Tonelatat me drogë/BBC: Bandat shqiptare kontrollojnë trafikun e drogës në Mbretërinë e Bashkuar

Media prestigjioze britanike BBC i ka dedikuar ditën e djeshme një tjetër shkrim kanabisit shqiptar dhe veçanërisht ndikimit që bandat e drogës të udhëhequra nga shtetas shqiptarë kanë në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas BBC bandat shqiptare kanë një ndikim shumë të lartë në krimin e organizuar në vendin ishullor pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare për të vënë në kontroll situatën. “Grupet e dhunshme shqiptare kriminale po ushtrojnë “kontroll të konsiderueshëm” mbi tregun e trafikimit të drogës në Mbretërinë e Bashkuar, sipas një raporti të zbatimit të ligjit. Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) tha se është shumë e shqetësuar nga ajo që quhet “ndikim i profilit të lartë të shqiptarëve në krimin e organizuar në Mbretërinë e Bashkuar”. Vërejtjet janë shprehur në vlerësimin vjetor të Agjencisë për natyrën dhe shkallën e krimit të organizuar në Mbretërinë e Bashkuar. NCA tha se marzhet e fitimit në tregtinë e drogës mbetën “konsiderueshme” pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare. Mes atyre që shfaqën si një “kërcënim i mundshëm” ishin bandat shqiptare, të cilat Agjencia tha se kishin ndikim të veçantë në tregun e kokainës”, thuhet në shkrimin e BBC. Në shkrim citohen zyrtarë britanikë, të cilët theksojnë se bandat shqiptare karakterizohen nga gatishmëria e tyre për të përdorur dhunën, ndërsa Londra shihet si “qendra kryesore” e tyre, pavarësisht se ato janë të vendosur në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. “Është një grup shumë i vogël, por i madh në ndikim. Ne kemi parë shfaqje të dhunës, veçanërisht rreth zbatimit të tregtisë së drogës, në këtë grup”, thotë Zëvendësdrejtori i përgjithshëm i NCA-së, gjenerali Matthew Horne. Në raport gjithashtu thuhet se grupet kriminale serbe dhe turke “dominojnë logjistikën detare të kokainës”, ndërsa grupet turke dhe pakistaneze “vazhdojnë të mbizotërojnë trafikun e heroinës në Britaninë e Madhe”. Gjithashtu nënvizohet se korrupsioni midis stafit që punon në porte dhe aeroporte është një “çelës cënueshmërie”, sepse e bën më të lehtë që bandat të kontrabandojnë drogë dhe emigrantë të paligjshëm”.

Itali, sekuestrohen 700 kg kanabis shqiptar në bordin e një gomoneje/ Policia italiane e Maceratës, rajoni i Markes ka sekuestruar në orët e para të mëngjesit të djeshëm një gomone me rreth 700 kg marijuanë në bord, e cila vinte nga brigjet shqiptare. Gomonia ishte braktisur nga skafistët në bregdetin e plazhit Porto Recanati të Macerratës, ndërsa mësohet se lënda narkotike ishte e vendosur në 28 pako të mëdha me rreth 30 kg drogë secila. Autoritetet italiane bëjnë me dije se vlera e drogës së sekuestruar në tregun e shitjes do të sillte një përfitim prej 5 milionë eurosh për trafikantët. Gomonia ku është gjendur lënda narkotike ishte e pajisur me 2 motora të fuqishëm prej 200 kuaj fuqi secili dhe brenda saj policia italiane ka gjetur gjithashtu dhe 29 bidona me benzinë.

Policia gjen 376 kg kanabis të mykur në Voskopojë/ Policia e Korçës ditën e djeshme ka zbuluar rreth 376 kg kanabis të mykur, të cilën siç duket trafikantët nuk kanë arritur ta shesin. Pasi ka regjistruar rreth 10 kg si provë materiale, policia e ka asgjësuar këtë sasi droge me anë të djegies. Mësohet se kanabisi ishte fshehur në tunelet e malit të Shipskës në Voskopojë.