Vëzhgimi/Kriza e deputetëve në PS detyron Ruçin të urdhërojë të tijtë për të mos dalë jashtë shtetit

Opozita shqiptare ka artikuluar prej kohësh tezën se qeveria Rama ka rënë, sepse është përfshirë në skandale korruptive, lidhje me botën e krimit dhe drogës, por sikur të mos mjaftonin të gjitha këto bilance kriminelësh, “Rilindja” ka rënë edhe për shkak të numrave. Numri i vogël i deputetëve të mbetur në gjirin e Ramës ka bërë që Partia Socialiste të kërkojë gjithmonë e më tepër me ngulm thirrjen e deputetëve të LSI-së për të plotësuar kuorumin në Parlament. Pavarësisht se Rama nuk e pranon faktin se qeveria e tij e dështuar duhet rrëzuar një orë e më parë, atë e penalizon edhe loja e numrave, sepse tashmë me dorëzimin e mandatit nga deputeti i PS-së, Armando Prenga ka shpërthyer kriza e deputetëve në forcën politike të drejtuar prej tij. Gjatë katër viteve në qeverisje numri i deputetëve të PS-së ka rënë, jo vetëm prej dorëzimit të mandatit të Ndokës dhe Prengës por edhe prej largimit të dyshes Blushi-Hafizi e shumë faktorë të tjerë, të cilët reflektuan krizën e brendshme edhe në seancën e kaluar parlamentare. Situata e rëndë në gjirin e partisë që pretendon se ka pas vetes pjesën më të madhe të elektoratit ka detyruar kështu kreun e grupit parlamentar të PS-së, Gramoz Ruçi që gjatë mbledhjes t’i kërkojë të tijve që gjatë kohës së bojkotit të opozitës të mos mungojnë në seancat plenare si dhe të mos dalin jashtë shtetit as për punë dhe as për çështje personale. Kjo kërkesë e Ruçit, e cila vjen në një moment kur në parlament është vetëm mazhoranca dhe kur kjo e fundit e humbi një deputet reflekton padyshim krizën e numrave, të cilës i druhej Edi Rama teksa merrte në mbrojtje nëpërmjet anëtarëve të mazhorancës në KQZ, deputetin e tij kriminel Armando Prenga.