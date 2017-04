Vettingu, projekt mafioz që mbështetet nga diplomatë të lartë për llogari të Ramës  

Kreu i opozitës Lulzim Basha, e cilësoi dje vettingun një projekt mafioz që mbështetet nga diplomatë të lartë në Tiranë, për llogari të Edi Ramës. Në ditën e 54 të protestës, Basha theksoi se në këtë projekt mafioz janë të përfshirë diplomatë të lartë në Tiranë si dhe ekspertë të BE-së. Kryetari i opozitës thekson se do të vijë dita kur këta diplomatë dhe Kryeministri Rama do të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre

Deklarata/Sistemi i drejtësisë në Republikën e Re sipas formulës Washington-Bruksel, jo sipas formulës Rama-Tahiri-Shullazi

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, e cilësoi vettingun një projekt mafioz që mbështetet nga diplomatë të lartë në Tiranë, për llogari të Edi Ramës. Në ditën e 54 të protestës, Basha theksoi se në këtë projekt mafioz janë të përfshirë diplomatë të lartë në Tiranë si dhe ekspertë të BE-së. Kryetari i opozitës thekson se do të vijë dita kur këta diplomatë dhe Kryeministri Rama do të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Para qytetarëve dhe mbështetësve, Basha gjithashtu theksoi se qeveria teknike është kërkesë minimaliste, pasi mund të kishin kërkuar shkarkimin dhe arrestimin e kryeministrit, por qëllimi sipas tij nuk është të merret pushteti në tavolinë. “E tha mirë një nga djemtë e rinj: vettingu në politikë. Po cili është vettingu në politikë?! Kush ia bën vetingun politikanëve?! Ia bëjnë qytetarët, ia bën populli, por vetëm me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Plani i Edi Ramës si kreu i kupolës së Republikës së vjetër, si autor i komplotit ekonomik kundër shqiptarëve, është shumë i thjeshtë. Atë që do të bëjë me vettingun në drejtësi, atë do të bëjë edhe me vetingun në politikë. Me vettingun në drejtësi, dëshiron të fusë në dorë, nën kontroll të gjithë aparatin e drejtësisë, me qëllim që as ai, as miqtë e tij të korruptuar, as krimi, të mos ketë asnjë ferrë nëpër këmbë. Projekti i vetingut është një projekt mafioz, ku janë përfshirë diplomatë të lartë në Tiranë për llogari të Edi Ramës, kanë marrë peng ekspertët e BE dhe. Së shpejti, ora do të vijë kur do të japin përgjegjësi demokratike në një institucion demokratik, siç është BE. Por kjo ndodhi dhe ndodh vetëm për shkak të rezistencës sonë, për shkak të qëndresës suaj, për shkak të qëndresës së opozitës që është zotuar të mos e dorëzojë drejtësinë në duart e zyrtarëve të krimit dhe zyrtarëve të korruptuar të Edi Ramës”, tha Basha. Më tej, ai theksoi se komploti është zbuluar jo herët sa ç’duhet, por në kohë. “Gjithçka është bërë me një qëllim, jo për të ndihmuar Shqipërinë për të pasur gjyqtarë e prokurorë të pavarur e të pastër, për të cilët Shqipëria ka nevojë, dhe për të cilët opozita lufton tash e dy vjet, por për ti dorëzuar drejtësinë Edi Ramës. Ky ka qenë projekti. Një projekt jo Pro-Shqipërisë, por pro-Edi Ramës . Një projekt kundër interesave të shqiptarëve të ndershëm, kudo ku janë. Ndaj e them dhe e përsëris, se jemi këtu dhe jam këtu i vendosur të qëndrojmë këtu si digë, si pengesë totale për kapjen e drejtësisë nga Edi Rama. Kjo nuk ka për të ndodhur kurrë. Edi Rama, komploti është zbuluar, është zbuluar, jo thjesht sepse ty nuk të zënë besë, sepse vënë pikëpyetje miqtë e tu dhe motivet e tua, por sepse bashkë-komplotistët e tu, janë dekonspiruar dhe i pret gjykimi në institucionet ndërkombëtare. Të gënjeu mendja se do na komplekseje. Ti mund të kompleksosh të inkriminuarit, ti mund të kompleksosh të korruptuarit, ti mund të kompleksosh injorantët, por ke harruar se përballë ke që tani, brezin e ri të shqiptarëve, që nuk i komplekson dot as ti, as miqtë e tu të korruptuar”.

Sistemi i drejtësisë në Republikën e Re sipas formulës Washington-Bruksel, jo sipas formulës Rama-Tahiri-Shullazi/ Kreu Basha foli edhe për sistemin e Drejtësisë në Republikën e Re duke theksuar se do të jetë sipas formulës Uashington-Bruksel dhe jo të asaj Rama- Tahiri-Shullazi. “Tani më lejoni t’ju them se çfarë sistemi drejtësie do të kemi në Republikën e Re.Bazat i kemi hedhur sipas formulës Uashington – Bruksel, Nuland – Hahn dhe jo sipas formulës Rama – Tahiri – Shullazi dhe ndonjë i korruptuar me pasaportë të huaj, që s’po ia them emrin sot për kortezi, që së shpejti do të japë llogari. Formula Rama-Tahiri-Shullazi është vetingu që donte për drejtësi, jo për gjyqtarë dhe për prokurorë që luftojnë krimin dhe korrupsionin, por për gjyqtarë dhe prokurorë që ti kontrollonte ky si manar, që të mbronin krimin dhe korrupsionin. Dhe të njëjtin plan ogurzi, ka republika e vjetër, dhe për zgjedhjet. Të ndalojë vetingun politik, ose siç njihet ndryshe, gjykimin popullor me votë, që është motori, zemra dhe vetë mekanizmi i demokracisë. Për këtë arsye, e mbushi Shqipërinë me drogë. Për këtë arsye u bë pengesë për nxjerrjen e kriminelëve nga institucionet ku i futi pasi mori pushtetin me ta. Për këtë arsye, i ka shndërruar institucionet shtetërore në institucione partiake, si kurrë më parë, për ta patur zili dhe Partia e Punës, për ta patur zili edhe Ramiz Alia nga varri. Është e dokumentuar gjithçka. Dokumentuar janë listat e patronazhit në Policinë e Shtetit. Turp i madh, i ka shndërruar në militantë, i ka shndërruar në njerëz që ose kthehen në militantë, ose largohen nga puna. E njëjta gjë me ushtrinë, e njëjta gjë me shëndetësinë, e njëjta gjë me arsimin. Faktet i kemi, të gjitha i disponojmë. Turp i madh, por nuk ke për ta çuar dot në fund planin”, tha Basha.

Kërkesa për Qeveri teknike minimaliste, mund të kërkonim arrestimin e Ramës/ Kreu i PD u shpreh se kërkesa për Qeveri teknike është një kërkesë minimaliste, pasi mund të kërkonin edhe arrestimin e Ramës, por nuk do dëshironin të merrnin pushtetin në tavolinë. “Ndaj oferta jonë për qeveri teknike, është një ofertë e zemërgjerësisë tipike opozitare të opozitarëve të lirisë. Sepse kemi qenë në të drejtën tonë dhe jemi në të drejtën tonë të kërkojmë arrestimin dhe procedimin e kreut të kësaj masakre, të këtij shkatërrimi që i është bërë vendit tonë. Por, nuk kemi kërkuar këtë, s’kemi kërkuar ta përmbysim me revolucion, sepse me zemërgjerësinë tone, kemi kërkuar vetëm të largohet si shenja minimale e përgjegjësisë se ku e ka sjellë vendin dhe ku i ka sjellë shqiptarët, para njëri-tjetrit dhe para botës mbarë, që e njeh sot problemin e drogës, problemin e krimit si askush tjetër. Vetëm largimi i Edi Ramës nga karrigia kryeministrore është kushti minimal për zgjedhje të lira dhe të ndershme”. Duke folur për Republikën e Re, Basha theksoi se ajo do të jetë një reformë kushtetuese që do të kufizoj ndjeshëm pushtetin e kryeministrit. “Republika e Re është reformë e thellë kushtetuese që kufizon pushtetin e kryeministrit. Që kufizon pushtetet e kryetarëve të partive dhe e delegon këtë pushtet tek i zoti i punës që është qytetari dhe populli shqiptar. Republikë e Re nuk është thjesht qeveri teknike, Republikë e Re janë zgjedhje të lira dhe të ndershme, patjetër me votim elektronik, me votim biometrik elektronik dhe numërim elektronik, ku as militantët, as kriminelët nuk do të kenë mundësi të tjetërsojnë votën e askujt, as të djathtë, as të majtë. Republikë e Re është çlirim i ekonomisë nga oligarkët, nga monopolet, nga ato instrumente që zgrapin një mijë euro për frymë në tre vjet, nga xhepat tuaja, nga tavolinat tuaja, duke u kredhur në mjerim, në papunësi, në pacientë të pashëruar, në të rinj të paarsimuar, në një komb dhe një shoqëri të tërë pa shpresë. Që të marrë fund kjo, do të asgjësojmë monopolet, oligarkët dhe do të rikthejmë konkurrencën e lirë mes qytetarëve, mes bizneseve, si standardi i lartë i shoqërive të lira, si i vetmi standard evropian ku çdokush të ketë mundësinë të fitojë me djersën e ballit, jetën dhe fatin e tij dhe të familjes së tij. Këto janë themelet e Republikës së Re dhe pa dyshim është detyra më e shenjtë, garantimi i dinjitetit dhe i të drejtave tuaja, i çdo qytetari shqiptar – pavarësisht prej bindjeve politike, pavarësisht prej moshës dhe zanatit, përkatësisë krahinore, statusit social, statusit ekonomik, të gjithë të barabartë në Republikën e Re përpara ligjit, me të drejtat e garantuara para ligjit.

Ky është tabani dhe mbi këtë taban do të ngrihen fuqishëm, themelet e një ekonomie kombëtare vibrante, që do të ndezë motorët e optimizmit, do të çlirojë energji pozitive, do të thithë investime të brendshme dhe të huaja, do të sigurojë një ekonomi të fortë dhe një të nesërme të sigurt për çdo shqiptar”, tha Basha.

