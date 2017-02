Vëzhgimi/ Rama mbron deputetët kriminelë, sulmon gjyqtarët

Edi Rama me të njëjtën arrogancë që sulmoi protestën paqësore të opozitës dhe kërkesat e tyre për zgjedhje të lira, doli ditën e djeshme në ekranet e mediave të kontrolluara prej tij duke sulmuar ashpër gjyqësorin e duke baltosur punën e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Më konkretisht Rama akuzoi ditën e djeshme opozitën se po pengon pastrimin e drejtësisë nga funksionarët e korruptuar, të cilët, sipas tij lirojnë kriminelët e arrestuar nga policia, por harroi vendimin e para 24 orëve të sahanlëpirësit të tij në KQZ, Denar Biba për të marrë në mbrojtje deputetin socialist me 10 emra. Kryeministri i çartur duke pasur frikë nga rezistenca e qytetarëve të bashkuar me Partinë Demokratike ka nisur një sulm ku përpiqet t’i atribuojë opozitës korrupsionin në radhët e gjyqësorit, por harron se propaganda e tij e sëmurë nuk mund të fshehë 10 emrat e Armando Prengës apo faktin që Edvini nuk e firmos shkarkimin e Elvis Rroshit, edhe pse krimineli i Kavajës është subjekt hetimi i ligjit të Dekriminalizimit. Armando Prenga është deputeti që plotëson 71-shin magjik dhe Rama që na shitet si hithtar i shtetit të së drejtës duke sulmuar gjyqtarët e ka marrë në mbrojtje kriminelin që fle në gjirin e PS-së vetëm e vetëm për të mbajtur në këmbë qeverinë e tij dështake. Kështu që dikush nga partia e tij duhet t’i kujtojë shokut Edvin se sulmi i tij i ashpër kundër gjyqtarëve ka dështuar që në nisje, sepse zotëria i Sarajeve të Surrelit ka vendosur nën rendin e tij proteksionist një kriminel me 10 emra së fundmi e vazhdon të mbajë në detyrë Rroshin e Kavajës që është dënuar në të kaluarën për akte pedofilie. Mburoja që fsheh krimin është Edi Rama dhe për hir të rëndësisë së këtij fakti të pamohueshëm ky palo-kryeministër duhet të heshtë kur bëhet fjalë për drejtësinë dhe organet që duhet ta garantojnë atë.