Vëzhgimi/Edi Rama i kazanëve të Parisit dhe fiksimi i tepsive osmane  

Fjalori i fjalëve shqipe “tepsinë” osmane të Ramës e ka zëvendësuar me fjalët “rrethatore” dhe “çarki”. Ndërsa tani duket se kjo fjalë i ka zënë vendin “vettingut” që Rama nuk e përmend më

Kohët e fundit, në fjalorin e kryeministrit po përdoret vazhdimisht fjala osmane “tepsi”. Ai nuk ka as program e as mesazhe ekonomike për zgjedhësit shqiptarë, por tregohet inatoçor se e do për vete tepsinë e pushtetit. Edi Rama mbahet mend për shumë gjëra jonormale që ka bërë. Jo vetëm për veshjen aspak të përshtatshme, por edhe për mënyrën e të ngrënit apo përgjithësisht atë të jetesës. Diku andej nga viti 1995 kur Rama flinte poshtë urave të Parisit, i larë apo i palarë (duket i palarë), dilte në një foto duke ngrënë makarona. Nuk është burrë kurrë e qartë se çfarë kënaqësie kishte Rama të pozonte ashtu, duke evidentuar thonjtë e paprerë dhe jo i pastër (referuar Fatos Nanos) dhe as ai vetëm nuk ka guxuar ta shpjegojë ndonjëherë këtë gjë. Rama si njeri i çrregullt në çdo aspekt, ishte i fundit që mund të jepte mësime morali në Shqipëri. Vend e pa vend këto kohë, Rama flet me fjalor restoranti apo mjetesh shtëpiake. Ka zgjedhur kuzhinën osmane me një prej mjeteve me të cilat piqet byreku, siç është rrethatorja apo çarkia. Rama i qëndron besnikërisht osmanishtes të tij të tepsisë, me të cilën simbolizon ndarjen e pushtetit, apo ofendon të tjerët si lakmues të tepsisë e cila duhet të jetë vetëm e tij. Nuk gjen kryeministër në botë që të përdorë të tilla argumente në një mesazh publik. Nuk ka kryeministër që ka mesazh javor si kryeministri ynë, i cili edhe në ato minuta që i drejtohet popullit flet për tepsi, byrek, copa, etj. Është fare e qartë se Rama e do gjithë tepsinë për vete. Është parë kjo kur ishte 2 vjet ministër i Kulture. Është parë 11 vjet si kryetar bashkie dhe u pa këto 4 vitet e fundit si kryeministri i fasadave, palmave dhe i harxhimit të buxhetit për rrush e kumbulla. Në ka gjë që do i bënte mirë Shqipërisë, do ishte një fakt: keqbërësi më historik i financave të Shqipërisë to mos shihte asnjë tepsi pushteti as me sy.