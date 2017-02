Vazhdon në ditën e katërt greva e urisë në Zharrëz të Fierit-Kërkohen dëmshpërblimet

Vijon në ditën e katërt greva e urisë e banorëve në Zharrëz të Fierit, që kërkojnë dëmshpërblimet për banesat e dëmtuara nga lëkundjet e tokës. Numri i grevistëve është rritur në 9.

Greva e urisë ne Zharrez vijon. Hyn te premten e javes se shkruar dhe nuk numri i grevistëve ka arritur ne 9 banore. Asnjë autoritet vendor nga bashkia e Patosit nuk ka kontaktuar me grevistët, te cilët kërkojnë dëmshpërblim për demet e shkaktuara ne banesat e tyre nga dridhjet e tokës.

Gjendja shëndetësore po përkeqësohet, por asnjë prej banorëve nuk pranon të dalë. Deri tani në spitalin e Fierit kanë marrë mjekim 4 grevistë dhe më pas janë rikthyer në mjediset ku po zhvillohet greva e urisë. Banorët kërkojnë që komisioni i ngritur për verifikimin e dëmeve nga lëkundjet e tokës në fushën naftëmbajtëse Patos Marinëz të publikojë rezultatet dhe arsyet e lëkundjeve të tokës. Prej vitesh ne fshatin Zharrëz dhe ne zonat përreth ka patur dëme në banesa dhe mjedis. Përveç lëkundjeve të tokës nuk kanë munguar edhe incidente si ai i dy viteve më parë ku një pus nafte shpërtheu në fontanë duke shkatërruar shtëpi dhe të mbjella në Marinëz.

Kompania bankers petroleum që shfrytëzon fushën naftëmbajtëse nuk ka pranuar në asnjë rast akuzat për shfrytëzim të parregullt të burimeve të naftës. Kjo situatë është shoqëruar me protesta të banorëve të zonës. Bankers pertoleum tashmë është në pronësi të kompanisë kineze geo jade.

Një muaj më parë 10 banorë hynë në një grevë urie pas disa lëkundjeve të fuqishme të tokës që shkaktoi dëme duke detyruar autoritetet të ngrenë një komision për hetimin e situatës.

Afati për rezultatet e këtij hetimi ishte fundi i muajit janar por ende nuk ka një raport zyrtar për atë se çfarë i shkakton lëkundjet e tokës dhe dëmet në banesa dhe mjedis. Një ditë më parë i pranishëm ishte edhe sekretari për aksionin qytetar në PD, Ervin Salianji, i cili i shprehu mbështetje për grevistët dhe kërkesën e tyre të drejtë për tu dëmshpërblyer ose për të lëvizur diku tjetër me ndihmën e qeverisë. Ai e cilësoi të papranueshëm shfrytëzimin e pasurive natyrore, ndërkohë që banorët po dëmtohen nga ky shfrytëzim dhe po neglizhohen. “Kjo është greva e dytë që po bëjnë për një kërkesë që e kanë të drejtë. Investimet që po bëhen në zonë, dhënia e pasurive publike u takon të gjithë shqiptarëve dhe duhet tu shërbejë për të sjellë zhvillim dhe prosperitet për banorët e zonës dhe për ta bërë më të shëndetshme jetesën e tyre dhe jo për ta shkatërruar atë. Pavarësisht se kanë 4 ditë në grevë urie këta qytetarë por edhe qindra banorë të tjera këtu në Zharrës së Patosit, asnjë nga qeveria nuk ka ardhur pavarësisht se u kanë nxjerrë një shkresë e cila u premtonte se në datën 31 janar do të kishte një vlerësim të dëmeve dhe një shpërblim për gjithë dëmtimet në banesa. Mesa duket kjo qeveri e ka zero ndjeshmërinë për hallet dhe problemet e njerëzve edhe kur ata sakrifikojnë. Kjo qeveri mendon se është Zot e jetës së qytetarëve dhe nuk mendon se është aty për tu shërbyer atyre”, deklaroi Salianji. Salianji ftoi të gjithë banorët dhe qytetarët për të protestuar së bashku në datën 18 Shkurt përpara kryeministrisë, në mënyrë që të ndalet arroganca dhe prepotenca e qeverisë Rama. “Për këtë arsye, duke para këtë arrogancë të qeverisë, ftojmë qytetarët që në datën 18 Shkurt në protestë përpara kryeministrisë edhe për ti thënë ndal prepotencës dhe arrogancës dhe për të sjellë një qeveri e cila do jetë në shërbim të qytetarëve dhe jo disa oligarkëve të lidhur me qeverinë”, tha përfaqësuesi i Partisë Demokratike.