pasi ky i fundit qëndron gjatë muajit vetëm disa ditë në Tiranë, pjesën tjetër të kohës e kalon me pushime, por ajo ç’ka është më shqetësuese janë kronikat e përgatitura nga stafi i tij sikur ai është në krye të detyrës. Berisha ka postuar në faqen e tij on-line facebook hetimin e gazetarit Artur Çani mbi dokumentacionet që vërtetojnë lëvizjet e Veliajt jashtë vendit, në pjesën më të madhe të kohës: “Një horr si ky ekziston vetëm në Tiranë! Të dashur miq, Erion Veliaj në një muaj qëndron vetëm 9 ditë në Tiranë dhe kohën tjetër jashtë shteti dhe kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Kurse ana tjetër më e zezë është se ky i pafytyrë, me zyrën e tij të mashtrimit të publikut gënjen qytetarët me video të para pregatitura sikur është në Tiranë në aktivitet të përditshëm dhe po djersinë në punë ndërkohë që ai ndodhet në Singapor, Londër apo Milano. Vetëm një horr pa asnjë normë morale njerëzore mund të sillet dhe të veprojë në këtë mënyrë poshtëruese ndaj qytetarëve të Tiranës. Për më shumë lexoni ju lutem këtu më poshtë hetimin e bazuar në dokumentet origjinale nga gazetari Artur Çani; Qëndron 9 ditë në muaj në Tiranë dhe 22 ditë majë avionit e jashtë atdheut. Ky është rezultati i investigimit të gazetarit Artur Çani të ”Shuplaka”-s që ka kryer për muajin Tetor 2016, për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Ky është lajmi i parë. Por lajmi tjetër, edhe më i madh ka të bëjë me sistemin e ngritur. Një staf i tërë, i zyrës së PR-it në Bashkinë e Tiranës na hedh hi syve. Dhe ky veprim është sistematik, përgjatë të gjithë muajit. Në fakt, (siç do ta provojmë me kronikat e televizioneve dhe raportimet në faqen e bashkisë), Veliaj është shfaqur thuajse përditë në ekranet tona gjatë muajit tetor të vitit të kaluar. Ai inauguron, viziton, hap punime, inspekton, puth fëmijë, ndihmon të moshuar, preket emocionalisht me aktorë (nuk thamë se aktron me ta) … Pra, shfaqet si kryebashkiaku punëtor, që gjendet gjithnjë në krye të detyrës 24/24 dhe 7/7. S’ka ndryshim dita nga dita, nata nga nata, fillim a fundjave ç’ rëndësi ka për punëtorët, njësoj janë. Dhe stafi i tij nuk ka se si ta paraqesë kryebashkiakun ndryshe, ashtu siç ndodh në të vërtetë, që Veliaj ka qenë në zyrë e në terren vetëm 9 ditë në muaj. Jo. Stafi raporton ngjarjet sipas sistemit të ngritur. Cili është sistemi i strukturuar dhe provat e mashtrimit për qytetarët?! Çfarë ndodhte në Tiranë, teksa Veliaj bënte ecejake nëpër botë? FAKTET; Erion Veliaj rezulton se ka dalë nga Shqipëria në datë 5 tetor 2016 (14:45) dhe është kthyer në datën 7 tetor (00:10) 2016 dhe në datën 6 shfaqet në televizor që përuron palestrën dhe ambjentet e tjera sportive të gjimnazit “Qemal Stafa”, në një kohë që ai ka qenë në Lubjanë, vërtetuar nga TIMS-i dhe përforcuar nga faqja online e Bashkisë Tiranë. Por si e përuroi palestrën po atë ditë në Tiranë në një kohë që ishte në Lubjanë? Dalja e radhës së Veliajt është 11 tetori (14:38) dhe është kthyer në 13 Tetor (23:46). Në 12 tetor ai ka qenë në Goteborg të Suedisë. Pra në datat 11, 12 dhe 13 ai ka qenë jashtë. Mirëpo, në datën 12 Tetor shfaqet në televizor dhe në njoftim e faqes së bashkisë që inspekton punimet për këndin e ri të lodrave në sheshin “Shyqyri Peza”. Veliaj ka dalë sërish në 15 tetor (09:10) dhe është kthyer në 21 tetor (14:25). 1 javë jashtë Shqipërisë. Por edhe kësaj radhe, pikërisht në 15 Tetor Veliaj shfaqet në rikonstruksionin e rrugës ”Kujtim Laro”, në datën 16 Tetor shfaqet duke inspektuar trotuaret dhe rrugën ”Ali Demi”, në 17 tetor shfaqet duke inspektuar këndin e lojërave në Njësinë Nr.7, në 18 Tetor i pranishëm në rikualifikimin urban të bllokut të banimit te Fusha e Aviacionit, në 19 tetor duke inspektuar nisjen e punimeve në rrugën ”Heirmann Gmeiner” të Njësisë numër 2, në 20 tetor në përfundimin e punimeve të fushave sportive të ”Fan Noli” dhe në 21 tetor në përfundimin e rikonstruksionit të rrugës ”Ali Shefqeti”. Të gjitha këto, të cilësuara si në kronikat televizive dhe në faqen e bashkisë që e drejton vetë. Kryebashkiaku ka dalë sërish jashtë vendit në 22 tetor (07:47) dhe është rikthyer në 26 tetor (12:54). Pra dhe 5 ditë të tjera po jashtë vendit. Por, si gjithnjë, në datën 22 Tetor shfaqet me aktoren Hajrie Rondo, në datën 23 Tetor përfundon rikualifikimin urban të një tjetri blloku pallatesh në Njësinë Nr.4 ku Veliaj është i pranishëm, në 24 Tetor përfundon një tjetër investim në zonën e Farkës, në datën 25 Tetor Veliaj shfaqet në televizion në rrugën “Vëllezërit Manastirliu” për nisjen e rikualifikimit urban. Dhe dalja e fundit e muajit është 27 tetori (13:23) për t’u rikthyer në 30 tetor (14:22). 4 ditë të tjera jashtë. Në datën 28 Tetor Veliaj shfaqet duke inspektuar punën për zhvendosjen e nënstacionit elektrik te Unaza e Vogël. Në datën 30 Tetor flet me zë dhe figurë nga Njësia Administrative Numër 7. Fare e thjeshtë. Kryeqytetasit e ndiqnin atë ”Live” me idenë që punonte për Tiranën, por në fakt në këto ditë ai ndodhej jashtë Shqipërisë. Dhe gjatë kësaj kohe stafi i Veliajt e ka mbuluar me 16-18 kronika televizive, të pasqyruara edhe në faqen e bashkisë, në një kohë që ai ndodhej diku nëpër botë. Një sistem i ngritur për mrekulli, me qëllim që askush mos të dyshojë për prezencën ose jo në punë të kryebashkiakut më të rëndësishëm në Shqipëri, kryeqytetit” .