Vetëvrasjet, tjetër rekord i zi i Edi Dramës

Ish Kryeministri Sali Berisha ka postuar në portalin e tij shifrat alarmante sipas raportit të Bankës Botërore, ku sipas të cilës Shqipëria gjatë vitit 2014 mba rekord për numrin e vetvrasjeve. Berisha ka sjellë shifrat e krahasuar me vendet e tjera të ballkanit duke kujtuar dramat që konsumohen në vendin tonë edhe për një faturë energjie të papaguar. Ish Kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij on line raportin e Bankës Botërore sipas të cilit gjatë vitit 2014 numri i vetëvrasjeve në vendin tonë ka qenë 4 persona për cdo 100 mijë banorë. Shqipëria qëndron 25% para Ukrainës pasi në vendet e tjera shifrat janë shumë më të ulëta. Berisha ka renditur më pas vende të tjera të Ballkanit treguesit e të cilave janë sigurisht me një përqindje shumë më të ulët se Shqipëria. Ai ka kujtuar dramat e njëpasnjëshme të vetëvrasjeve kohët e fundit, për shkak të borxheve të energjisë elektrike apo burgosjeve për mos shlyerje të detyrimeve ndaj operatorit OSHEE, duke i atribuar këtë rekord të zi qeverisjes kriminale të Ramës: “Sipas Bankës Botërore, Shqipëria ndodhet pas Ukrainës me vetëvrasjet më të larta në Europë. Vetëm nga borxhet në OSHEE janë vetëvrarë 12 të varfër të këtij vendi Nga e hëna deri sot një grua ka pirë helmin dhe një burrë është hedhur nga kati i katërt për t’u vetëvrarë. Të dashur miq, Banka Botërore njoftoi në një raport të saj një tjetër rekord të zi të qeverisjes së Edi Dramës. Në vitin 2014, numri i vetëvrasjeve në Shqipëri ishte 4 të vetëvrarë për çdo 100 mijë banorë. Ndërkohë që kjo shifër në vitin 2012 ishte 1.6 për 100 mijë banorë. Tregues më të lartë nga ky ka vetëm Ukraina me 4.4 vetëvrasje për 100 mijë banorë, ndërsa në të gjithë vendet e tjera të Europës shifra është dukshëm më e ulët. E vërteta është se me shifrat e vetëvrasjeve të vitit 2016 Shqipëria tejkalon së paku me 25% edhe Ukrainën. Mjafton të rikujtoj këtu se vetëm tre ditët e fundit janë shënuar një pirje helmi dhe një hedhje nga kati i katërt në Tiranë.

Në Ballkan, vendi i dytë me numrin më të lartë të vetëvrasjeve është Mali i Zi me 3.6 persona për çdo 100 mijë banorë. Në Serbi dhe Bosnje treguesi i vetëvrasjeve është 1.3 persona për 100 mijë, në Kroaci 0.8 persona të vetëvrarë për 100 mijë vetë, ndërsa në Greqi vetëm 0.1 vetëvrasje për çdo 100 mijë banorë.Vetëm për shkak të borxheve ndaj OSHEE i kanë dhënë fund jetës mbi 12 persona, që nga koha e nisjes së aksionit në sektorin e energjisë. Viktima e parë ishte Qamil Zela, i cili u vetëvar pasi e burgosën për një borxh prej 3200 lekësh ndaj Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë. Kalvari i zi i vetëvrasjeve vazhdoi me të ndjerët Arif Doda, Klajdi Muça, Llazar Nasi, Gjovalin Gjini dhe shumë kryefamiljarë të tjerë, të cilët i kanë dhënë fund jetës për shkak të borxheve ndaj OSHEE-s. Ky është një rekord tjetër i zi i Edi Dramës dhe qeverisjes së tij kriminale”, përfundon mesazhi i ish Kryeministrit Sali Berisha.