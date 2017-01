Vëzhgimi/ Ministria e Shëndetësisë, më e “sëmura” e qeverisë Rama

Në 4 vjet pas ardhjes në pushtet të Qeverisë Rama, ministri i Shëndetësisë rezulton të jetë ndër më të përfolurit për abuzime dhe skandale në këtë institucion. Vetë Kryeministri Rama e ka pranuar një fakt të tillë, duke e justifikuar “baltën mediatike” me faktin që Ilir Beqja është një “ministër reformator”. Është bërë e modës tashmë nga Rama etiketimi i krimit me butësi dhe shtrirja e tentakulave mafioze në të gjithë aparatin shtetëror. Beqja e nisi me abuzimet me rimbursimin e ilaçeve, rast që u pasua me arrestimin e pronarit të farmacive që lëshonin faturat fiktive dhe më pas realizonin rimbursimin e ilaçeve. Ky ishte vetëm fillimi i skandaleve, sigurisht me miratimin e zyrtarëve që kanë lënë rrugë të lirë veprimi. Ky fenomen është denoncuar shpeshherë nga opozita për shpërdorim të fondeve publike, por qeveria u përpoq të mbyllë skandalin pa ditur përmasat e tij dhe personat e implikuar. Kompanitë serioze u larguan, për shkak të klientelizmit të ministrisë dhe se pasojë e kësaj qytetarët po përballen me rënien e cilësisë së ilaçeve,fenomen që u pasua nga futja në treg e ilaçeve kontrabandë apo e ilaçeve të falsifikuara, që rrezikuan dhe ende rrezikojnë jetët e qytetarëve. Vetë ministri i Shëndetësisë me paturpësinë më të madhe e pohoi se ky është ndër problemet e konstatuara, por e minimizoi atë duke folur më shumë për etiketat. Por përdorimi i ilaçeve pa pullë dhe jashtë kontrollit u konstatua edhe në spitalet shtetërore, madje edhe në QSUT. Përgjigja duhet kërkuar në ligjin e ri për barnat të miratuar në vitin 2014, i cili parashikonte zëvendësimin e barnave të patentës me ato xhenerike me qëllim të ulte kostot, ligj që solli si pasojë mungesën e ilaçeve dhe u hapi rrugë abuzimeve. Koncensioni i sterilizimit, Koncensioni i dializës, Koncensioni i Check-up-it falas janë skandalet më të bujshme të ministrisë më të “sëmurë” të kësaj qeverie. Për qendrën e Sterilizimit Qendror dhe Diagnostikën Funksionale, rreth 100 miliardë lekë ose 69 milionë euro (pa TVSH) do të paguhet për 10 vjet firma koncensionare me para nga buxheti i shtetit, peshë e rëndë që duhet të paguajnë Shqiptarët për të mbushur xhepat e dikujt… 86 miliardë lekë të tjera (pa TVSH) ose mbi 61 milionë euro do të paguhen për 10 vjet për koncensionin e dializës.

Analistë të ndryshëm vënë në dyshim koncesionin e Check-up-it falas dhe efektin e kësaj praktike mbi shëndetin e qytetarëve, duke nënvizuar se rastet e shpëtimit të jetës janë sporadike.

Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë vendosi të shpenzojë mbi 141 miliardë lekë (pa TVSH) ose mbi 100 milionë euro për një shërbim të tillë. Ky është ndër koncensionet më të akuzuara mediatikisht dhe politikisht, edhe pse të gjitha shoqërohen me anomali dhe dyshime për mënyrën e zgjedhjes së firmave fituese dhe me elementë të përfolur që fshihen pas tyre, me këto koncensione qeveria Rama siguroi një burim të ardhurash afatgjatë, të frutshëm mbi shëndetin dhe jetët e qytetarëve. Prandaj Ramës ju duk e nevojshme dhe në momentin e duhur të luajë letrën e fundit për të mbrojtur fytyrën e turpshme të shëndetësisë skandaloze, do të paguajë gjoja ilaçet e rimbursueshme për 600 mijë qytetarë të pasiguruar, edhe pse në buxhetin e shtetit nuk është parashikuar diçka e tillë, ndoshta do ta bëjë këtë me fitimet marramendëse të mashtrimeve që ka bërë gjatë viteve. “ Rilindje të shëndetësisë” e quan me pafytyrësi ai, por menjëherë pas kësaj, në faqen e tij facebook ka pasur mjaft komente dhe replika nga qytetarët shumica e të cilëve me të drejtë ankohen për gjendjen në spitale, për premtimet e pa mbajtura, për ilaçet e skaduara, duke e akuzuar atë se po bën mashtrimin e radhës para zgjedhjeve. Vitet e qeverisjes së tij, spitalet dhe qendrat shëndetësore u lanë në gjendje të mjerueshme dhe kushte skandaloze higjeniko-sanitare, duke detyruar të sëmurët që kanë paguar shërbimet shumë shtrenjtë, të blenë vetë c’ do medikament ose më mirë të themi c’ do helm që qeveria importon dhe ju servir atyre.

Klara Bici