Vëzhgimi/ Gramoz Ruçi pritet me protesta në Zharrëz: Pa dëmshpërblime, s’ka votime

Banorët e Zharrës në Fier kanë marrë “peng” deputetët e Partisë Socialiste që kanë shkuar për fushatë elektorale. Shkak është bërë mos mbajtja e premtimeve nga ana e Partisë Socialiste dhe Qeverisë për dëmshpërblimin. Ndërsa ka qenë atje në vijim të turit elektoral, të rinj të Zharrëz i kanë dalë para me parulla ‘pa dëmshpërblime s’ka votime’, ‘duam shtëpitë tona’, ‘zbatoni v.k.m’, ‘stop ndotjes’. Dy muaj më parë banorët e Zharrëzës hynë në grevë urie pas shkatërrimit të shtëpive nga kompanitë private që nxjerrin naftë në zonën e Fierit. Si pjesë e protestës ishte dhe marshimi disa ditorë në këmbë i banorëve për të ardhur para zyrave të qeverisë. Këshilli i Ministrave i nxori nga greva protestuesit duke u premtuar dëmshpërblim shumë shpjet. Por kanë kaluar disa muaj dhe dëmshpërblimi nuk është dhënë. Premtimi i Qeverisë “Rama” rezultoi se ishte vetëm një gënjeshtër për ti nxjerrë nga greva. Dje, Gramoz Ruçi ka shkuar në këtë zonë për të kërkuar votën për Partinë Socialiste. Por banorët e kanë pritur të irrituar dhe me protestat. Siç shihet edhe në foto ka pasur dhe incidente mes deputetëve dhe banorëve. Premtimi për dëmshpërblim u bë nga Rama dhe ministrat e tij, por mos mbajtjen e premtimit po e paguan Gramoz Ruçi dhe kandidatët e rinj në Fier që nuk e dinë çfarë ka ndodhur me premtimet e PS.