Tritan Shehu: Reforma në Shëndetësi, një fishekzjarr i shuar tashmë

Publikimi i skandalit të radhës në shëndetësi nga emisioni investigativ STOP, ku një infermier i Urgjencës së Tiranës tregoi gjendjen e vërtetë të ambulancave dhe ambienteve ku i shërbehet qytetarëve, ndryshe nga si e paraqesin mediat nëpërmjet deklaratave të ministrit Beqaj, është shoqëruar me një reagim të ashpër në Facebook nga ish-ministri i Shëndetësisë Tritan Shehu. Shehu është shprehur se denoncimet janë në përputhje të plotë me konstatimet e opozitës në komisionin parlamentar të Shëndetësisë dhe se obligimi gjoja madhor i qeverisë për “Urgjencë falas” ka qenë thjesht një mashtrim i radhës për shqiptarët. Postimi i ish-ministrit të Shëndetësisë Tritan Shehu: “DËSHTIM SHËRBIMI I URGJENCËS MJEKËSORE, ASHTU SI DHE I ‘SHËNDETËSISË FALAS’. Denoncimet e mbrëmshme të infermierit të guximshëm e të përgjegjshëm për “mos shërbimin” tonë të urgjencës ishin reale, të përputhshme me çfarë ne kemi thënë. E GJITHË REFORMA SHËNDETËSORE, PËRFSHI KRIJIMIN E SHËRBIMIT TË URGJENCËS, JANË VETËM NJË “FISHEKZJAR” I SHUAR TASHMË!Shqiptarët jo vetëm që nuk kanë “Shëndetësi falas”, por nuk kanë as “Urgjencë falas”, që është e duhet të jetë obligim madhor i shtetit. Në programin tonë një vend të veçantë zë ngritja e një sistemi modern, të pajisur, të shtrirë, efikas urgjence ambulatore e spitalore, i përshkallzuar sipas rasteve ky.

KJO URGJENCË DO TË JETË NË PËRPUTHJE ME STANDARTET E PROTOKOLLET EUROPIANE, DO TË OFROHET GRATIS PËR POPULLSINË.”

Denoncimi/Tek Onkologjiku prej tre muajsh nuk ka herceptin/ Ish-kryeministri Sali Berisha denoncoi mungesën e medikamentit të herceptinës tek spitali i Onkologjikut. Duke folur në seancë, Berisha tha se Ministrit të Shëndetësisë duhet ti hiqet e drejta e fjalës në Kuvend, pasi sipas tij ai e ka vendin në Prokurori. Berisha: Një problem tjetër madhor, duke folur këtu Beqaj, e larguat ju, qytetari më dërgon mesazh. Ka tre muaj që në spitalin Onkologjik nuk ka Herceptinë. Kjo do të thotë që nënat, motrat, gratë shqiptare që kanë kancer mame ti kafshojë çdo ditë e më shumë kanceri. Kjo pasi ky i korruptuar vjedh si lubi fonnde, ilaçe dhe çdo gjë tjerë. Dhe i jepni fjalën! Atij i duhet prerë fjala fare, vendi i tij është në Prokurori.