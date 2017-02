Vetingu i të huajve dhe vetingu i kushtetutës

Para se publiku të bëjë “vetingun” e të shpallurve të zonjës Calavera, mund të thuhet se një veting i nisur me raportimin tek sekretari i Edi Ramës s’është vetingu i kushtetutës, por një procedurë private e të huajve. Askund nuk respektohen shqiptarët dhe institucionet e tyre konsensuale, si Kuvendi, Presidenti, apo Ministria e Drejtësisë, por njoftohet Edi Rama se emrat janë paracaktuar sipas marrëveshjes dhe se “lista e zezë” do të shpallet pa komunikim me publikun. Këto janë rregulla mafieje, që s’vijnë era transparencë dhe e bëjnë vetingun pa perspektivë, si produkt të një filozofie klienteliste që është në metrat e fundit

Procesi i vetingut ka nisur në mënyrën më demaskuese të mundshme. Drejtuesja e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, Genoveva Ruiz Calavera, në ofiqin “shefe e bordit të menaxhimit” e ka nisur punën për aksionin më delikat dhe për të cilin shqiptarët janë shumë të shqetësuar se mos bie në duart e qeverisë, me një shkresë zyrtare drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, pra sekretarit të Edvin Ramës, ku, siç thuhet “informon me nisjen e procedurave formale për emërimin e anëtarëve të organeve të Vettingut”. Çfarë tmerri! Vetingu i të huajve nis krejt në kundërshtim me frymën e kushtetutës së miratuar me konsensus natën e 22 korrikut. “Kisha” ku të huajt po falen për Vetingun është Edi Rama. As Ministria e Drejtësisë, as Kuvendi dhe prit’e Zot, as presidenti, nuk ndihet e nevojshme që të informohen për “par condicio” për nisjen e procesit. Jo, zonja përkujdeset që të informojë sekretarin e Edi Ramës se erdhi në Tiranë e se është në krye të detyrës për një vetting sipas “hullisë” së paravendosur.

Në nisje të procedurës mungon “vetingu i kushtetutës”, ai parakushti i konsensusit dhe në vend të tij po bëhet një veting të huajsh, për bazën ligjore të të cilit, s’gjendet ndonjë referencë në kushtetutë. Asgjëkund nuk duket roli i sekretarit të përgjithshëm të Edvinit, por me sa duket “fitorja” politike e rolit nën rrogoz që premtohet të luajnë drejtoritë e tjera të qeverisë, i ka çuar “mandatarët” e zonjës Calavera të “raportojnë” tek sekretari i Edi Ramës se “vetingu” nisi.

Ky proces, siç është nisur s’ka kurrfarë perspektive dhe s’mund të çojë as në sukses e as në sistem drejtësie të pranueshëm prej të gjithëve. Konfirmimi i zonjës Calavera në “brifingun” për gazetarët se s’kanë ndërmend të dalin në media e se “listën e zezë” do ta përcaktojnë në hije, të kujton kode mafieje e kode shpellash, por assesi transparencë e proces të besueshëm për një reformë kaq të rëndësishme si ajo e sistemit të drejtësisë. Partitë politike mund të kenë drojë të denoncojnë qysh në fillim këtë zanafillë antikushtetuese, por kjo shkelje mund të shërbejë për të tjera shkelje në procesin e vettingut, sepse laksizmi si sjellje thjesht nxit “të dërguarit” e “vetingut të porositur” që të vijojnë gijotinën. Ishte qesharake teksa dëgjojë dje kreun e OMN-së që nxitonte të shpallte se i kishte shpallur emrat e anëtarëve të bordit, duke “njoftuar” të interesuarit se ishin fiks ata që mendoheshin e shpresoheshin. Si garanci se “vetingu” i parapërgatitur do të vazhdojë, zonja Calavera, u përkujdes të thotë se sa herë do të mblidhen në Tiranë, zotërinjtë Lu e Vlahutin do të jenë “thuajse” vendimmarrës. Për të qenë të sigurt deri në fund, sekretari i përgjithshëm i Edi Ramës (dhe jo ministria e Drejtësisë, presidenti apo Kryetari i Kuvendit) njoftohet se janë marrë masa që edhe “zëvendësit” e OMN-së të jenë të shpallur e të ditur qysh në fillim.

