Vëzhgimi/ Në Finiq, Ramën e presin me parullën “Poshtë diktatura e sulltan Edi Ramës”

Në fshatin Aliko, pjesë e Bashkisë Finiq, poshtë zyrave të ish­-komunës në këtë fshat mëngjesin e djeshëm janë gjetur të shkruara në gjuhën greke dy parulla me mbishkrimin: “Poshtë diktatura e sulltan Edi Rama”. Kjo ngjarje ka ndodhur pasi Edvini kishte njoftuar se do të ishte i pranishëm në Bashkinë Finiq. Dhe ashtu sikundër kishte njoftuar, Rama ishte në këtë fshat dhe mbajti një takim me banorët ku dhe ka shpërndarë lejet e legalizimit. Fill pas këtij episodi, forca policie në bashkëpunim me punonjës të bashkisë së Finiqit u angazhuan për fshirjen e parullës.

Po ashtu raportohet se zona u mbajt nën vëzhgim nga punonjës të policisë gjithë ditës dhe natës, deri në momentin kur Rama përfundoi vizitën. Në fakt parulla në Finiq është më se e drejtë pasi Rama do dëshironte të ishte një Erdogan shqiptar. Rama e nisi me zgjedhjet në partinë e tij, duke mos u lënë hapësirë për demokraci. Ndërsa në kulmin e krizës politike, por edhe në ecurinë katërvjeçare të qeverisjes së tij, ky kryeministër ka ndjekur rrugën e të vendosurit me dorë prej ‘çeliku’. Rama do t’i donte të gjitha, partinë, qeverinë, pushtetin, drejtësinë, Shqipërinë, zgjedhjet, por edhe opozitën së fundmi. Dëshira e tij për t’u bërë pronar i vendit dhe për të pasur nën zotërim që nga institucionet e deri tek lira e qytetarit shfaqet hera-herës prej këtij kryeministri.