Vaj-Vetingu, Mjerë-Qeveria

Edhe njëherë Edi Rama tregoi se po investon në një reformë për të betonizuar njëherë e mirë ndikimin e tij politik në sistemin e drejtësisë. Ditën e djeshme u mbajt seanca e jashtëzakonshme parlamentare, ndërsa me votim të fshehtë u zgjodhën përfaqësuesit e komisionit Ad Hoc të vettingut nga pjesa e mazhorancës. Në këtë seancë të shkurtër, u votua përzgjedhja e 3 përfaqësueseve të shumicës, ndërsa mbeti jashtë partneri në koalicion, Shpëtim Idrizi. Lënia e Shpëtim Idrizit jashtë komisionit Ad Hoc të vetingut ka ngjallur pakënaqësitë brenda mazhorancës, duke rikonfirmuar në këtë mënyrë edhe rrënimin e koalicionit. Ëndrra e Edi Ramës për t’u shpallur padishah i drejtësisë u shndërrua mbrëmë në një votim vajtimi në parlament, ku seanca ishte një vaki për reformën dhe një paralajmërim se duhet varrosur një qeveri që s’ka më mbështetjen e askujt, përveç narko-krimit. Ky kryeministër i lidhur ngushtësisht me bandat e ka jetike përvetësimin e drejtësisë, pasi përmes saj do të ruaj kokën e vet dhe të kriminelëve. Sot vendi ndodhet në një krizë të thellë politike, ndërsa nevoja për të pasur institucione të besueshme mbetet jetike. Veprimi i mbrëmshëm i Edvinit vërteton se ky njeri i investuar politikisht, emocionalisht dhe personalisht kundër konsensusit, po bën të gjitha përpjekjet që reforma e vetme që duhet të jetë çelësi i besimit dhe sigurisë për shqiptarët, të jetë në duart e tij dhe të bandave. Edi Rama është investuar për ta deformuar procesin e reformës në drejtësi, në mënyrë që të shtrijë duart dhe pushtetin personal mbi gjyqësorin. Rama është njeriu kryesor i Sorosit në Ballkan dhe kjo paketë ligjesh e hartuar për të pastruar sistemin tonë të drejtësisë është financuar nga paratë e miliarderit amerikan dhe me bekimin e tij e Vlahutinit kryeministri përveçse do të përgatis ligje, me të cilët synon të kontrollojë gjyqtarët dhe prokurorët, po kërkon që të vulosë fatin e të gjithë procesit duke emëruar në krye të institucioneve të reja dhe komisioneve njerëzit e tij. Teksa opozita ka luftuar vazhdimisht për të rrëzuar skemën e tij mafioze e për të arritur në votimin konsensual të një pakete që i heq krimit në pushtet mundësinë për të t’u bërë zot brenda organeve të drejtësisë, Rama në anën tjetër është munduar të nxjerrë jashtë loje çdo pikë ku është rënë dakord nga të gjitha palët e çdo marrëveshje konsensuale që synon t’i japë pavarësinë sistemit më të prekur nga korrupsioni dhe presionet politike. Edvini po tregon kështu se është i gatshëm të luajë çdo lojë të ndyrë që të marrë peng institucionet e reja që do të ngrihen për të vlerësuar dhe zgjedhur gjyqtarët dhe prokurorët, në mënyrë që t’i hap rrugë mbijetesës së krerëve të bandave që janë rreshtuar krah tij e për të dalë vetë i larë nga gjykimi për kanabizimin e vendit dhe vjedhjen e pasurive të shqiptarëve. Rama pasi vodhi popullin në katër vite qeverisje me lëvizjet e ditës së djeshme pretendon t’iu hedh sy shqiptarëve duke e propaganduar veten si lider që zhvillon reforma të rëndësishme, por votimi për ngritjen e organeve të Vettingut dhe institucioneve që do të vendosin në peshore sistemin shqiptar të drejtësisë nuk mund të realizohet nga një qeveri e kapur nga krimi, e cila synon që në shkelje totale të ligjit të organizojë zgjedhje fasadë më 18 qershor. Rama, mbrëmë, tregoi edhe njëherë se nuk është i interesuar për të bërë reformë për qytetarët, por për të kapur sistemin e për të bërë figurë të mirë në sytë e ndërkombëtarëve ashtu siç edhe ndodhi me ligjin e Dekriminalizmit, të cilin pasi e votoi me mëdyshje të plotë u përpoq ta diskreditonte duke mos e vënë në zbatim për Elvis Rroshin dhe Armando Prengën.