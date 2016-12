Vëzhgimi/Klanet e drogës së Edvinit shfrytëzojnë festat për të pushtuar Italinë  

Me rastin e festave të fundvitit dhe faktit që autoritetet janë kryesisht të fokusuara në shmangien e rasteve të emergjencës në situatën që krijohet brenda vendit, ata që përfitojnë më tepër janë trafikantët, të cilët e shfrytëzojnë qetësinë olimpike të detit për ta mbuluar Italinë fqinje me kanabisin “Made in Albania”

Siç është bërë tashmë traditë, një ditë e zakonshme për autoritetet fqinje të zonave bregdetare, nuk mund të kalojë pa u përballur me të paktën një trafikant shqiptar të kanabisit dhe me sasira të mëdha të kësaj lloj droge. Ditën e djeshme rradhën e patën karabinierët e qytetit të Leçes për të ndalur një sasi kanabisi, që vlen të merret në konsideratë. Plot 700 kilogramë kanabis “Made in Albania”, i sekuestruar brenda një kamioni me targa shqiptare, që ishte nisur nga një prej dy porteve kryesore të vendit tonë, tregon sesi policia jonë po i hap kufijtë për të transportuar drejt Evropës kanabisin e Edi Ramës dhe Saimir Tahirit. Duke shfrytëzuar atmosferën festive, “dhuratat” e trafikantëve shqiptarë për vendet fqinje duket se do të shtohen dita ditës, sepse realisht kjo është periudha më e mirë kohore prej nga mund të përfitojnë kartelet që i kanë dalë në mbështetje qeverisë. Edi Ramës aktualisht i duhen para për të justifikuar shpenzimet marramendëse me fasadat, për të mbushur gropën që do të lihet bosh nga shpërblimet e fundvitit, të cilat i dhuroi vetëm për të vjedhur sadopak vëmendjen dhe besimin e shqiptarëve dhe për më tepër i duhen miliardat e kanabisit për t’i investuar me kapacitet të plotë në zgjedhjet e qershorit. Për të gjitha arsyet e përmendura më sipër, kryeministri i vendit që në tre vite ushqeu dhe kultivoi marrëdhënien simbiotike me drogën dhe krimin, i ka kërkuar ministrit të tij të Brendshëm që të anashkalojë ndalesat në kufi për “kanabisin” e tij, të cilin duhet ta shesë me patjetër në Evropë, në mënyrë që të gjenerojë të ardhurat e dëshiruara. Ndaj nuk përbën aspak çudi që kufijtë, si ujor dhe tokësor, po mbajnë mbi supe të gjithë barrën e biznesit të narkotikëve dhe përfshirjen e policisë shqiptare në këtë biznes miliardadollarësh po e vuajnë realisht fqinjët.

Leçe, kapen 700 kg kanabis sativa, droga vinte nga Shqipëria/ Një shtetas shqiptar është vënë në pranga mbrëmjen e djeshme në Leçe të Italisë, sepse është kapur me një sasi të madhe droge. Sipas mediave vendase mësohet se bëhet fjalë për 714 kilogramë kanabis sativa që ishte fshehur në një kamion. Në pranga është vënë shqiptari i identifikuar si Spartak Meli, 28 vjeç që ishte drejtuesi i kamionit. Mësohet gjithashtu se kamioni ishte nisur nga Shqipëria për në Itali dhe është ndaluar në Leçe pas dyshimeve të karabinierëve. Sipas policisë droga kishte si destinacion këtë qytet dhe më pas do të shitej në zona të ndryshme të shtetit fqinj, ndërkohë që ishte kanabis i ardhur nëpërmjet rrugës detare nga Shqipëria.

Kostur, arrestohen dy shqiptarë, transportonin drogë me mushkë/ Një sasi e konsiderueshme droge është kapur mbrëmjen e djeshme nga policia greke në zonën e Kosturit. Siç bëjnë të ditur mediat vendase, dy shqiptarë të moshave 34 dhe 42 vjeç janë vënë në pranga nga policia, ndërsa autoritetet kanë kapur edhe një mushkë të ngarkuar me çanta, ku kishte sasira të konsiderueshme kanabis sativa. Policia ka bërë të ditur se përveç dy të arrestuarve kanë qenë edhe dy shqiptarë të tjerë, 30 dhe 60 vjeç të cilët janë larguar. Policia thotë se dy shqiptarët e ndaluar kanë pasur 2 çanta në shpinë, të mbushura plot me kanabis. Ata janë arrestuar në zonën pyjore të Kosturit.

Murriqan, arrestohet italiani dhe dy shqiptarë, valixhet i kishin mbushur me drogë/ Dy shtetas shqiptarë dhe një italian kanë dështuar në tentativën e tyre për të trafikuar një sasi droge drejt Italisë. Të tre trafikantët janë arrestuar gjatë mbrëmjes së djeshme në doganën e Muriqanit në Shkodër, ndërsa ata ishin duke kaluar kufirin. Gjatë operacionit të koduar “Trip” autoritetet kanë bërë të mundur sekuestrimin e 124 gram lëndë narkotike kanabis sativa. Dosja i ka kaluar Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë, për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve”.

Itali, arrestohen burrë e grua me 54 kg hashash dhe 208 makina/ Ditën e djeshme në një kontroll rutinë, një shtetas shqiptar është ndaluar nga policia në Itali pasi po ecte me shpejtësi tej normave të lejuara. Pas ndalimit nga karabinierët në Torino ndërsa shqiptari 28 vjeçar po drejtonte një Ford Focus, autoritetet vërejtën nervozitet tek ai. Nga verifikimi paraprak është mësuar se makina i përkiste bashkëshortes së tij, e cila gjithashtu kishte në emër të saj edhe 208 automjete të tjera. Më pas policia italiane nisur nga dyshimet ka kryer një kontroll të imët në automjet, ku ka zbuluar 54 kg marijuanë, të cilën shqiptari e kishte fshehur në pjesën e bagazhit.

“Mirror”: Mafia shqiptare kontrollon gjithë kokainën që hyn në Belgjikë/Gazeta prestigjoze britanike “Mirror”, në një shkrim të saj dedikuar klaneve shqiptare të drogës, thekson faktin se mafia shqiptare kontrollon portin Antuerp, në Belgjikë. Britanikja “Mirror” shkruan se “kryeqyteti i kokainës në Evropë” përdoret nga shqiptarët për të transportuar një nga drogat më të shtrenjta dhe më të rënda drejt Londrës. Sipas gazetarëve britanikë droga e klasit A vjen në Antuerp nga Kolumbia, duke u fshehur në pllaka mermeri dhe trarë prej druri, të ngarkuar në kontenjerët e anijeve. Po sipas saj më pas janë narkotrafikantët shqiptarët ata që e marrin në dorëzim me synimin e vetëm, ta çojnë drejt Londrës, aty ku tregu është më i lartë.“Rojet e kufirit në qytetin belg e kanë humbur luftën kundër zotëve të drogës kolumbiane”, shkruan britanikja “Mirror”. Shifrat zyrtare tregojnë nivele rekord të kokainës që është futur në Evropë, nga Belgjika. Në tetë muajit e parë të 2016-ës është kapur 22 ton kokainë, shumë herë më shumë se rekordi i vitit 2012 me 18 ton. “Mafia shqiptare mund të përfitojë nga situata për ta transportuar drejt Britanisë, ku fitimi është më i madh”, ka thënë një burim portual për britaniken “Mirror”. Gjithashtu theksohet fakti se klanet shqiptare që kontrollojnë kokainën e ardhur në Antuerp e shesin kilogramin 50,000 euro në Britani, ndërsa në vende të tjera 30,000 euro.