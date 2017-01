Vëzhgim/ Policia e Tahirit bën kërdinë, gjobit 800 shqiptarë në vetëm dy orë  

Policia e Saimir Tahirit, e vendosur në qendër të akuzave përgjatë një viti kalendarik lidhur me kanabisin dhe mbrojtjen e deklaruar me argumente për narkotrafikantë me kredibilitet si Klement Balili, u zgjua një ditë të bukur si ajo e djeshmja dhe u kujtua se rendi dhe siguria e shqiptarëve ka rënë përtokë dhe se i takon atyre me ligj që ta rikthejnë në kushte optimale. Ndaj me bindjen se duhej një aksion i veçantë i ndërmarrë në të gjithë vendin për të realizuar planin “shpëtimtar” çunat e Sajes me urdhër nga sipër përgatitën blloqet e gjobave dhe bën kërdinë nëpër rrugë duke arritur rekordin prej 800 gjoba të vendosura në vetëm dy orë. Policia e Shtetit, e gjendur në bankën e të akuzuarve për mos arrestimin e Balilit dhe dhjetëra të tjerëve të njohur si transportues droge, që prej nëntorit të vitit që lamë pas ka nisur të aplikojë pseudo-aksione si ai i djeshmi ku mburren me faktin se po shtojnë gjobat për shqiptarët. Pasi qeveria e dështuar ku Tahiri bën pjesë, i zhyti shqiptarët në pellgun e varfërisë, vështirësive të pafundme ekonomike dhe papunësisë, tashmë kreu i Ministrisë së Brendshme na shet aksione të tilla si tentativa për të bërë shtet, nga një polici, e cila ka bashkuar forcat me krimin dhe bandat e drogës. Më tepër sesa një arritje e Tahirit me shokë, shembuj të ngjashëm me aksionin e djeshëm, ku 800 shqiptarë u penalizuan nga shteti i tyre, mund të jetë një fushatë për të mbushur arkat me paratë e shqiptarëve, të cilët në 3 vite e gjysmë qeverisje të Sajes me shokë panë të regjistruara në llogari të tyre më shumë gjoba dhe taksa. Ajo që e kthen operacionin e djeshëm në një përpjekje qesharake për të hedhur hi e për ta fshehur nga sytë e publikut, rendin proteksionist që aplikuan ndaj Balilit dhe narkotrafikantëve të tjerë, është fakti që Tahiri angazhoi 780 policë për një operacion të rëndësisë së tillë, ndërsa për aktorët më në zë të botës së krimit dhe drogës shteti ka vdekur dhe s’ka forca të reagojë.

Kronika/ Në një operacion të Policisë së Shtetit, të zhvilluar gjatë ditës së djeshme në të gjithë vendin është arritur një numër rekord gjobash në vetëm dy orë. Në operacionin e koduar “Blici rrugor”, që është kryer nga ora 12:00 deri në orën 14:00, janë vendosur 420 masa administrative për mos vendosjen e rripit të sigurimit. Gjithashtu mësohet se janë vendosur edhe 441 masa administrative për shkelje të tjera, si shpejtësi tej normave të lejuara, përdorim celulari në drejtim apo për mos vendosje të kaskës mbrojtëse në rastin e motoçikletave. Të angazhuar në këtë operacion ishin 780 policë në të gjithë vendin.