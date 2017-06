Tritan Shehu u bën thirrje ambasadorëve: Mos u bëni pjesë e lojës së Kumbaros

Kandidati i PD-së, Tritan Shehu ka bërë një thirrje për ambasadorët e akredituar në vendin tonë të mos bëhen pjesë e fushatës elektorale. Shehu, i referohet ftesës për aktivitetin e nesërm të Ministrisë së Kulturës në Libohovë, por që sipas tij është qartësisht aktiviteti i fushatës së ministres Kumbaro. “ Të nderuar ambasadorë, do t’ju lutesha që edhe pa dashje të mos bëheni pjesë e fushatës elektorale në Gjirokastër. Dikush ka nderuar tekstin e ftesës për aktivitetin e nesërme qe Ministria e Kulturës po përpiqet te organizoje ne Libohove, qartësisht si pjese e fushatës elektorale te Zj. Kumbaro. Ky aktivitet është ne kundërshtim me etiken elektorale dhe ligjin. Ai dikushi po përpiqet te përdor emrat tuaj te nderuar. Po ju postoj me poshtë dy ftesat e përgatitura për ketë event “elektoral”. I kërkoj gjithashtu dhe “fondacionit” ne fjale te mos behet pjese e kësaj “loje”.