Vëzhgimi/Goditet “grupi” antiparti i Kokëdhimës, sipas historisë enveriste, partia e akuzon për “inaktivitet” dhe “sektarizëm”

Në plenumin e djeshëm të Partisë së Punës (sot Partia Socialiste), Komiteti Qendror mori në analizë veprimtarinë e partisë gjatë vitit 2016. Sikurse kuptohet foli vetëm sekretari i parë i kësaj partie shoku Edi Rama. Në fjalën e tij ai theksoi punën palodhur e sabotuese të armikut të klasës, për rritje të paparë ekonomike, për lumturinë e madhe që ka shpërthyer kudo në atdheun e tonë, etj. Ai tha sisa herë se duhet rritur vigjilenca revolucionare, duket demaskuar sa më shumë armiku që nuk na lë të jetojmë ditët e lumtura të jetës së tij, si dhe foli për çështje ekonomike të mekanizmit të ri. Për të qenë brenda gjithë zhvillimeve të këtij lloji, shoku Rama bëri të qartë anëtarëve se kohët e fundit në gjirin e partisë ishte zhvilluar një grup tjetër antiparti i kryesuar nga ish deputeti Koço Kokëdhima, i cili duke mos zbatuar si duhej direktivat e kryetarit, disa herë ka vepruar në kundërshtim me to, madje i ka thyer. Të gjithë anëtarët e plenumit ishin dakord me fjalën e kryetarit, madje mendonin që përveç heqjes së funksionit ta kthenin ish deputetin nga anëtar në kandidat partie. Nga delegatët u kërkua të nisë edukimi i ish deputetit në bazë, por kjo nuk u pranua nga kryetari pasi kujton shpejt kohët e shkuara. Në fund, kryetari Rama bëri thirrje që ish deputeti Kokëdhima të reflektojë thellë. Ndërkohë, për Kokëdhimën u mor masa që parashikohet në historinë 75 vjeçare të partisë, ajo e përjashtimit nga funksionet për shkak të “inaktivitetit” dhe “sjelljes antiparti”.