Në vitin 1950, komuniteti shkencor i Japonisë, i ndëshkuar me pjesëmarrjen e studiuesve në aventurizmin katastrofik ushtarak të vendit të tyre, ndërmorën një hap të jashtëzakonshëm. “Për të ruajtur integritetin tonë si shkencëtarë, shprehim angazhimin tonë të fortë si brenda dhe jashtë vendit, që ne nuk do të ndjekim kërkimet shkencore me qëllim luftën”, deklaroi Këshilli i Shkencës së Japonisë (SCJ), tani ekuivalent me Akademinë Kombëtare tëShkencave, Inxhinierisë dhe Mjekësisë në SHBA. I shtrirë gjerësisht për të ndaluar hulumtimet ushtarake që nga viti 1967, angazhimi u mbajt për 65 vjet, deri sa Ministria e Mbrojtjes së Japonisë inicioi një program të vogël për të financuar kërkime universitare me të dyja aplikimet civile dhe ushtarake në vitin 2015. Tani, ministria është cuke dhënë mbështetje për përdorimin e dyfishtë të punës kërkimore, duke shkaktuar një protestë në mesin e akademikëve, të cilët e shohin atë si një politikë të rrezikshme revanshiste. Buxheti i programit me përdorim të dyfishtë, të drejtuar nga Agjencia e Blerjes sëTeknologjisë dhe Logjistikës(ATLA) këtu nga 5.2 milion dollarë këtë vit do të ngrihet në nivelin stratosferik të 95 milionë dollarëve në vitin fiskal që fillon më 1 prill. Si përgjigje, SCJ është duke marrë parasysh ndryshimin e kodit të saj të sjelljes për të përcaktuar kushtet në të cilat studiuesit akademikë mund të pranojë para nga angazhimet ushtarake.Disa thonëse kjo nuk është e mjaftueshme. “Unë dua që SCJ të deklarojë në mënyrë të qartë se kërkimi ushtarak në akademi është jashtëzakonisht i papërshtatshëm”, tha Satoru Ikeuchi, një astrofizikant në Universitetin Nagoya në Japoni, në një simpozium të14 janarit me në kampusin e Universitetit Yokohoma.Krijimi i rrethi të Ministrisë së Mbrojtjes me studiuesit civil është një tjetër hap në rimilitarizimin e vazhdueshëm të Japonisë, pohoi Morihisa Hamada, një vullkano-logjist në Agjencinë Japoneze Detaro-Tokësore të Shkencës dhe Teknologjisë në Yokosuka. Ai beson se një parim kyç i qëndrimit të Japonisë në nxitjen e paqes është mos marrja pjesë të hulumtimeve ushtarake në universitete.Mbështetësit e politikës së re, ndërkohë, thonë se nga hulumtimi ushtarak Japonia përfiton përpjekjet e përgjithshme të shkencës dhe teknologjisë. Merrni më shumë përmbajtje të madhe si kjo e dorëzuar si e drejtë tek ju! Kushtetuta e Japonisë, e shkruar gjatë pushtimit të udhëhequr nga SHBA pas Luftës së Dytë Botërore, heq dorë nga lufta dhe përdorimi ose kërcënimi i forcës për të zgjidhur konfliktet ndërkombëtare dhe thotë se forcat ushtarake “nuk do të mbahen kurrë”. Pavarësisht kësaj pike, Japonia ka ndërtuar forcat e vetë-mbrojtjes dhe tani renditet si vendi i shtatë me ushtrinë më të fuqishme në botë nga faqja e internetit Global Firepoëer.Ministria e mbrojtjes ka aftësitë e veta të konsiderueshme R & D. Vitin e kaluar Japonia ngriti në fluturim një avion luftëtar prototip hajdut, X-2, bazuar në teknologjitë e brendshme. Kryeministri Shinzo Abe do që ushtria e Japonisë të ketë një rol më të madh. Në vitin 2015, koalicioni i tij qeverisës parlamentar miratoi legjislacionin që riinterpreton kushtetutën, duke lejuar forcat e Japonisë që të luftojnë jashtë në “vetëmbrojtje kolektive” përkrah aleatëve.Në fytyrën e kërcënimeve gjithnjë e më të sofistikuara, Ministria e Mbrojtjes duhet të mbështetet në të dhëna nga hulumtuesit civil për të mbajtur “superioritetin teknik”, ka shpjeguar Shigeo Suzuki, një zyrtar i ATLA. Dy vite më parë, ATLA filloi dhënien e granteve për shkencëtarët në universitete dhe në institucione të tjera qeveritare e në kompani private për të punuar në teknologjitë me përdorim të dyfishtë.Ajo filloi me një shumë modeste prej 2.6 milionë tëbuxhetit, duke mbuluar nëntë grante mbi 3 vjet.Buxheti u dyfishua vitin e kaluar dhe 10 grupe fituan mbështetje.Projektet përfshijnë uljen e rezistencës së trupit të anijes teksa lëviz në ujë, sensorët e prekshëm për duart robotike dhe motorët reaktiv hipersonik. Suzuki tha në një takimi të nëntorit 2016 të një komisioni të ri SCJ mbi sigurinë dhe studimet akademikeseLaboratorëte Mbrojtjes do të marrin rezultate premtuese. Ai shtoi se studiuesit civil të financuar nga ATLA janë, në parim, të lirë për të publikuar rezultatet e tyre. “Shpërndarja e gjetjeve ka të ngjarë të jetë një pikë kyçe në çdo udhëzim që SCJ mund të adoptojë”, thotë presidenti i shoqërisë, Takashi Onishi, një planifikues urban dhe president i Toyohashi University of Technology.“Këshilli nuk do të mohojëdeklaratat e 1950 dhe 1967”, thotë ai, duke theksuar se sipas kushtetutës, “Ne nuk mund të kryejmë kërkime për një bombë atomike”. Komiteti i sigurisë sëSCJ është duke përfunduar një raport mbi udhëzimet për të punuar me ATLA nga kjo verë kështu që bordi drejtues i këshillit mund të vendosë për ndonjë veprim deri në shtator. “Është shumë herët për të parashikuar atë që komiteti mund të rekomandojë”, thotë Onishi, sepse “për tëarritur një mendim të unifikuar nuk është e lehtë”. Kritikët, megjithatë, po nxisin mbështetjen për mbajtjen e një ndarje të rreptë të hulumtimit akademik dhe ushtarak. Në shtator 2016, Ikeuchi dhe kolegët themeluan Koalicionin japonez kundër Kërkimeve Ushtarake në Akademi, duke bashkuar 25 sindikatat universitare dhe grupet kundër luftës qytetare dhe qindra individë. Ai ka mbledhur rreth 2000 nënshkrime në një peticion që kundërshton ndonjë lehtësim të ndalimit për bashkëpunim akademik me ushtrinë.Edhe në qoftë se hulumtimi ifinancuar nga ATLA fillon në mënyrë të hapur, Ikeuchi thotë se në një moment, nëse ai është miratuar për përdorim ushtarak, fshehtësia do të zvarriten në të. Në fund të fundit, çdo universitet duhet të vendosë nëse do të lejojë studiuesit e saj për të pranuar fonde të mbrojtjes. Institucionet janë të ndara.Onishi thotë se tani 10 universitete lejojnë studiuesit të pranojnë grante të mbrojtjes. Sipas Hamada, 14 ndalojnë hulumtimet ushtarake. Shumica e universiteteve kanë ende kohë për të mbajtur një qëndrim, por me shportën e parave qësa vjen e rritet shumë shpejt ata do duhet të vendosin.