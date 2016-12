Tuzi nuk është Sarajeva e boshnjakëve!  

Nexhad Dresheviq kërkon diskriminim e gjuhës zyrtare shqipe në Tuz! -Gjoja se sipas akuzës së Nexhad Dresheviq, “është shkelur Neni 16, paragrafi 2 të Statutit të Kryeqytetit, ku thuhet se në komunën e Tuzit është në përdorim zyrtar gjuha shqipe” (STATUT GLAVNOG GRADA (“Sl. list RCG – opštinski propisi”, br. 28/06 od 21.07.2006).

Ja, si fillon “iniciativa” e Dresheviqit kundër përdorimit legal dhe kushtetues zyrtar të gjuhës shqipe në komunën e Tuzit, se “dispozita e statutit nuk është në përputhje me Ligjin e vetëqeverisjes lokale, që pakicave kombëtare u garanton mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Malit të Zi”.

Kjo është një gënjeshtër dhe manipulim politik sui generis i N.Dresheviqit, sepse “dispozita kontestuese” Neni 11, paragrafi 2 të Statutit të theksuar të Komunës Podgoricës nuk është në kolizion as me Ligjin e vetëqeverisjes lokale e as me Kushtetutën e Malit të Zi.

Prandaj, minoritari boshnjak Nexhad Dresheviq nuk mund të jetë korrigjues, “kryeinterpretues” dhe “kryeprokuror” i hartuesve-juristëve kompetentë të ligjeve dhe të Kushtetutës së Malit të Zi, se gjoja ata “paskan gabuar”, pse gjuhën shqipe dhe gjuhën malazeze i kanë stipuluar si gjuhë zyrtare në komunën e Tuzit, por jo edhe “gjuhën boshnjake” të Nexhad Dresheviqit, sepse shqiptarët përbëjnë shumicën dërrmuese të popullsisë autoktone, jo minoritarët ardhacakë boshnjakë. Në këtë rast, askush nuk mund t’i kritikojë institucionet e legjislacionit të Malit të Zi, se ato “kanë shkelur” Ligjin për të drejtat dhe liritë e njeriut, Kushtetutën dhe dokumentet ndërkombëtare dhe evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut, duke qenë se sipas Dresheviqit, “gjuhën boshnjake” nuk e kanë futur si “gjuhë zyrtare në komunën e Tuzit!? Ky është provokim dhe tendencë e keqe për komprometimin politik edhe për legjislacionin komunal, edhe për atë republikan, se gjoja gjuha boshnjake po diskriminohet në rastin konkret të Tuzit. Kjo është një gënjeshtër e madhe dhe një dezinformim i opinionit vendor dhe atij ndërkombëtar, që ka për qëllim vënien nën hipotekë të politikës, të ligjit, të demokracisë dhe të Kushtetutës së Malit të Zi, kinëse minoritetit boshnjak “po i mohohet” e drejta e përdorimit të gjuhës! Kjo nuk ka kurrfarë baze ligjore e as kushtetuese, sepse “peticioni” i Nexhad Dresheviqit nuk ka lidhje jurdike as me kuptimin, as me respektimin, as me interpretimin e ligjeve dhe të Kushtetutës së Republikës së Malit të Zi, por ai po tenton që krahas përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në komunën e Tuzit, ta futë edhe gjuhën e tij boshnjake. Mirëpo, kjo kërkesë është absurde dhe e papranueshme, sepse nuk ka kurrfarë baze ligjore, kushtetuese e as demokratike. Prandaj, si të tillë, do të duhej ta hidhte poshtë Gjykata Kushtetuese e Malit të Zi. Sekretari i Kuvendit të kryeqytetit Podgorica, Veselin Vukçeviq ka apeluar Gjykatën Kushtetuese, ta refuzojë “iniciativën” e Nexhad Dresheviqit, sepse ligjërisht është një zero e madhe!

Këtë të vërtetë statutore dhe juridiko-kushtetuese të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në komunën e Tuzit e ka mbështetur ligjërisht Veselin Vukçeviq (Sekretar i Kuvendit të Kryeqytetit Podogoricë), duke saktësuar me këto kundërargumente dokumentuese në frymën ligjore: “Me dispozitën e kundërshtuar (nga ana e Nexhad Dresheviqit-MH) sipas së cilës Komunës së Tuzit, përpos gjuhës malazeze, i garantohet edhe përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, nuk është shkelur asnjë dispozitë ligjore. Në këtë mënyrë, vetëm se është konkretizuar dispozita e Nenit 11, paragrafi 2 të Ligjit për të drejtat dhe liritë e pakicave. Duke qenë se rajoni i komunës së Tuzit është i populluar me shumicën dërrmuese të popullit shqiptar, atëherë, absolutisht del e qartë se dispozita e kontestuar nga Nexhad Dresheviq nuk është e kundërligjshme”. Minoritari boshnjak Dresheviq nuk mund të jetë mbi statutin, mbi ligjin dhe mbi Kushtetën e Malit të Zi! Sepse edhe në Mal të Zi, minoritetiti mysliman boshnjak ka të gjitha të drejtat e njeriut dhe liritë e plota. Mirëpo, në komunën e Tuzit me shumicën dërrmuese të minoritet kombëtar shqiptar, minoriteti mysliman boshnjak nuk ka dhe, nuk mund të ketë gjuhën zyrtare boshnjake, për shkak se përqindja e tyre është e vogël. Kështu thuhet edhe në Statutin e kryeqytetit të Podgoricës, në Ligjin e vetëqeverisjes lokale të pakicave kombëtare dhe në Kushtetutën e Republikës së Malit të Zi. Mirëpo, minoritari Nexhad Dresheviq është kundër përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në komunën e Tuzit, duke theksuar se: “Dispozita e Nenit 16, paragrafi 2 të Statutit të Kryeqytetit, që zbatohet edhe ndaj komunave të qyteteve të tjera, si dhe në komunën e qytetit të Tuzit ka sanksionuar përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, krahas gjuhës malazeze”. Do të ishte me mirë, që Nexhad Dervisheviq (këshilltar i minoritetit boshnjak), të interesohej për zgjidhjen e problemeve të veta, jo të përzihej në çështje të shqiptarëve, duke luajtur “rolin e prokurorit” se çfarë të drejtash dhe lirish, duhet të kenë shqiptarët në komunën e Tuzit, apo më gjerë në Mal të Zi, sepse shqiptarët kanë përfaqësuesit dhe liderët e tyre legjitimë politikë, nuk kanë nevojë për “avokatë” ose “prokurorë” boshnjakë të tipit Nexhad Dresheviq.