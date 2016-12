Vettingu në duart e Ramës, një abuzim dramatik

Daullet e gjuetisë së shtrigave kanë nisur të buçasin që dje. Media e porositur është mbushur me lista gjyqtarësh e prokurorësh që Edi Rama, sipas bindjes së tij se vettingu është neni i ri 55, i ka përcaktuar se duhet t’i përjashtojë nga sistemi. Me vullnetin e autokratit në krye të qeverisë, vettingu rrezikon të kthehet në një abuzim dramatik që në vend të një pushteti të pavarur, mund ta kthejë drejtësinë në “armën” e partisë kundër “armikut të brendshëm”

Pastrimi i drejtësisë nga gjykatësit e prokurorët e korruptuar rrezikon të kthehet në pronë të Edi Ramës. Ky kryeministër i lidhur me krimin e korrupsionin do të bëj gjithçka për të vendosur në krye të shkallëve të drejtësisë, ata gjykatës e prokurorë, të cilët do t’i mbulojnë botën e tij të errët të krimit e drogës, ku nëse do të kishim një drejtësi vetëm në përmbushje të Kushtetutës së vendit, të zezat e tij do të dilnin fare lehtë në skenë. Në fakt daullet e gjuetisë së shtrigave kanë nisur ditë më parë. Media e porositur është mbushur me lista gjyqtarësh e prokurorësh që Edi Rama, sipas bindjes së tij se vettingu është neni i ri 55, i ka përcaktuar se duhet t’i përjashtojë nga sistemi. Opozita ka qenë e do jetë pro largimit të gjyqtarëve të korruptuar nga sistemi, ndaj edhe ditën e djeshme është shprehur se respekton vendimin e Kushtetueses, por sigurisht me shqetësimin e madh se kjo drejtësi do të jetë nën ndikimin e rilindjes Rama. Qysh në nisje të hartimit të paketës së Drejtësisë, mazhoranca u përpoq me të gjitha format për të hartuar një draft në kundërshtim me kushtetutën, pa konsensus dhe me ndikim absolut mbi sistemin e drejtësisë. Rama kërkon një drejtësi që nuk heton krimin dhe korrupsionin e tij dhe njerëzve që mban pranë. Edi Rama do një drejtësi që mund të veprojë kundër kujtdo, përveçse kundër aferave të tij, kundër krimeve të tij, kundër bandës së tij në pushtet, ku pikërisht përmes rrezikut të privatizimit të drejtësisë don të bëj zap gjykatat dhe prokurorinë, duke marr në dorë fatin, karrierën e çdo gjyqtari dhe prokurori. E thënë ndryshe, ai do dëshironte të vishej si kryeprokurori, krye hetuesi dhe kryegjyqtari i Shqipërisë. Kryeministri prej ditësh është përgatitur me një skuadër juristësh militantë, ku peshorja e të drejtës të anoj gjithmonë në mbrojtje të interesave të vet atij. Kjo bandë mafiozësh, që kërkon të imponoj mbi interesat qytetare, interesat personale, nuk e mori votën për të ngrënë në kurriz të shqiptarëve, por për shumë premtimet e vitit 2013. E vetmja gjë që prekëm në këto vite është kanabizimi i vendit dhe shfrytëzimi i postit për interesa personale. Por, ajo çka është e qartë është se asnjë bandë, asnjë trafikant, asnjë përdhunues, asnjë vrasës, asnjë prej atyre që kanë krah, me të cilët sundon aktualisht, nuk do ta ndihmojnë dot Edvinin t’i dal e tija, duke vendosur nën kontroll ligjin që ka të bëj me pastrimin e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në këto kushte, me vullnetin e autokratit në krye të qeverisë, vettingu po rrezikon ndjeshëm të kthehet në një abuzim dramatik që në vend të një pushteti të pavarur, mund ta kthejë drejtësinë në “armën” e partisë kundër “armikut të brendshëm. Ky njeri që në këto tre vite e pak nuk njeh dështimet e tij në qeverisje, e zhyti Shqipërinë në varfëri e papunësi sepse administratën e mbushi me militantë dhe investitorëve privatë u suli bandat, të drejtuara po prej tij. Ndërsa dëshiron t’i dalë e tija, duke thyer rekorde me abuzimet marramendëse të taksave të shqiptarëve, opozitës ai i është lëshuar fytit, duke e fajësuar për çdo përgjigje negative të marr nga partnerët evropian e ata ndërkombëtar. Opozita në fakt ka punuar fort, duke i bërë publike denoncimet e veta në lidhje me kanabizimin e vendit, në lidhje me shitblerjen e votës, apo edhe së fundmi me reformën në drejtësi e vettingun konkretisht, pasi gjithçka po gatuan Rama është një skemë e mirëfilltë për mbajtjen peng të gjyqësorit, duke shpëtuar kështu kokën e vet edhe të partnerëve me rekorde kriminale, në mënyrë që të vijoj i qetë qeverisjen kriminale.

PD:Respektojmë vendimin e Kushtetueses-të shqetësuar se ligji do jetë nën kontrollin e Ramës/ Partia Demokratike deklaroi se respekton vendimin e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me Ligjin e Vetingut dhe ripohon vendosmërinë e saj për spastrimin e sistemit të drejtësisë nga të korruptuarit dhe shërbëtorët politikë. Por pavarësisht faktit PD deklaron se vendimi i Gjykatës Kushtetuese do të shtrijë ndikimin e Kryeministrit në gjyqësor. Partia Demokratike mbetet njësoj e shqetësuar se ligji aktual do ta vendosë vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve nën kontrollin e Kryeministrit. Kontrolli qeveritar i vetingut është njësoj i rrezikshëm pavarësisht se kush është kryeministër. Por në kushtet aktuale, kur kryeministër është Edi Rama i cili është i lidhur me krimin dhe është zhytur në korrupsion, kontrolli kryeministror i vettingut do ta thellojë korrupsionin dhe kapjen e drejtësisë nga politika”, deklaroi PD. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nuk kishte marrë më herët mbështetjen e mjaftueshme për të dalë në këtë formë që u publikua sot. Katër gjyqtarë ishin kundër dhe katër pro, çfarë do të sillte të njëjtin rezultat, rrëzimin e kërkesës së PD për mungesë kuorumi por në një formë tjetër. Ditët e fundit ka ndryshuar raporti.

Kronika: Vettingu kalon në Kushtetuese/Gjykata Kushtetuese u mblodh ditën e djeshme për të shqyrtuar edhe ankimimin e opozitës shqiptare lidhur me Ligjin e shumëpërfolur të Vettingut. Vendimi, i arritur pas një diskutimi të gjatë rrëzon kërkesën e partisë Demokratike për antikushtetutshmëri të ligjit.“Anëtarët e gjykatës kushtetuese janë tërhequr për të dhënë vendim për Vettingun, i ankimuar nga partia demokratike për antikushtetutshmëri”. Thuajse katër orë më vonë, 8 antarët e mbetur të Gjykatës Kushtetuese, pas dorëheqjes së Sokol Berberit, dolën nga salla e këshillimit me një vendim. Burime pranë Kushtetueses thanë për ABC Neës se 6 ishin antarët të cilët votuan për rrëzimin e kërkesës së demokratëve. Dy antarët, të cilët kanë hedhur votën pro, besohet se kanë mbështetur ankimimin e opozitës, për të ndryshuar pjesë të ligjit, me qëllim kthimin e tij në binarët e Kushtetutës së 21 Korrikut. Edhe pas zyrtarizimit të vendimit, përmes publikimit në faqen web të Gjykatës Kushtetuese, vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tij dhe publikimit në Fletoren Zyrtare.