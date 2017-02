Vëzhgimi/ Rama i frikësuar nga protestat qytetare, baltos paturpësisht marshimin e Zharrëzës

Ditën e djeshme, siç është bërë zakon i çdo të diele, monolgu i Edi Ramës u bë për disa orë lajm dite për kanalet televizive në vend, por kryeministri si kurdoherë zgjodhi të ngrejë në piedestal kultin e mashtrimit edhe pse i referohej një marshimi e më pas një proteste të ndershme qytetarësh, të cilët qeveria e tij i la të luftonin të vetëm në betejën me kompaninë kanadeze të naftës, që i shkatërroi shtëpitë e ndërtuara me djersë nëpërmjet dhjetëra shpërthimeve nëntokësore. Frikën e akumuluar nga protesta madhështore e opozitës dhe kualiteti i qëndresës së tyre për të arritur tek zgjedhjet e lira dhe rrëzimi i kësaj qeverie të kalbur, Edi Rama e konvertoi në mllef dhe marrëzira të nxjerra nga goja kundër protestës së banorëve të vuajtur të Zharrzës, të cilët bashkë me Peleshin dhe Gjiknurin i gënjeu për dëmshpërblimet dhe falë mbështetjes për klientin e tij privat pritet t’i “varrosë” të gjallë në banesat e shpërfytyruara nga shpërthimet e pakontrolluara, të cilat ndryshe nga ç’mashtrojnë propaganduesit e kryeministrit nuk kanë pushuar asnjë minutë. Edi-mashtruesi u shpreh dje në monologun e tij se qeveria e Rrënimit, gjoja po na bën shtet që s’është bërë në gjithë këto vite në sektorin e naftës. Dikush duhet t’i kujtojë këtij gjakpirësi që e ka kthyer pushtetin në vegël personale, se shteti në lidhje me naftën nuk ndërtohet duke shembur qindra banesa të ndërtuara me djersë dhe punë të ndershme nga banorët e Zharrzës, për hir të përfitimeve të tij personale nga lidhjet klienteliste me kompaninë “Bankers Petroleum”. Gjithashtu shteti i pretenduar prej Edvinit nuk ka asnjë mundësi për të qenë i tillë, përderisa mendja “gjeniale” e këtij palo-kryeministri dhe të përhumburit Gjiknuri përpiloi dokumentacionin për t’i dhuruar ARMO-n klientit më besnik të “prijësit” të Surrelit, i cili fitimet miliarda dollarëshe nga ari i zi nuk i reflekton aspak në kushte më të mira pune apo rroga më të mira për naftëtarët. Rama është i vetmi që duhet të heshtë, të paktën kur bëhet fjalë për progres në sektorin naftë nxjerrës pasi në rafinerinë që ai e përuroi dhe e propagandoi në media si arritje të qeverisë vetëm pak muaj më parë humbi jetën si pasojë e një shpërthimi një naftëtar dhe pësuan diegje të rënda dhjetëra të tjerë. Bilanci negativ për kryeministrin në këtë sektor që duhet padyshim të ishte një ndër më produktivët për vendin dhe që mund të shërbente si burim të ardhurash për buxhetin e shtetit është aq i lartë, sa gënjeshtra e rradhës e montuar nga zyra e tij e propagandës për pagesa gjoja të rregullta për 1300 punëtorë të rafinerive është qesharake dhe ofenduese teksa në portale dhe media vizive thuajse çdo javë bëhen kronika e shkrime për naftëtarë të papaguar prej katër apo pesë muajsh, që tentojnë vetëflijimin si pasojë e kushteve të vështira të jetesës dhe harresës që i ka bërë peshqesh dyshja Rama-Gjiknuri. Kryekrimineli i bërë një me bandat e krimit dhe përfaqësuesit më në zë të tyre e shfytëzoi monologun e rradhës edhe për të baltosur rezistencën e opozitës së vendit në kërkim të zgjedhjeve të lira duke vazhduar me përrallën e shpikur në “Sarajet e Surrelit”, ku gjoja qëndresën qytetare e shtyn përpara frika nga Vettingu. I kujtojmë Ramës se grupi i politikanëve dhe zyrtarëve të lartë që sot në Shqipëri kanë frikë nga Vettingu është i përbërë fillimisht nga vetë kryeministri dhe gjithë Rroshët dhe Prengat e tij në mbarë vendin, të cilët ky bandit i futi në politikë dhe administratë e i mbron madje duke shkelur me të dyja këmbët ligjin e famshëm të Dekriminalizmit.