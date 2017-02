Vëzhgimi/Kalavera moj Kalavera, bordin tënd e mori era!

Drejtuesja e ONM-së po mundohet ta justifikojë ngritjen e një bordi në kundërshtim me kushtetutën si nder personal për disa ambasadorë, duke mos gjetur rrugë për t’iu përgjigjur shqetësimeve të politikës e të ministrit të drejtësisë. Ajo po bn be e rrufe se bordi s’do të sillet keq e se vendimet që do të marrë do të jenë vetëm administrative, por thirrja për të mbajtur një bord antikushtetues, e bën bordin po aq qëndrues sa një objekt të brishtë, që e merr era dhe e flak nga vëmendja e opiniListës së gjatë të sipërmarrjeve ndërkombëtare për të reformuar sektorë të caktuar në Shqipëri, por që përtej përpjekjeve dhe investimit kanë pasur prapavija të forta politike dhe shkelje ligjore të pamohueshme tashmë i është shtuar edhe bordi i ONM-së. Më konkretisht krijimi i një bordi nga ONM dhe kompetencat e deleguara tek anëtarët e kësaj strukture nuk janë të përcaktuara aspak në Kushtetutën e Shqipërisë, por pavarësisht kësaj drejtuesja e ONM-së, Genoveva Ruiz Kalavera vazhdon të mbrojë të pjellën e saj që pritet të krijohet në shkelje të ligjit, për t’i dhënë një motiv buzëqeshjeje disa ambasadorëve të huaj në vendin tonë. Drejtuesja spanjolle e ONM-së po mundohet të justifikojë ngritjen e një bordi në kundërshtim me kushtetutën e si nder personal për disa ambasadorë, të cilët u shitën në mediat ku propagandohen zullumet e Edi Ramës si ithtarët e reformës në drejtësi, por që gjithmonë e më tepër u panë me dyshim nga sytë e shqiptarëve teksa i rrihnin shpatullat Ramës që ishte pro drejtësisë së kapur nga krimi me pushtet. Kalavera duke mos gjetur rrugë për t’iu përgjigjur shqetësimeve të prekshme të politikës e të ministrit të Drejtësisë, i cili i bie kambanave për antikushtuetshmërinë e bordit, del në media dhe bën be e rrufe se bordi s’do të sillet keq e se vendimet që do të marrin ata do të jenë vetëm administrative. Por bordi në thelb shkel me të dyja këmbët nene të caktuara të Kushtetutës konsensuale që u votua në korrikun e lënë pas dhe thirrja e Kalaverës për të mbajtur një bord antikushtetues, e bën atë po aq qëndrues sa një objekt i brishtë, që e merr era dhe e flak nga vëmendja e opinionit publik.