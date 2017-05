Vëzhgimi/Edvini si Enveri, kërkon pushtet të pakufishëm

Fushatës së gënjeshtrave elektorale të PS-së duket se po i vjen fundi. Përralla e shifrës 71 mandate, e shpalosur në pothuajse çdo takim të Edvinit, shihet qartazi si një përpjekje e dëshpëruar e kryesocialistit, i tmerruar nga dëshira e shqiptarëve për të përqafuar ndryshimin. Në një përpjekje të sëmurë për të bindur shqiptarët se e ka të sigurt mandatin e dytë si kryeministër, Edvini i drejtohet qytetarëve shqiptarë që të zhdukin me votë PD-në. Mospasja e një alternative të denjë për të nxjerrë shqiptarët nga ngrehina e varfërisë dhe mjerimit, bën që kryeministri në ikje t’u kërkoj me përgjërim shqiptarëve që përmes votës të ndëshkojnë Partinë Demokratike dhe kreun Basha. Me deklaratën e djeshme, krye mashtruesi i shqiptarëve, përveçse bindi qytetarët që duhet të vazhdojnë të mbrojnë kauzën e tyre, tregoi me sjellje prej një të sëmuri psikik se është i gatshëm të bëj kurban për pushtet personal. Njësoj si etërit e tij në kohën e komunizmit, kryeministri i çartur me deklaratën e tij nënkuptoi se dëshiron pushtet pa kufij. Rama kërkon që pa garë, pa ofertë për qytetarët të marr zgjedhjet në tavolinë, duke vazhduar i pa shqetësuar qeverisjen me krimin dhe bandat. I gjendur kështu para fundit të tij politik, Rama mundohet të dhurojë skena prej të çarturish, ku kryefjala është dëshira e çetës edviniste për të vendosur nën diktatin e vetë të gjithë pushtetet. Pasi iu shemb mbi kokë skema e blerjes së një mandati të dytë qeverisës dhe u shua në mes ëndrra për të qeverisur me një opozitë fasadë, të ndërtuar me elementë të zgjedhur prej tij, Ramës po i dështon edhe përpjekja për të dalë forcë e parë, pasi e ka kuptuar se 71 mandate nuk mund të sigurohen. Koalicioni i shqiptarëve kanë vendosur që ta dërgojnë atë në shtëpi, duke e zhdukur përfundimisht nga jeta politike. Një politikan që për interesat personal është i gatshëm të shkatërroj një popull të tërë, si duhet as dreqit. Ndaj, kapiteni i pashpresë në 25 Qershor do të marr dënimin e merituar për të gjitha peripecitë që u shkaktoi shqiptarëve. 25 Qershori është dita vendimtare për të përmbysur pushtetin kriminal dhe për të vënë në zbatim Republikën e Re, një Republikë kjo e mirëqenies, e punës, e projekteve të mëdha, por mbi të gjitha një Republikë e shpresës se e ardhmja do jetë më e mirë. Po 25 Qershori do të jetë edhe përpjekja e shqiptarëve për të zhdukur përfundimisht të keqen ekstreme me emrin “Rilindje”, e cila e ka braktisur Shqipërinë në ditët më të vështira të saj, duke investuar posaçërisht në parcelat e kanabisit dhe dhënien pushtet të kriminelëve më në zë të vendit. Ndaj edhe ky bashkim shqiptar është më se i vendosur që të rrëzojë Edvinin nga karrigia e pushtetit.