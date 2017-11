Vasili: Brukselit zyrtar i treguam të vërtetat që ia fsheh qeveria dhe përfaqësuesit e BE-së në Tiranë

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili, nga Brukseli ku ka marrë pjesë në një takim dy ditor ndërparlamentar, midis parlamenteve të Ballkanit, parlamentit Europian dhe parlamenteve të shteteve anëtare, ka dhënë një intervistë për ABC News. Vasili e ka vendosur theksin tek rëndësia e një formati të tillë politik, pasi Europa sipas tij duhet të jetë së fundmi më e drejtpërdrejtë me Shqipërinë. Për kreun e grupit të LSI tashmë është koha që BE të adresojë në mnëyrë direkte problemet e vendit, pasi deri në një farë kohë fjala europiane sipas tij ka qëndruar në kufijtë e një stili dhe dashamirës. “Duhen adresuar çështje që kanë tronditur ekuilibrat shoqërorë dhe politikë por njëkohësisht kanë bërë akoma më të thepisur rrugën drejt integrimit europian. E lidhur në mënyrë të drejtpërdrejt me trafiqet e drogës me krimin e organizuar dhe me zgjedhjet plotësisht të komprometuara. Pa u adresuar dhe nga Europa me një gjuhë krejtësisht e ndryshme nga kjo e mëparshme sigurisht në Shqipëri do vazhdojë të vegjetojnë të njëjtat probleme dhe rruga drejt integrimit do jetë akoma më e vështirë”, deklaroi Vasili. Ai u shpreh se qëndrimi i zbutur i BE-së dhe tashmë është koha që të vendoset rregull dhe të zbatohen me përpikmëri direktivat e vendeve të unionit, për t’i hapur rrugë një përgjigje pozitive për rrugën europiane të Shqipërisë. “Besoj se kjo kategori nuk ka funksionuar. Duhet një mënyrë e re dhe në fjalën time dje kam thënë në mënyrë të qartë që besoj që modeli i zbatuar për liberalizimin e vizave ku pati detyrat dhe afate shumë të qarta specifike dhe konkrete besoj se është e vetmja rrugë ku ne mund të ecim dhe për ta zgjidhur këtë problem madhor i cili për nga pesha besoj po na zë përfudi”, tha Vasili. I pyetur nga gazetarja lidhur me vullnetin e opozitës për të punuar për ngritjen e një qeverie të re antimafia që të mund të plotësojë kriteret e reja të integrimit europian, Vasili u shpreh se ka marrë përshtypje pozitive nga ky takim, pasi ai dhe deputetët e tjerë të opozitës i kanë paraqitur BE-së të vërtetat shqetësuese, të cilat kamuflohen apo nuk raportohen të sakta nga përfaqësuesit e tyre në Tiranë apo mazhoranca. “Ne jemi në rradhë të parë këtu me misionin që në Europë të çojmë atë problematikë, e cila në kanalet e komunikimit edhe diplomatik, mbase dhe raportimeve të rrumbullakosura dhe konformistë që vijnë edhe nga Europa që ndodhet në Tiranë. Të biem ato të vërteta që janë këtu jo thjesht dhe vetëm për të treguar një Shqipëri që ka problem, por për të treguar sesi zgjidhen këto probleme pasi nuk besoj që Europës i intereson të ketë një Shqipëri që të rri te pragu i derës së saj, për të mos hyrë kurrë në të. Prandaj ne kemi qenë jo thjesht dhe vetëm në pozicionin opozitar, por t’i tregojmë disa të vërteta të cilat thashë dhe njëherë për fat të keq Shqipëria qeveritare dhe Europa që ndodhet në Tiranë nuk i raporton ashtu siç duhet, sigurisht këtu ndoqëm me shumë objektivitet. Për këtë jam shumë i lumtur pa asnjë paragjykim. Në raste të tjera dhe në kohë të tjera ka pasur dhe një kundërvënie por problematikat janë kaq të qarta tashmë dhe në ambientin në mënyrë të veçantë mediatik europian. Kam frikë se mediat europiane dhe pse ajo përtej oqeanit kanë qenë një hap para politikës”, nënvizoi Vasili. Ish-kreu i LSI ka theksuar se mbajtja e barrës së negociatave të antarësimit është e vështirë për qeverinë aktuale sepse ata që shiten si ekspertë të saj, janë thjeshtë militantë që janë shpërblyer me një post, pasi kanë kryer detyrën për blerjen e votave ose vjedhjen nëpërmjet shantazheve në zgjedhje. “Qeveria aktuale sikurse e keni vënë re është pushtuar nga një histeri ndryshimesh pa fund, të stafeve. Promovohen ata që në 25 qershor kanë kryer si duhet detyrat elektorale për partinë dhe ata të tjerët të cilët kanë bërë thjesht nëpunësin e zakonshëm, besnik të shtetit jo besnik të partisë, besnik të procedurave, akumulues të eksperiencave gjata sepse ky proces është i gjatë”, pohoi Vasili. Ai gjithashtu nënvizoi se një problematik në kuadër të këtij procesi është edhe mungesa e Ministrisë së Integrimit, e kushtëzuar nga dëshirat e çuditshme të kryeministrit Rama. “Ju e dini më mirë nga të gjithë që ne nuk kemi një ministri integrimi, e cila nuk u ndërtua as si kapriçio e qeverive të kohës, por si një kërkesë e këtij komisioni me një mision themelor që të krijonte një nukël, e cila duke punuar një kohë të gjatë të specializohej dhe të përballonte këto objektiva të reja dhe të forta që integrimi ka. Kemi dhënë mesazhet negative në dëm të vijimësisë dhe nuk jemi çliruar dot nga logjika e dy votave më shumë, dy votave më pak,e cila dëmton thellësisht edhe për të bërë edhe integrimin e cila nga ana teknike ka për të qenë shumë e vështirë pse jo dhe i thepisur i cili kërkon ekspertizë. Është gjëja më e parëndësishme në botë , por kualiteti i punës së tyre duhet të prevalojë. Besoj që dëshmitë nga Shqipëria janë negative dhe besoj të hidhura”, përfundoi Vasili.