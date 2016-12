Vëzhgimi/Edvinin e frikëson reforma zgjedhore, refuzon të pranojë rekomandimet e OSBE-ODHIR

Javën e fundit Partia Socialiste e drejtuar nga Edi Rama është përballur me dhjetëra sfida të brendshme, ku hyn edhe beteja e deputetëve të saj të inkriminuar me ligjin e dekriminalizmit, duke bërë që kryeministri Edi Rama të harrojë se vendi duhet të shkojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare me një reformë zgjedhore të ripërpunuar. Ndërkohë që forca kryesore e mazhorancës së korruptuar qeverisëse gëlon nga debatet dhe problemet e brendshme, Shqipëria gjithmonë e më tepër ka nevojë për arritjen e një konsensusi mbi reformën zgjedhore, që të mos jetë përjashtuese për partitë e vogla, por edhe të të shmangë manipulimin e mundshëm të procesit nga ana e banditëve dhe kriminelëve të abonuar me teserën e “Rilindjes” së Edvinit. Këtë ndryshim të “status-quo”-së mbi procesin zgjedhor të qershorit të 2017-ës opozita shqiptare e ka kërkuar me ngulm që prej muajit Maj, kur edhe Partia Demokratike prezantoi platformën e saj për reformën zgjedhore, të cilën Edi Rama edhe pse e ka në tryezën e tij të punës, refuzon ta shfletojë dhe të punojë për implementimin, pasi synon që nën diktatin e ligjeve dhe rendit të vjetër të vjedhë një mandat të dytë si kryeministër. Në thelb të kërkesës së Partisë Demokratike dhe partive të vogla për reformën me të cilën forcat politike do të hyjnë në garën e qershorit qëndrojnë tre kushte primare, për të cilat duhet të arrihet medoemos konsensusi midis palëve, sepse kemi të bëjmë me kushte që duhen zbatuar në një vend demokratik dhe aspirant për tu integruar në Bashkimin Europian. Kështu pra trajtimi i himtësishëm i problematikës që lidhet me shitblerjen e votës, identifikimi biometrik dhe votimi elektronik duket se janë tre elementë që tingëllojnë keq në veshët e Edi Ramës dhe hienave të tij në PS. Ngërçi me reformën zgjedhore është hartuar dhe po zbatohet prej kryeministrit aktual, i cili i druhet faktit se këto ndryshime do ta bëjnë edhe më reale, e madje më të madhe në përmasa humbjen e tij në sfidën me opozitën e forcuar ndjeshëm pas dështimit të qeverisë me procesin e hapjes së negociatave apo me kanabizimin e vendit dhe rritjen e papunësisë e varfërisë. Kryeministri dështak i dashuruar pas lojërave të fjalëve dhe premtimeve boshe shet veten si reformist dhe bën propagandë në mediat e paguara prej tij dhe rrjetet sociale në tentativë për të nxjerrë forcat opozitare si shkaktare të situatës së paprecedentë, ku kanë përfunduar negociatat midis palëve, kur vetë ky njeri refuzon të ulet në tryezën e diskutimeve. Duke qenë se dy ditë më parë në Parlament kreu socialist i komisionit për reformën zgjedhore, Taulant Balla u akuzua se nuk e mblidhte asnjëherë komisionin, na mbetet të arrijmë në arsyetimin se e gjithë kjo skemë është e përgatitur nga Edvini i trembur prej dështimeve personale dhe ndëshkimit me votë popullore, që lëshon zagarin e tij politik për të pushtuar ekranet me fjalë boshe. Rama dhe Taulanti i tij në krye të komisionit po bëjnë çdo lëvizje që diskutimet të mos prekin rekomandimet e OSBE-ODHIR, duke qenë se këto rekomandime synojnë që Shqipëria në zgjedhjet e qershorit të shmangë votimin fiktiv dhe të shfaros të gjithë elementët që vrasin të drejtën e zgjedhësit nëpërmjet një reforme zgjedhore tërësisht konsensuale, por të padëshiruar nga Partia Socialiste. Rama po tenton që të shesë frymën dhe vullnetin e mirë për zgjedhje të pa manipuluara si pjesë të ndryshimit në procesin e ardhshëm zgjedhor, por partitë e vogla dhe Partia Demokratike me ngulm po kërkojnë prej kryeministrit që të marrë përsipër bisedimet për arritjen e një konsensusi, që do të ndryshojë tërësisht paketën e ligjeve, të cilat lidhen me zgjedhjet dhe jo thjesht të ndryshojë nene brenda saj. Edvini ndërkohë falë çdo përpjekjeje që bën për t’iu shmangur pritshmërive të kundërshtarëve të tij politikë mbi reformën në fjalë po e tregon se e ka të vështirë të pajtohet me kushtet e ndërkombëtarëve mbi zgjedhje të lira e të ndershme dhe po konfirmon edhe njëherë se është i gatshëm që të ecë me kriminelët dhe hajdutëritë e tij drejt një mandati të dytë, që ç’është e vërteta shqiptarët nuk do t’ia besojnë kurrë në qoftë se vazhdon të ndjekë linjën e politikave të imponuara nga Armando Prenga, Elvis Roshi, Klemend Balili apo Emiljano Shullazi.