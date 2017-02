Vërtetohen denoncimet e opozitës-krerët e lartë të policisë lidhje direkte me kanabisin

Haki Hasabegaj dhe Gani Abazi dyshohet se janë pronarë parcelash në Vlorë dhe Tepelenë. Sipas prokurorisë, të dy zyrtarët e lartë të policisë jo vetëm që dilnin garant për parcelat e të tjerëve, por ishin edhe pronarë

Hetimi, dy oficerët e policisë të arrestuar në Vlorë e Tepelenë, pronarë parcelash kanabisi

Dy zyrtarë të lartë të Policisë së Vlorës dhe Tepelenës u arrestuan mbrëmjen e një dite më parë me urdhër të Prokurorisë së Krimeve të Rënda, pasi nga përgjimet e realizuara ata rezultojnë të kenë qenë të përfshirë në një grup të strukturuar kriminal që kultivonte dhe trafikonte lëndë narkotike. Në pranga kanë përfunduar Shefi i Rendit në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Vlorë, Haki Hasanbegaj dhe ish-vartësi i tij në Komisariatin e Tepelenës, Gani Abazi. Burimet nga organi i akuzës kanë thënë se hetimi për Hasanbegaj ka nisur në tetor të vitit 2016, pas zbulimit të rreth 2.4 tonë marijuanë në proces tharjeje dhe rreth 5 200 bimë të tjera të kultivuara në zonën e Vranishtit në Vlorë. Sasia e drogës së kapur në këtë rast ishte aq e madhe, saqë pati probleme me evidentimin e peshës reale dhe ky ishte një proces që zgjati disa kohë, edhe pse fillimisht u pretendua se ishin kapur 23 tonë kanabis. Në këtë operacion policia arrestoi 6 persona, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim. Në përgjimet e kryera nga Prokuroria e Krimeve të Rënda është zbuluar se Hasanbegaj, orientonte personat në terren se çfarë duhet të bënin për t’iu shmangur aksioneve të forcave policore dhe deri në veprimet që duhet të kryenin për korrjen e tharjen e lëndës narkotike. Në një operacion të ngjashëm me atë të Vlorës efektivët e Krimeve të Rënda kanë arrestuar edhe Gani Abazin, i cili mbante postin e shefit të specialistëve të zonave në Komisariatin e Policisë Tepelenë. Arrestimi i Abazit është kryer po me urdhër të Prokurorisë për Krime të Rënda, pasi rezultonte se ky zyrtar i policisë dekonspironte aksionet dhe dyshohet se përfitonte pagesa nga shtetasit që kultivonin lëndë narkotike për të dalë kundërv punës së efektivëve të tjerë. Hasanbegaj dhe Abazi, janë transferuar në ambientet e Drejtorisë së Policisë së Tiranës, ku janë marrë në pyetje nga oficerët e Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Kanabisi/ Priten të tjera arrestime të zyrtarëve të policisë, 40 nën hetim/ Pas arrestimit të komisarit të Vlorës, Haki Hasanbegaj dhe specialistit të komisariatit të policisë së Tepelenës, Gani Abazi, të tjerë efektivë të dyshuar si të përfshirë në favorizimin e kultivimit të kanabisit pritet të vihen në pranga. Burime konfidenciale në radhët e stukturave të Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave pranë Ministrisë së Brendshme bëjnë me dije për Top-Channel se nën hetim për të njëjtat akuza janë edhe 40 zyrtarë të tjerë të policisë të niveleve të ndryshme. Procedimet, thonë burimet, janë me iniciativë të vetë SHÇBA-së, por ka edhe hetime proaktive në bashkëpunim me Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe prokuroritë në rrethe. Edhe për rastin e arrestimeve të fundit, SHÇBA ka qenë në dijeni të hetimeve të organit të akuzës, madje ka bashkëpunuar me veprime konkrete, ndërsa ndalimet dhe kontrollet janë kryer nga vetë ky shërbim. Efektivët nën hetim për kanabisin i përkasin qarqeve ku kultivimi ka qenë më problematik. Vetëm gjatë 2016-s, tetë punonjës policie u arrestuan si të përfshirë në kultivimin e kanabisit, ndërsa për këtë vit, mesa duket numri do të jetë edhe më i madh. Top-Channel po ashtu bëri me dije të enjten se prokuroria ka në përgjim së paku 22 drejtues të policisë. Ndërkohë, 2 efektivët e arrestuar, Hasanbegaj dhe Abazi, akuzohen për 2 episode të ndryshme. Ata pritet të dalin për masë sigurie në Gjykatën e Krimeve të Rënda, për veprat e shpërdorimit të detyrës, kultivimit të narkotikëve dhe pjesëmarrjes në organizatë kriminale. Ata u vunë në pranga për llogari të dy procedimeve të ndryshme, ndërsa shefi i Rendit të policisë së Vlorës, përveç se jepte informacione për trafikantët, dyshohet se ka pasur edhe një parcelë të tijën.