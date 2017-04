Vetingu i Ramës dhe droga e Pagrisë

Rruga pa kthim e rënies së Edi Ramës po tentohet të mbyllet me qorrsokakun e Vetingut. Duke kërkuar të merret nën kontroll i gjithë sistemi i drejtësisë, investimi i sotëm i PS-së është një përpjekje për të kanalizuar fondet e drogës së Pagrisë për të mbyllur hallin e madh të drejtësisë. Vetingu i Ramës është vetëm krahu politik që synon t’i japë edhe krahun e drejtësisë, krahut ushtarak të drogës së Pagrisë

Pyetja e Ditës: A po bëhen kurban fshatarët e Pagrisë, për trafikantët që drejtoheshin nga Ministria e Brendshme?

Prag-falimentimi i Edi Ramës po tentohet të mbyllet me qorrsokakun e Vetingut. Pas katër viteve qeverisje të dështuar të Ramës askush nuk e mohon faktin se kabineti i tij është një projekt-hajdut, i ndërtuar apostafat për vjedhjen e taksave të shqiptarëve, në bashkëpunim me bandat. Nga “Sarajet e Surrelit” dalin skenarë të frikshëm vuajtjesh për shqiptarët, ndërsa tentativa e radhës e Edvinit, pas milionave të drogës për të kapur zgjedhjet, mbetet përvetësimi i vetingut. Ai kërkon një reformë për të betonizuar njëherë e mirë ndikimin e tij politik në sistemin e drejtësisë. Edi Rama po tregon se e vetmja gjë që dëshiron për të ruajtur kokën e vet dhe kriminelëve është të kap drejtësinë, të mbaj mbi ligjin klikën e tij të oligarkëve, të marrë hak ndaj gjyqtarëve që guxojnë të ndëshkojnë për abuzime flagrante, miqtë e tij. Vetëm dy ditë më parë u kapën rreth 12 ton lëndë narkotike në një magazinë në fshatin Pagri në Përmet. Deri më tani për këtë sasi rekorde lënde narkotike nuk ka asnjë të arrestuar, duke na vërtetuar se tentativa e Ramës për të pasur nën kontroll sistemin e drejtësisë është në fakt një përpjekje për të kanalizuar fondet e drogës së Pagrisë. Sot, Vetingu i Ramës është vetëm krahu politik që synon t’i japë edhe krahun e drejtësisë, krahut ushtarak të drogës së Pagrisë. Lulëzimi i drogës në të gjithë vendin, si projekti i Rilindjes, padyshim që mund të cilësohet më i suksesshmi, duke i vendosur garant pwr një ecuri të mbarë, Policinë e Shtetit. Kryeministri në ikje, përmes Kanabizimit te vendit dhe bashkëpunimit te ngushtë me kriminelët, arriti që të siguroj miliarda euro, para këto që vihen në shërbim të çdo lloji problematike dhe po ashtu për blerje edhe të eksponentëve të huaj vetëm e vetëm që kryebanditi i shqiptarëve të vazhdoj i pa shqetësuar ëndrrën e tij për shkatërrimin e vendit. Padyshim që droga e Pagrisë i ka shërbyer më së miri Ramës për përvetësimin dhe pasjen nën kontroll të sistemit të Drejtësisë, më saktësisht, të ashtuquajturit ‘vettingu’. Ndaj edhe qëndrimi i Opozitës mbetet një kauzë e drejtë dhe ne shërbim të interesave qytetare. Koalicioni opozitar, dje bëri zgjedhjen e tij duke qëndruar në krah të qytetarëve dhe duke mos u regjistruar në zgjedhjet që synojnë të blihen me 6 miliardë euro të siguruara nga kanabisi. Edhe pse Qeveria e Ramës, një qeveri krimi, turpi, mashtrimi po bie dhe po humbet terren dita-ditës, ai sërish vazhdon të qëndrojë stoik në idenë e tij se Shqipëria meriton të vidhet edhe për katër vitet e ardhshme. I rrethuar nga një klasë oligarkësh, kriminelësh, Edi Rama po vendos në krye të prioriteteve, interesat financiare të kësaj kapo-bande e po mënjanon interesin e përgjithshëm të popullit shqiptar, duke i mbyllur derën qeverisë së besimit dhe asaj teknike. E vërteta e madhe është se herët ose vonë, Edvini do të dorëzohet dhe do të jap dorëheqjen pasi kauza për qeveri teknike për zgjedhje të lira më së pari është një kauzë që e kërkojnë qytetarët e bashkuar, duke tejkaluar ndasitë politike.