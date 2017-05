Vëzhgimi/ Rama urdhëron partitë e vogla të mos marrin pjesë në zgjedhje, por të transferojnë votat tek PS-ja  

Duke dashur të ruaj pozitën e kryeministrit dhe në kushtet kur opozita vijon protestën në mbrojtje të votës së lirë nga krimi dhe droga, Rama ka detyruar partitë e vogla që të mos regjistrohen në zgjedhje, në mënyrë që votat e tyre të shkojnë për Partinë Socialiste. Kreu i partisë “PSV 91”, Petro Koçi ka shpjeguar arsyet për të cilat nuk u regjistrua në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Në një deklaratë për mediat, Petro Koçi thotë se shkak për këtë qëndrim u bë taktika elektorale që po ndjek Edvini për të mos humbur karrigen e tij. Nisur nga fakti se në zgjedhjet e 18 Qershorit nuk u regjistruan koalicione parazgjedhore, rrezikon që pjesëmarrja e shumë subjekteve të majta socialiste në proces të dëmtojë rezultatin elektoral të Partisë Socialiste. Në këtë mënyrë, votat e “PSV 91” do të shkojnë për Partinë Socialiste, për të mbajtur të palëkundur rezultatin për Ramën. Kjo taktikë e ndyrë e Edi Ramës padyshim që interpretohet veçse si një lëvizje që synon të shtojë ‘hambarin’ e votave në mënyrë që të fitohet maksimumi i mundshëm i mandateve që përveçse do i mundësonte një shumicë të cilësuar mandatesh, por gjithashtu do mundësonte edhe mospasjen e nevojës për aleatin në qeveri, LSI-në. Por, ashtu si ‘PSV 91’qe nuk u regjistrua në zgjedhjet e 18 Qershorit për të mbrojtur pozitat e Ramës, në të njëjtën mënyrë veproi edhe partia e Spartak Ngjelës apo edhe partia e Unitetit Kombëtar. Kjo tentativë e dëshpëruar e Ramës tregon dëshirën e madhe të tij për të mos e lëshuar karrigen kryeministrore dhe sigurisht për të sunduar sipas traditave diktatoriale, ku të ketë gjithçka nën kontroll.