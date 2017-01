Vëzhgimi/ Balili “shkarkon” ministrin, por fenomeni kanabis nuk ndalet

Siç është bërë rutinë tashmë droga shqiptare ka qenë kryefjalë e ditës edhe dje për autoritetet italiane, por edhe policinë e shtetit, që iu është dashur të sekuestrojnë disa dhjetëra kilogramë. Duke qenë se në koalicionin qeveritar në Tiranë kishte ditë që ziente teoria kanabiste dhe topi Balili kalonte fushë më fushë, vlen të theksojmë se zërat dhe deklaratat midis aleatëve që drejtojnë vendin për lidhje të ministrave përkatës me botën e drogës konfirmohen edhe sot nga fakti që përfaqësuesit e narkotrafikut nuk flenë gjumë, por veprojnë dhe tentojnë të “eksportojnë” sa më shumë kanabis të prodhuar në Shqipëri. Rrokada në Ministrinë e Drejtësisë dhe deklarata bombë e ministrit të shkarkuar që implikonte ministrin Tahiri dhe kryeministrin Rama në pazaret e drogës është pasqyrë e shtetit kanabist që Edvini ka marrë përsipër të ndërtojë dhe drejtojë edhe për një mandat të dytë të blerë me fitimet e drogës.

Kapshticë, sekuestrohet 30 kg kanabis, arrestohet drejtuesi i mjetit/ Një sasi prej 30 kg kanabis sativa që po trafikohej në drejtim të Greqisë është sekuestruar nga policia në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Mësohet se në pranga ka përfunduar shtetasi Aldo Neli, 29 vjeç, banues në fshatin Zallherr të Tiranës, pasi lënda narkotike u gjet në automjetin e tij tip Audi A6. “Arrestimi i tij u bë pasi, gjatë kontrollit të detajuar, të ushtruar në vijën e dytë nga shërbimet e Policisë Kufitare, (në dalje të Republikës së Shqipërisë) automjetit tip “AudiA6” me targa AA960PN, të cilin ky shtetas drejtonte, në një vend të modifikuar midis sediljes së prapme dhe bagazhit, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 31 pako të mbështjella me letër natriban, me peshë 30 KG lëndë e dyshuar si narkotike Cannabis Sattiva”, sqaron policia. Nga veprimet hetimore të kryera, si edhe marrja e deklarimeve rezulton se droga që transportonte shtetasi i mësipërm kishte si destinacion qytetin e Selanikut në Greqi. Materialet për hetime të mëtejshme i kanë kaluar Prokurorisë të Krimeve të Rënda në Tiranë, për veprën penale të trafikimit të narkotikëve.

Durrës, kapet kamioni me drogën e fshehur mes arkave/ Policia Kufitare e Portit të Durrësit ka zbuluar një kamion me drogë, i cili kishte për destinacion qytetin e Ankonas në Itali. Sipas informacioneve të policisë droga është zbuluar nga skaneri dhe ishte fshehur mes arkave plastike që ndodheshin në mjet.Ndërkohë që ende nuk dihet sasia e drogës, mësohet se mjeti ku ishte fshehur lënda narkotike i përkiste një firme në Tiranë.“Goditet një tjetër tentative e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Portin e Durrësit. Policia Kufitare ne bashkëpunim me Seksionin Kundër Narkotikëve kanë parandaluar dhe goditur tentativën për të trafikuar lëndë narkotike drejt Italisë. Shërbimet e Policisë Kufitare në bashkëpunim me Efektivet e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, pas dyshimeve se në mjetin tip kamion kishte lëndë narkotike, për verifikim më të hollësishëm e kontrollojnë në Skaner. Në përfundim u konkludua një sasi lënde narkotike e dyshuar e llojit Cannabis Sattiva. Lënda ishte e ngarkuar në një kamion, e ambalazhuar në arka. Specialistët po punojnë për peshimin e lëndës narkotike, identifikimin dhe kapjen e autorëve të përfshirë në këtë rrjet kriminal”, shkruhet në komunikatën për shtyp të policisë.

Itali, çiftit shqiptar i sekuestrohet drogë me vlerë 200.000 €/ Policia italiane edhe gjatë ditës së djeshme ka arrestuar shtetas shqiptarë dhe ka sekuestruar lëndë narkotike të ardhur nga Shqipëria. Këtë herë autoritetet fqinje sekuestruan 27 kg marijuanë dhe 1 kg e gjysmë kokainë, që ishte ndarë në 27 paketime dhe ishte fshehur në një baule. Sipas mediave lokale mësohet se ky thesar i një çifti shqiptar nëse hidhej në tregun e narkotikëve do të sillte fitimin e 200.000 eurove. Droga është gjetur në banesën ku jetonte çifti në rrugën Fratelli Cervi në Seano, pjesë e komunës Carmignano, ku karabinierët mësynë pasditen e së shtunës. Në prangat e karabinierëve është vënë 29-vjeçari shqiptar, ndërsa bashkëshortja është nën hetim në gjendje të lirë. Ndërkohë i arrestuari dhe bashkëshortja e tij, prej së enjtes ishin bërë prindërit të një fëmije dhe siç raportojnë mediat lokale, asnjë nga të dy nuk kishte një punë të qëndrueshme, ndaj pas lindjes gruaja 27-vjeçare ishte kthyer në banesë për të ndihmuar burrin në aktivitetin e shpërndarjes së drogës.