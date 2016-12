Vëzhgimi/ Kartolina që shoqëron lëmoshën e Ramës për pensionistët – mesazhi që ka shënjestër zgjedhjet e ardhshme

Edi Rama për festat e fundvitit u ka dhuruar pensionistëve 6 mijë lekë të reja. Me këtë shumë para pensionistët e vendit mund të blejnë gjelin e detti, ky është shpërblimi për të cilin kreu i rilindjes është kaq krenarë. Hipokrizia e tij shkon përtej gjelit të detit pra shpërblimit, pasi kreu i shteti u ka nisur edhe një urim të moshuarave ku i cilëson se përveç kësaj shumë kjo kategori individësh nga data 1 Mars do të gëzojë rritjen e pensionit prej +3%, që sigurisht kjo është qesharake. Por me këto lëmosha krye socialisti kërkon të zhvatë votën e tyre. Në kartolinën e tij Rama thekson se kjo shumë nuk mjafton për t’i dhënë fund problemeve të tyre, por në fund të shkrimit të tij ai thekson se kjo është shumë më e lartë që qeveria shqiptare ka shpërndarë për kategorinë e pensionistëve. Nëse Edi Rama një shpërblim të tillë e bën për herë të parë pas tre vitesh qeverisje. Ish kryeministri Sali Berisha për sa kohë qe në pushtet një të tillë shpërblim e bëri për 8-vjet rresht, por asnjëherë nuk citoi se kjo X shumë është më e larta e dhënë. Edi Rama, me lajmin e madh të ndryshimit të rrogave, ka shpall edhe pazarin e votës së administratës. Një gjë të tillë krye socialisti e quan si akt heroi, ku në fund të fundit është detyra e qeverisë të rrisë mirëqenien e qytetarëve. Megjithëse edhe kjo rritje pagash është thjesht mashtrimi i radhës së Ramës, pasi taksat që shqiptarët i detyrohen shtetit në këtë periudhë kanë mbërritur majat e tyre.

Paketa e Solidaritetit, tregtia e Ramës për votë. Pensionistët nuk do të jenë të vetmit pasi shpërblime do të ketë edhe për kategorinë e personave me aftësi të kufizuara apo të gjithë ato familje që marrin ndihmë ekonomike. Shpërblimi që do të marrin këto kategori do të jetë 20 mijë lekë të vjetra. Nëse ndalemi tek familjen në nevojë që përfitojnë ndihmën ekonomike, tashmë është fakt se numri i tyre është ulur ndjeshëm. Kryeministri Hajdut, u mori bukën e gojës familjeve më të varfra këtë tkurrje të shpërblimit social Edi Rama e quan reformë. Ndërkohë që logjikisht qeveria duhet të çelte vende të reja pune, për familjet në nevojë, por një gjë e tillë kurrë nuk u bë. Pavarësisht kësaj panorame të mjerueshme ai pretendon se dinjiteti i shqiptarit blihet me zogun rikë. Kujtesa e Edi Ramës për shtresat në nevojë dhe pensionistët duket se qe shumë e vonuar, ai vendosi të kontribuojë për ta pikërisht në vitin e zgjedhjeve. Ndërsa në vitet e mëparshme tryeza e darkës së Vitit të Ri ishte e mbushur vetëm më thërrmijat e vitit të vjetër. Kjo tashmë është një logjikë e Ramës, i cili pasi korri të gjithë drogën e Shqipërisë pretendon se ka siguruar mjaftueshëm para drogë për të paguar të gjithë administratën publike. Ndërkohë që numri i të papunëve vazhdon të jetë alarmant. Më këtë lajm kreu i shtetit po tregon fare mirë korrupsionin që bëhet në prag të fushatës elektorale. Ndërkohë të njëjtën gjë mund të them edhe për të famshmen amnisti, ku Edi Rama ka vendosur të çelë dyert e kriminelëve, këta të fundit me forcën e tyre të harbutit do të ende rrugëve në ditë e zgjedhjeve për të shpërndara para ose kërcënuar qytetarët e thjeshtë. Ky është viti i rilindjes së keqe. Më poshtë po paraqesim kartolinën qesharake e Edi Ramës për pensionistët. “I/E Dashur, Shpresoj që kjo letër t’ju gjejë mirë. Dua të dini që jam shumë i vetëdijshëm për vështirësitë Tuaja dhe sot ndjehem mirë që mund të ndaj me Ju, një rezultat të parë, konkret të reformave tona të thella e të vështira. Do të rrisim +3% pensionin tuaj duke nisur nga 1 Marsi i vitit që vjen. E di që nuk mjafton! Me këtë vetëdije, në prag të Vitit të Ri, kemi ndarë mënjanë për çdo pensionist 6.000 lekë të reja! Kjo është shuma më e madhe e dhënë ndonjëherë në vigjilje të festave të fundvitit nga qeveria për pensionistët. Edhe kjo e di që nuk mjafton për të qenë të qetë në raport me nevojat Tuaja. Por jam i bindur në mirëkuptimin Tuaj dhe dua të dini se do vazhdojmë përpjekjet, me mish e me shpirt, që të bëjmë edhe më shumë në vazhdim. Ju uroj nga zemra Gëzuar Vitin e Ri, me shëndet e plotë të mira për Ju e për të afërmit Tuaj” – shkruan Rama në letrën e tij për moshën e tretë.