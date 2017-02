Vëzhgimi/ Vila e Korrupsionit, diplomacia e vetme e Vlahutin në Shqipëri

Mungesa e një përgjigje institucionale për çështjen e shumë debatuar të vilës 1.6 milionë euroshe të blerë në llogari të Romana Vlahutin është tepër shqetësues dhe ka ngritur mijëra pikëpyetje mbi vlerat e demokracisë që ushqen ambasada e Be-së në Tiranë. Pikë së pari shifra stratosferike që ka përdorur “princesha” kroate e BE-së për të jetuar ditët e saj të mbetura në Shqipëri në ajrin e pastër të periferisë së kanalizuar nga miliarderët e korruptuar të Shqipërisë ka venitur besimin e shqiptarëve tek institucionet e delegruara nga BE. Së dyti humbja e besimit të një populli të goditur rëndë nga aktet korruptive tek shpresa e vetme që i kishte mbetur tregon se lojërat e interesave dhe manipulimet e proceseve kanë prekur edhe vetë ata që iu shitën popullit si “reformistët” e drejtësisë dhe politikës në vend. Përfaqësia e BE-së po lidhet kështu fort me vilën e korrupsionit për shkak të ruajtjes së heshtjes nga Romana. Inkuadrimi i përfaqësisë së BE-së në një akt korruptiv siç duket të jetë në pamje të parë blerja e vilës në “Rolling Hills” me një shifër që është dy herë më e lartë se vlera e një banese aty mbetet të regjistrohet tashmë si trashëgimia e vetme e punës diplomatike të ambasadores së dashuruar pas mazhorancës dhe jetës së luksit. E dërguar për të aplikuar qëndrimet e diplomacisë së Bashkimit Evropian në ambientin e rënduar politik të Tiranës, Vlahutin ka shfaqur mos-interesim të theksuar për prioritetet që i janë deleguar kur ka ardhur me shërbim në Shqipëri dhe ka bërë përpjekje që të konfirmojë prezencën e saj duke dalë në krah të qeverisë Rama e duke insistuar në orientimin e paketës së reformës në drejtësi sipas interesave të kryeministrit aktual. Pra duke shkrirë në një të gjithë aktivitetet e Vlahutin në kuadër të detyrës së saj zyrtare, së bashku me blerjen pa tender të Vilës së Korrupsionit, arrijmë të kuptojmë se ajo ka përkeqësuar imazhin e BE-së në sytë e shqiptarëve dhe nuk ka vepruar sipas linjës së perëndimit, por sipas dëshirave personale.