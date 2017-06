Vau i Dejës, votë plebishitare për Partinë Demokratike

I nderuar kryeministër i ardhshëm i Republikës së Re, zoti Basha!. Të nderuar qytetar dhe demokratë të Bashkisë Vau Dejës! Të nderuar deputetë të listës së fitores së madhe për qarkun e Shkodrës!. Jam veçanërisht shumë i nderuar dhe shumë i vlerësuar që vijë këtu para Jush në këtë hapje të fushatës së fitores, si propozim dhe vullnet i plotë i Juaji. Një falënderim të veçantë për zotin Basha që e dëgjojë dhe e vlerësojë vullnetin Tuaj, vullnetin e strukturave dhe komunitetit të mrekullueshëm dhe demokrat të kësaj zone. Ne jemi 8 vjet së bashku si përfaqësuesi Juaj dhe e njoh mirë shpirtin demokrat dhe forcën e kësaj zone. Më lejoni që në emrin Tuaj ta garantojmë zotin Basha, Kryeministrin e “Republikës së Re”, se me 25 qershor do ti paraprijmë një fitoreje të madhe në këtë Bashki dhe në të gjithë qarkun e Shkodrës. Ashtu si në vitin 2015 që realizuam një fitore të thellë, të Bashkisë me kryetar zotin Zef Hila, të Këshillit Bashkiak, të Këshillit të Qarkut. Sot, për të gjithë qytetarët dhe demokratët shqiptarë është koha e provës së madhe dhe e ndryshimit të madh. Me Bashën Kryeministër, me Bashën dhe Republikën e Re. Demokratët e Bashkisë Vau Dejës, të qarkut Shkodër dhe të gjithë Shqipërisë i bashkon më shumë se kurrë Sigla e Fitores. I bashkon Sigla e PD. Me Bashën dhe ekipin e Tij, me Bashën dhe listën e fitores me 25 qershor, do ti themi rruga e mbrapsht qeveris së kësaj mazhorance që për 4 vite ka sjellë vetëm mjerim, vetëm fukarallëk, vetëm harbutllëk. Kjo betejë që do të kurorëzohet me 25 qershor është një zgjedhje midis Republikës së vjetër, Republikës së injorimit të halleve të njerëzve dhe Republikës së Re që do punojë për të zgjidhur problemet e përditshme të shqiptarëve. Republika e Re e Z. Basha që u pagëzua në Çadrën e Lirisë me vullnetin dhe qëndresën Tuaj, sot ka dalë përpara qytetarëve për të garantuar: Një “Ekonomi e Fortë” dhe “E Nesërme e Sigurt” nëpërmjet: Uljes së TVSH dhe taksës së sheshtë 9 %; nëpërmjet, Zhvillimin dhe hapjes së fabrikave përpunuese për të garantuar prodhuesit dhe për të zhvilluar tregun, në një zonë me prioritete bujqësore e blegtorale siç jemi ne. Nëpërmjet, Mbështetjes së drejtpërdrejtë financiare për fermerët. Duke, garantuar Rritje të cilësisë së shërbimit shëndetësor. Duke, garantuar përmirësim të arsimit. Do të rritet kujdesi social për më të pamundurit e shoqërisë. Duke rritur pagat minimale dhe pensionin minimal. Po kush është qeveria e kësaj mazhorance në 4 vitet që po lëmë pas: Qeveria e kësaj mazhorance është qeveri e prioriteteve të gabuara; qeveri e fokusuar vetëm në projekte sipërfaqësore. Qeveri e mbështetur vetëm tek propaganda. Qeveri larg halleve të përditshme të njerëzve të thjesht. Qeveri e premtimeve boshe. Edi Rama premtoi 300.000 vende pune. Por punë nuk ka. Edi Rama premtoi shëndetësi falas. Shëndetësia është katastrofë. Edi Rama premtoi uljen e çmimeve. Në fakt, çmimet rriten për ditë. Edi Rama premtoi ligj dhe rend, por vendi është mbushur me drogë. Edi Rama premtoi uljen e taksave. Por taksat janë rritur. Ei Rama premtoi shumë, por me Edi Ramën. Ekonomia shqiptare është katastrofë, arsimi është në kaos, shëndetësia është rrënuar. Rrogat nuk mjaftojnë, taksat po i zënë frymën biznesit, ndihma sociale nuk ekziston. Pa mbushur 4 vite kjo qeveri është lodhur është shkërmoqur dhe nuk do zgjidhë më asnjë nga problemet e shqiptarëve. Çdo shqiptar e di mirë se Rama dhe Bashkautori me te nuk i kanë mbajtur premtimet. Rama dhe Meta do të ndëshkohen në 25 qershor sepse e kanë marrë të gjithë shtetin, për veten e tyre. Me Bashën dhe Partinë Demokratike. Basha dhe ekipi i Tij, Basha dhe Republika e re, janë shpresa e qytetarëve shqiptarë. Lulzim Basha është njeri i vizioneve që do të luftojë për njerëzit e thjesht dhe problemet e tyre të përditshme. Lulzim Basha hyri natyrshëm në politikë, pas një eksperience pune në disa Institucione ndërkombëtare si Tribunali i Hagës dhe OKB. Me qeverinë e PD dhe Lulzim Bashën, Ministër i Jashtëm dhe Transportit janë realizuar shumë arritje të mëdha me vlera të mëdha historike për vendin, si: Anëtarësimi në NATO, Liberalizimi i Vizave, rruga e Kombit Durrës-Kukës. Me Lulzim Bashëm Kryeministër, pas 25 Qershorit, pushteti do tu kthehet qytetarëve dhe perspektiva të mëdha na presin. Fitore Republikës së Re, Fitore “për një ekonomi të fortë dhe për një të nesërme të sigurt”, për qytetarët shqiptarë. Fitore Siglës së PD!