ULJA E TAKSAVE, premtimi madhor i Republikës së Re të Lulzim Bashës

Motorët elektoralë të opozitës së bashkuar janë ndezur dhe tani po punojnë në maksimum. Kreu i PD, Lulzim Basha dhe ekipi i tij u ndalën dje në Tiranë, konkretisht në njësitë 4, 7, 8 dhe 9 për të prezantuar programin politik. Në takimin me banorët e katër njësive, kryetari Basha u bëri thirrje qytetarëve të braktisin PS dhe LSI, duke i cilësuar parti të pazareve. Ai i ftoi shqiptarët të bashkohen me PD duke premtuar se, si kryeministër do të harxhojë çdo minutë në shërbim të tyre

Kreu i PD me banorët e njësisë 4: Nuk do ta lejoj Ramën që ta marrë këtë fushatë prej hundësh

Kreu i PD, Lulzim Basha dhe ekipi i tij shpalosën programin ekonomik para banorëve të Tiranës në njësinë 8 dhe 4. Basha tha se Republika e Re do të ulë taksat, do hapë fabrika për të krijuar vende pune, do investohet në shkolla me drekë për fëmijët shqiptarë, 10 mijë stazhe për të sapodiplomuarit, ndihmë direkte për familjet në nevojë, pension minimal 250 mijë lekë si dhe 100 milionë euro subvencione për fermerët. “Vendimi im i parë do të jetë ulja e taksave dhe çlirimi i qindra milionë eurove në ekonominë shqiptare. 10 mijë të rinj shqiptarë do të kenë stazhe të paguara nga Republika e Re me rrogë 200 mijë lekë të muaj për të bërë urën nga bankat e universitetit, tek tregu i punës. Do të luftojmë fuqishëm që sipërmarrja e madhe të hapë fabrika e të hapë vende pune. Mbështetje direkte financiare për ata që hapin vende pune. Do të konkurrojmë në rajon e kudo. Lufta ime e përnatshme dhe e përditshme do të jetë për të hapur vende pune. E nesërmja e sigurtë do të fillojmë me fëmijët e shqiptarëve. Investimi më i madh i Republikës së Re do të jenë shkollat publike ku, nga kopshti deri në mature, shkollat do të përgatiten me infrastrukturë, me mësues, me kuzhina për drekën falas për çdo fëmijë shqiptar. E nesërme e sigurtë do të thotë ndihmë ekonomike për të gjitha familjet në nevojë ekonomike dhe do të thotë pagesa e faturës së energjisë dhe të ujit si shtesë dhe jo t’ia japësh me një dorë dhe me tjetrën t’ia zhdukësh me faturat e larta”, tha Basha.

Basha me banorët e njësisë 4: Nuk do të lejoj Ramën që ta marr këtë fushatë prej hundësh/ Kryetari i PD-së, Lulzim Basha, gjatë mitingut elektoral në njësinë nr. 4 theksoi se nuk do të lejoj Ramën që ta marrë këtë fushatë për hunde. “Reforma kushtetuese, reforma e sistemit zgjedhor, tha krye demokrati, përfshirë votimin dhe numërimin elektronik nuk është asgjë tjetër më shumë se fundi i republikës së vjetër dhe nisja e republikës së re, ku qytetarët përmes ndryshimeve kushtetuese, do të kenë në dorë fatet e politikanëve. Me një sistem zgjedhor ku i zgjidhni vetë përfaqësuesit tuaj, me një sistem demokratik amerikan, ku nëse ata nuk ju përgjigjen ju mund t’i shkarkoni, deputetë, kryebashkiakë, deri edhe kryeministrin e Shqipërisë… Kush e arriti këtë fitore? Kush e arriti këtë betejë të jashtëzakonshme? Çadra e lirisë, ne, ju e bëtë. Ju ia dolët. U bashkuan në 90 ditë njerëzit, kauza qytetare dhe ky është mësimi i madh se kur shqiptarët janë të bashkuar nuk ka forcë që t’i ndalë. E mbani mend si krekoseshin para 18 shkurtit? S’u hynte asgjë në sy, por i kishin bërë hesapet pa popullin dhe populli u ngrit dhe marrëveshja politike e 18 majit i hapi rrugë fitores vendimtare që ju e keni në dorë në 25 qershor. Kjo betejë u fitua nga bashkimi i qytetarëve. Për herë të parë fushata për zgjedhjet parlamentare nuk do të ketë në qendër politikanin, por hallet dhe shpresat tuaja. Ja tek e shohim: dy fushata. Njëra ka në qendër politikanët e stampës së vjetër, të pazarit të vjetër politikës. E shikoni Edi Ramën që do gjithë vëmendjen për vete: me batuta, me barsoleta, më veshje, vetëm që të ketë vëmendjen. Ai tjetri mori daullen në Kukës. Njeri i bie daulles, tjetri kërcen, si “Ezeli” bëjnë, 4 vjet telenovelë bëjnë. Kjo është politika e vjetër ku në qendër janë politikanët për të hequr vëmendjen nga gjëja kryesore, ekonomia, papunësia, niveli mizerabël i të ardhurave, mungesa e shpresës. Ky premtoi 300 mijë vende pune, por nuk hapi asnjë e mbylli me mijëra dhe çoi 300 mijë shqiptarë në azil. Prandaj këtë fushatë e ka të domosdoshme që të mos flasë për ekonominë. Se çfarë do t’u thoshte shqiptarëve: nuk kisha kohë, nuk kisha para? 400 milionë euro për fasadë, 350 milionë euro për 4 miq, 300 milionë euro CEZ-it me një dorë, ndaj dhe rriti çmimin e energjisë që të kompesonte “gropën” financiare 150 milionë euro për “check up”-in e famshëm. Prioriteti juaj është punësimi, i tiji janë fasadat. Për ju është shëndetësia, për të prioritet – të mbushë xhepat e Vilmës me shokë. Prioriteti juaj është arsimi, shkolla e lartë – kurse i tiji është një grusht oligarkësh. Ndaj ekonomia e fortë është zotimi im kryesor, shpenzime sociale jo për rrush e kumbulla, por nevojat kryesore të shqiptarëve. Investimi më i madh i republikës sëre do të jenë shkollat deri në gjimnaz me infrastrukturën, ushqimin, me orarin mësimor…Ky është modeli europian që e kam parë të krijojë breza të tërë fëmijësh evropianë të përgatitur. Gratë nënat tona nuk i trajtojmë si fasadë, por ndihma e vërtetë është kur ndihmohen, punësohen, arsimohen, u rriten rrogat”, tha Basha.