Vettingu, në rrugën e qorrsokakut – Shqipëria në udhëkryq

U bëmë ne shqiptarët në këto 27 vite pas përmbysjes së sistemit komunist, si ata fëmijët e vegjël që vrapojnë që të kapërcejnë ylberin, por që asnjëherë nuk e arrijnë dot. Që në vitet e para të Shqipërisë postkomuniste, shpresa ishte e madhe se shumë shpejt do të arrijmë të bëjmë realitet ëndrrën e kahershme të popullit shqiptar për t’ju bashkuar familjes europiane, për ta shpëtuar njëherë e përgjithmonë vendin tonë nga influenca dhe tutela sllavo bolshevike si një rrezik kombëtar. Vitet po shkojnë si një lum i rrëmbyer dhe gjithnjë e më tepër shpresa e madhe po venitet, një shpresë që po humb. Fan Noli shkruan dikund në diskursin e publicistikës së tij pa mbarim se, “shpresa është bushtra më e fëlliqur e mendjes”. Ishte e pamundur që demokracia në Shqipëri të ndërtohet me mentalitetin komunist, një ideologji e falimentuar, një sistem skllavërues,që më shumë se kushdo nga popujt e Europës, ka vuajtur populli shqiptar. Amerika është sot dhe që në fillimet e shekullit të shkuar,aleati më i besueshëm i popullit tonë,që e ka ndihmuar Shqipërinë në ekzistencën e sajë si shtet dhe nga ana tjetër shqiptarët në përgjithësi janë populli më proamerikan në të gjithë botën. Amerika e konsideron komunizmin si mentalitet shumë të rrezikshëm në rrugën e funksionimit të demokracisë dhe kjo është arsyeja që Partia Komuniste në atë vend të shembullit të demokracisë në botë, është nxjerrë jashtë ligjit. Amerika, ky vend i shembullit të demokracisë, që udhëheq aleancën më të fuqishme ushtarake dhe politike që bota ka parë në historinë e sajë, udhëheq NATO-n,e bëri Shqipërinë anëtare të kësaj aleance në vitin 2009, “jo për sytë e zez” siç thotë një fjalë e popullit, por se Presidenti Bush po kërkonte ta ndihmonte Shqipërinë veçanërisht nga vendet e tjera të Ballkanit, në rrugën e integrimit europian, që ta nxirrte njëherë e përgjithmonë nga llumi sllavo Bolshevik,në rrugën e demokracisë. Vitet që kaluan në këtë tranzicion të stërgjatur treguan se Shqipërinë asnjë hap përpara nuk e lejon që të eci mentaliteti komunist i rrënjosur shumë thellë në tokën shqiptare. Shqipëria si asnjë vend tjetër i Europës ish-komuniste, nuk ka implementuar Rezolutat e Asamblesë Parlamentare të KE “për dënimin e krimeve të komunizmit”. E majta ish-komuniste, pas revolucionit bolshevik të vitit 1997, ka marrë një revansh të papërmbajtur kundër demokracisë. Në krye të kësaj force politike me mentalitet bolshevik në ndërtimin e shtetit, janë ricikluar elementë të diktaturës komuniste të shquar në krime kundër popullit dhe pinjollë të bijve të kriminelëve të regjimit komunist. Demokracia funksionon në funksionin e tre pushteteve të pavarura që janë garant i demokracisë, pushteti legjislativ, ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor. Në kohën kurë njeri nga këto pushtete kërkon që të uzurpojë të drejtat kushtetuese të një pushteti tjetër analog,demokracia humb ekuilibrin e sajë dhe krijohet rreziku i rrëshqitjes nga demokracia për në diktaturë. Ky fenomen po ndodh në vendin tonë. Pushteti ekzekutiv ka uzurpuar pushtetin legjislativ që është Parlamenti,një mentalitet Bolshevik të sundimit mbi popullin dhe po kërkon që të komproemetojë dhe ta bëjë një hallkë të sundimit mbi popullin edhe pushtetin gjyqësor. Po bëhen përpjekje nga banda kriminale e Edvin Ramës që mban pushtetin sot në Shqipëri,që me anën e Vettingut të përfshijë element të komanduar nga e majta ish komuniste dhe që sistemi i drejtësisë të reformohet në standardet europiane të një pushteti krejt të pavarur nga ekzekutivi. Në këtë pikëpamje, demokracia në vendin tonë është vetëm një iluzion. Përsëri Shqipëria ashtu si në vitet 1990, është në udhëkryqin e historisë. Në përgjithësi të gjithë shqiptarët e kanë pritur “Vettingun” si një reformë të rëndësishme në organet e drejtësisë si njëra nga shtyllat e rëndësishme të funksionimit të demokracisë. Edvin Rama është përpjekur që këtë reformë të rëndësishme në rrugën e vështirë të demokracisë, ta deformojë për interesa të një pushteti personal. Deri sot duhet që t’i jemi mirënjohës Komisionit të Venecias që ka marrë parasysh vërejtjet e opozitë dhe ka ndaluar mazhorancën ish komuniste që të uzurpojë këtë shtyllë të funksionimit të demokracisë. Megjith këto ndërhyrje,Edvin Rama dhe klani i tij Bolshevik, kanë bërë përpjekje të dëshpëruara që të deformojnë këtë reformë të rëndësishme për interesa klienteliste të uzurpimit të pushtetit. Në komisionet e Vettingut, për fat të keq, kanë hyrë element të rekomanduar nga Edvin Rama dhe banda kriminale që mban pushtetin.Të shpresojmë se këto defekte do të riparohen gjatë implementimin e procesit dhe në mbikëqyrjen e ndërkombëtarëve, por ajo që është dëshpëruese, është fakti se edhe institucionet ndërkombëtare që monitorojnë procese demokratike po bien me dashje apo jo në batakun e Edvin Ramës.Dihet se mandati i Prokurorit të Përgjithshëm bazuar në Kushtetutën ,i mbaron në fillim të këtijë muaj dhjetor që është në prag. Eshtë mjaft për t’u çuditur se OPDAT dhe EURALIUS rekomandojnë si fazë kalimtare deri në formimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë të zgjidhet një Prokuror i Përgjithshëm i përkohshëm me votim të thjeshtë, vetëm më votat e mazhorancës socialiste,me votat e 71 deputetëve të Partisë Socialiste. Eshtë mjaft për t’u çuditur se bash në pikun e skandaleve të qeverisë Rama 2, kur populli shqiptar është mjaft i zemëruar kundër kësaj qeverie mafioze e kapur nga industria e kanabisit dhe trafikimi i lëndëve narkotike ku janë të përfshirë segmente të rëndësishme dhe jetike të qeverisë,largohet nga detyra Drejtori i Shërbimit Informativ, në të njëjtën kohë do të emërohet de fakto një Prokuror i Përgjithshëm,”i përkohshëm”që është person madhorë në drejtimin e një institucioni të pavarur si garant i funksionimit të demokracisë,dhe ky person të emërohet nga mazhoranca që mban pushtetin.Në këtë gjendje si mundet të mendohet se po reformohet sistemi i drejtësisë dhe ajo që është më skandaloze është fakti se këto shkelje të rënda të funksionimit të demokracisë të bëhën me bekimin e ndërkombëtarëve, në rastin konkret të OPTAD dhe EURALIUS. Mazhoranca socialiste po përplitet në llumin e një bataku të qelbur që vet e ka stisur, duke e bërë Shqipërinë ky vëend antar i NATO-s, në mes të Europës, një vend si Kolumbia dhe Afganistani. A mundet vallë që të mendohet se Edvin Rama po bën përpjekje që të kompromentojë edhe institucionet ndërkombëtare që monitorojnë Shqipërinë në proceset demokratike? Nuk duhet menduar. Por ja që vetëm para një viti,në prag të fushatës elektorale të zgjedhjeve Parlamentare,Guardio di Finanza në krah të Sajmir Tahirit atë kohë Ministër i Brendshëm dhe sot i marrë në hëtim për përfshirje në trafikimin e lëndëve narkotike,deklaronte se, “në Shqipëri janë asgjesuar 99.98 % të lëndëve narkotike Kanabis Sativa të mbjellë në Shqipëri”, përkundrazi pikërisht në atë kohë shënon pikun e një përfshirje të qeverisë në kultivimin e lëndëve narkotike. Edvin Rama,në fushatën elektorale të zgjedhjeve të 25 Qershorit, tallej me fermeret shqiptarë me batuta të tilla se, “si jeni me drogën,ku jeni me drogën”, duke ironizuar me akuzat e opozitës për mbjelljen masive të Kanabisit në Shqipëri. Tani po na del se Edvin Rama si Kryeministër nuk ka patur asnjë informacion nga institucionet e tjera si SHISH apo Policia e Shtetit. Eshtë ky kryeministër që tallej me opozitën duke i quajtur avionët e drogës që uleshin dhe ngriheshin në pistat e improvizuara në bregdetin shqiptarë “si mushkonja” që i dukeshin “Saliut si avion”. Po çfarë ka bërë në detyrën e tij si Kryeministër ky Edvin Rama,vallë edhe sikur të kishte qenë një bari lopësh do të kishte vënë re se çfarë po bëhej në Shqipëri. Po si është e mundur që nuk ka asnjë përgjegjësi “për Ministrin e tij më të suksesshëm të qeverisë së tij”, për Sajmir Tahirin që e ka çmuar të dashur “si Zahon”. Eshtë mjaft për t’u çuditur se si janë vërsulur disa pseudo analist të paguar nga Edvin Rama të zënë ekranet e TV duke argumentuar se “në asnjë vend të botës kryeministri nuk dorëhiqet kur një ministër i kabinetit të tij kapet në korrupsion”. Gënjeshtër më monstruoze nuk mundet që të fabrikohet nga propaganda tipike bolshevike se “duke gënjyer diçka do të mbetet”. Kancelari më i suksesshëm i Gjermanisë të viteve ‘70 Vili Brandt, dha dorëheqjen në atë kohë, se një ministër i kabinetit të tijë ishte i implikuar me KGB Sovjetike. Mijëra telegrame nga e gjithë bota dhe Gjermania julutën që të mos jepte dorheqëjen.Ai u përgjigj se”kam humbur besimin e popullit gjerman”.Kryeministri i Koresë së Jugut ka dhënë dorëheqjen se u rrëzua një urë dhe u vranë 7 persona në vendin e tij. A ka moral që të qeverisë sot Shqipërinë Edvin Rama me të gjithë këto skandale,të qeverisë vendin më të varfër të Europës dhe ndoshta edhe të botës që me psikopatinë e tij të lindur e bëri Shqipërinë vendi që njerëzit kanë humbur shpresën se mundet të jetohet?A mundet që të qeverisë një kryeministër i tillë që edhe shqiptari që jeton në këndin më të izoluar të Shqipërisë edhe socialisti më i thekur,është bindur se është njeriu i kapur nga bandat dhe korrupsioni,njeriu që e largoj Shqipërinë nga ëndrra e bashkimit me familjen europiane. Eshtë mjaft për t’u çuditur se cfarë të zezash të tjera mundet të presin më shqiptarët nga ky njeri i sëmurë psiqik. Largimi i tij nga kryeministria një orë e më parë dhe dorëheqja kolektive e kësaj bande kriminale në pushtet, është imperative i kohës. Shqipëria është në udhëkryqin e historisë ngjashëm me vitin 1990. Të shpresojmë se e kaluara do të përsëritet për të mirën e Shqipërisë, të përmbyset ky pushtet neokomunist, që Shqipëria të orientohet në integrimin Europian.