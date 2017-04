Vendimi i opozitës/Më 7 Maj protestë popullore në Kavajë kundër zgjedhjeve të diktuara nga krimi

Më 7 maj, Opozita e bashkuar do të organizoj një protestë paqësore kombëtare në qytetin e Kavajës. Vendimi i marrë nga koalicioni opozitar u deklarua publikisht nga kreu Basha, ndërsa informoi protestuesit edhe për vendimin e aleatëve për të mos u regjistruar në KQZ për zgjedhjet e qershorit deri në arritjen e një pakti kombëtar. Kreu demokrat u shpreh se zgjedhjet e lira e të ndershme nuk mund të jenë produkt i një kompromisi të arritur për hir të kompromisit

Koalicioni Opozitar gjithashtu vendos:Mos regjistrim në KQZ deri në realizimin e një pakti kombëtar politik për zgjedhje të lira e të ndershme, përmes një qeverie teknike

Më 7 maj, Opozita e bashkuar do të organizoj një protestë paqësore kombëtare në qytetin e Kavajës. Vendimi i marrë nga koalicioni opozitar u deklarua publikisht nga kreu Basha, ndërsa informoi protestuesit edhe për vendimin e aleatëve për të mos u regjistruar në KQZ për zgjedhjet e qershorit deri në arritjen e një pakti kombëtar. Kreu demokrat u shpreh se zgjedhjet e lira e të ndershme nuk mund të jenë produkt i një kompromisi të arritur për hir të kompromisit, duke theksuar se autorit i autori i kriminalizimit të politikës së vjetër, i hashashizimit dhe i asgjësimit të shanseve për reformë zgjedhore, nuk mund të jetë edhe autori i zgjidhjes nga pozitat e kryeministrit. Kreu i Opozitës në fjalën e tij, në ditën e 52 të protestës qytetare gjithashtu deklaroi se koha e zgjedhjeve fasadë, e parlamentit fasadë, e qeverisjes fasadë po perëndon, duke thënë se pikërisht nga kjo çadër po merr shtat Republika e Re. “Prej ditës tonë të parë në këtë lëvizje kemi thënë se ngrihemi bashkë. Ngrihemi bashkë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ngrihemi bashkë për një Republikë të Re, e cila nuk do të jetë as vetëm e demokratëve, as vetëm e socialistëve, por e të gjithë shqiptarëve të ndershëm. Një Republikë të drejtësisë, të demokracisë dhe lirisë së vërtetë. Si ato që shohim, ëndërrojmë dhe drejt të cilave arratisen qindra mijëra shqiptarë në dëshpërimin dhe në mungesën e shpresës e mundësive, në vendin e tyre. Që të jetë e tillë kjo Republikë, pushteti me të vërtetë duhet të burojë nga qytetarët me votë të lirë dhe të ndershme. Nuk ka asnjë mekanizëm tjetër për ta garantuar këtë, asnjë model, asnjë formulë, asnjë recetë, përveç zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. E kam ndarë me miqtë e mi perëndimor dhe dua ta ndaj edhe sot këtu me ju, me dashurinë e madhe që kemi për një aleat strategjik, një populli mik, siç është Italia, dramën që ai vend përjetoi në fillim të viteve ’90, e mbani mend, në përpjekjen e madhe me mafian. Një përpjekje që ngjan në disa aspekte me sfidat që kemi ne si shoqëri karshi krimit të organizuar dhe drogës”, tha Basha. Më tej, ai theksoi se Zgjedhjet e lira dhe të ndershme nuk mund të jenë produkt i një here, i një kompromisi të arritur për hir të kompromisit. “Afërmendsh që autori politik i kriminalizimit të politikës së vjetër, i hashashizimit të republikës së vjetër, i asgjësimit të shanseve për reformë zgjedhore përmes zvarritjes, nuk mund të jetë edhe autori i zgjidhjes nga pozitat e kryeministrit. Nuk jemi përjashtues, por kemi qenë dhe jemi, ftues, propozues, krijues për ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo krizë. E kemi ftuar prej ditës së parë për dialog, e tash e pesë ditë, negociatorët e Partisë Demokratike, janë gati të përgatisin dialogun. Por, dialogun për zgjidhjen që presin shqiptarët, jo monologje shterpë, jo monologje fasadë sa për të kaluar radhën, sa për të bërë fotografitë e radhës dhe për t’iu kthyer lojës së vjetër se kush e ka fajin. Kjo duhet të marrë fund. Kjo do të marrë fund. Për të gjithë shqiptarët kudo ku janë, fitorja me çdo kusht e kësaj beteje është një imperativ nga i cili nuk mund e nuk do të tërhiqemi derisa ta realizojmë. Në këto kushte dua të njoftoj të gjithë publikun në këtë çadër dhe shqiptarët kudo ku janë, se koalicioni opozitar i mbledhur në afatin e fundit të limiteve ligjore të regjistrimit, ka vendosur njëzëri, mos regjistrimin e opozitës deri në realizimin e një pakti kombëtar politik për zgjedhje të lira dhe të ndershme, përmes një qeverie teknike, që do të zbatojë deri në fund ligjin për dekriminalizimin, që do të luftojë me efektivitet drogën dhe paratë e saj dhe do të garantojë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Forca jonë është tek bashkimi, forca jonë është tek vendosmëria, forca jonë është tek natyra paqësore, demokratike, por e vendosur dhe popullore e kësaj lëvizje”. Pasi lajmëroi vendimin për mos regjistrimin në zgjedhjet e 18m Qershorit, Basha lajmëroi edhe për mbajtjen e një proteste paqësore kombëtare në 7 Maj në qytetin e Kavajës. “Ndaj, vendimi i dytë i opozitës së bashkuar rreth kësaj agjende dhe objektivi të madh patriotik, është mbajtja më datë 7 maj, në qytetin kaq simbolizues për demokracinë, për lirinë, në qytetin e Kavajës, të një proteste të madhe kombëtare për të pamundësuar me forcën e bashkimit, përmes një lëvizje popullore, paqësore dhe demokratike, zgjedhjet fasadë të diktuara nga krimi. Sepse u kemi premtuar qytetarëve shqiptarë, u kemi premtuar qytetarëve të Kavajës se, kurrë më nuk do ta lemë fatin e tyre në duart e krimit dhe zgjedhjeve të diktuara nga krimi. Sot në orën 18.00, ju ftoj të bashkoheni të gjithë në këtë çadër, bashkë me krerët e 27 partive politike të opozitës, në këtë ditë të veçantë të qëndresës 52 ditore, për të ndarë bashkë me ju dhe qytetarëve shqiptarë, kudo ku janë, lajmin e mirë se koha e zgjedhjeve fasadë, e parlamentit fasadë, e qeverisjes fasadë, e ekonomisë fasadë, e shëndetësisë fasadë, e arsimit fasadë të republikës së vjetër po perëndon një herë e mirë. Se së bashku nga ky shesh lind dhe merr shtat Republika e Re, Republika juaj, Republika e qytetarëve shqiptarë”, u shpreh Basha.

Me reformë pa zgjedhje të lira, gjyqtarët e prokurorët do të kenë fatin e Borselinos dhe Falkones/ Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka sjellë një shembull domethënës për të ilustruar atë që mund të ndodhë nëse opozita pranon reformën në drejtësi pa zgjedhjet e lira dhe demokratike: Fatin e dy gjykatësve të famshëm italianë Paolo Borsellino dhe Giovanni Falcone që u vranë nga mafia. “Ta zëmë për një moment se me të vërtetë reforma në drejtësi nuk ndodh ashtu siç e ka projektuar Edi Rama për pushtetin e tij dhe të kriminelëve që e rrethojnë, dhe ne ia dalim të zgjedhim gjyqtarë dhe prokurorë të ndershëm. Çfarë do të ndodhë nëse nuk kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme? Nëse nuk e shkëpusim një herë e mirë lidhjen midis krimit dhe politikës, këta gjyqtarë dhe prokurorë në ndershëm, do të vihen menjëherë në shënjestrën e politikanëve të korruptuar dhe krimit të organizuar të lidhur me ta. Do të kenë fatin e Borselinos dhe Falcones e shumë të tjerëve të cilët në luftën e tyre të pa kompromis me mafian gjetën vdekjen për shkak të një republike të korruptuar, e cila u përmbys në procesin e famshëm të duarve të pastra duke i hapur rrugën Italisë, të pastronte një herë e mirë sistemin politik si domosdoshmëri për t’i dhënë qytetarëve shtet ligjor dhe drejtësi të vërtetë. Kjo është e vërteta e Shqipërisë sot. Nuk është drejtësia e korruptuar që polli politikën e korruptuar dhe të lidhur me krimin. Jo. Është politika e korruptuar dhe e lidhur me krimin që polli drejtësinë e korruptuar , që ka nevojë për drejtësinë e korruptuar, që është gati të shtrembërojë edhe vullnetin për një reformë në drejtësi që ta mbajë drejtësinë e korruptuar nën kontroll për hir të interesave të politikës së korruptuar të lidhur me krimin”, tha Basha.