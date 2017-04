Tritan Shehu: Projekti i Sheshit Skënderbej shkatërron “personalitetin” dhe historinë e Tiranës

Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Shehu ditën e djeshme ka kritikuar projektin e ri të Sheshit Skënderbej, punimet në kuadër të së cilit pritet të përfundojnë në qershor, sepse sipas tij transformimi sipas dëshirës së Erion Veliajt po shkatërron personalitetin dhe historinë e Tiranës. Shehu është shprehur se projekti gjithashtu po i vështirëson jetën banorëve duke u bërë shkas për prodhimin e një trafiku marramendës në rrugët e kryeqytetit. Kritikat e tij, përfaqësuesi i PD-së i ka listuar në një postim në Facebook, duke i shoqëruar me disa foto të vjetra, që tregojnë se Sheshi Skëndërbej është projektuar në vitet 20-të nga mendje të ndritura në harmoni dhe si nyje kryesore në urbanistikën e Tiranës.

Postimi i deputetit të PD-së Tritan Shehu:

“TRANSFORMIMI” I SHESHIT SKËNDËRBEJ PO SHKATËRRON “PERSONALITETIN” DHE HISTORINË E TIRANËS, LËVIZSHMËRINË NË ATË! Sheshi Skëndërbej duhet kthyer sa më afër identitetit! Ne shqiptarët kemi një varfëri historike veprash urbanistike, ndërtimore etj me të cilat mund të demostrojmë zhvillimin në shekuj. Kjo kryesisht, sepse në një histori të errët, veçanërisht nën Perandorinë Otomane, këto nuk kanë “lulëzuar”. Gjithashtu për këtë “boshllëk” ka kontribuar edhe mos kujdesi e restaurimi i tyre, shkatërrimet pa kriter që nga vitet e komunizmit, për t’i zëvendësuar me “të reja”. SHESHI SKËNDËRBEJ PËR BUKURINË, VLERAT HISTORIKE, URBANISTIKE ETJ, U KTHYE NË SIMBOL TË TIRANËS E SHQIPËRISË. Unë nuk e di sa i “bukur” do të dalë projekti i ri; “bukuria” është relative dhe e shumë llojëshme, por projektet e rinj zbatohen në zonat e reja, asnjëherë duke rrafshuar vlerat historike e simbolike të qyteteve. GJITHASHTU MBYLLJA E TRAFIKUT NË ATË SHESH KA NDËRPRERË KOMUNIKIMIN MIDIS PJESËVE KRYESORE TË KRYEQYTETIT. Sheshi Skëndërbej është projektuar në vitet 20-të nga mendje të ndritura në harmoni dhe si nyje në urbanistikën e Tiranës së atëherëshme e perspektivën e saj. “Transformimi” i sotëm i Sheshit Skëndërbej është psh sikur në Romë kjo të bëhej me Piazza Venezia apo në Paris me Place d’Etoile, për t’i kthyer në EURO e Defence, apo akoma më keq, duke i mbyllur ato edhe për trafikun. T’ia “kthesh qytetarëve” Sheshin nuk do të thotë t’ia “nxish jetën” atyre me trafikun; automjetet janë të qytetarëve edhe në funksion të tyre, duhet bërë e kundërta! SIDOQOFTË HISTORIA E VLERAT NUK SHKATËRROHEN, ATO RUHEN E RESTAUROHEN. MODERNIA, QOFTË DHE PEDONALE KJO, NDËRTOHEN DIKU TJETËR. Ky është zhvillimi linear i një vendi, i bazuar mbi vlerat e racionalitetin historik dhe jo mbi idetë radikale se “BOTA FILLON ME MUA, APO BOTA JAM UNË”.